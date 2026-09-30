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ध्वनि प्रदूषण का छिपा हुआ खतरा: शहरी शोर त्योहारों के अलावा सेहत को क्यों नुकसान पहुंचा रहा

ध्वनि प्रदूषण का छिपा हुआ खतरा ( Getty Images )

नई दिल्ली : त्योहारों का महीना शुरू हो गया है, जो अपने साथ पूरे भारत में रंग-बिरंगे जश्न, संगीत, रोशनी और रौनक वाला माहौल लेकर आया है. डीजे और तेज म्यूजिक इन सेलिब्रेशन का आम हिस्सा बन गए हैं, जो त्योहारों में ऊर्जा एनर्जी और एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं. लेकिन इस त्योहार के जोश के पीछे एक बढ़ती हुई चिंता है: ध्वनि प्रदूषण. हर साल, जैसे-जैसे त्योहारों का माहौल बढ़ता है, बहुत ज़्यादा शोर की शिकायतें भी बढ़ती हैं, जिससे सरकारें और कोर्ट इस गतिविधि पर रोक लगाने पर मजबूर हो जाते हैं.

हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने धार्मिक त्योहारों के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर खुद से संज्ञान लिया और महाराष्ट्र सरकार से इसे नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी. कोर्ट ने त्योहारों के दौरान बहुत ज़्यादा शोर और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी संकेत दिया, जिससे शहरों में साउंड लेवल पर लंबे समय से चल रही बहस फिर से सामने आ गई. पर्यावरणविद् हिश्मी हुसैन का कहना है कि भारतीय शहर पहले से ही बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से जूझ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक हॉर्न बजाना, कंस्ट्रक्शन होना, वाणिज्यिक क्षेत्र हैं जहां ज़्यादा देर तक शोर रहता है, और रोजाना आधारभूत संरचना की जरूरतें हैं. इसलिए, त्योहार जरूरी नहीं कि शुरू से ही समस्या खड़ी करें; वे बस पहले से ही भरे हुए माहौल में बहुत ज़्यादा शोर की परतें जोड़ देते हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शोर को एक बड़े, सिस्टम से जुड़े पर्यावरण के मुद्दे के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसमें शहरों को सिर्फ त्योहारों से जुड़ी बढ़ोतरी पर ध्यान देने के बजाय, पूरे साल शोर के स्तर को मापने, मैप करने, कम करने और मॉनिटर करने की जरूरत है. मेडिकल हकीकत पर बात करते हुए, एम्स के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. कपिल बताते हैं कि ध्वनि प्रदूषण कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अचानक या सिर्फ खास मौकों पर ही परेशान करे. लोगों को लगातार शोर की इतनी आदत हो गई है कि वे इसे शहर की एक आम, कभी न बदलने वाली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, इंसान के शरीर पर इसका शारीरिक असर बहुत ज़्यादा होता है. कान पर पड़ने वाले असर के बारे में बताते हुए डॉ. कपिल कहते हैं कि जब रोजमर्रा की आम आवाजों के संपर्क में आते हैं, तो कान के अंदर की छोटी बाल कोशिकाएं उन्हें आसानी से संभाल लेती हैं. लेकिन जब तेज आवाजें आती हैं, तो वे इन नाज़ुक ढांचों के खिलाफ शारीरिक हिंसा पैदा करती हैं. खासकर जब आवाज 85 डेसिबल (dB) या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ध्वनि तरंगें टकराती हैं जो इन सेंसरी सेल्स पर बहुत ज्यादा जोर से हमला करती हैं. एक बार जब ये जरूरी हेयर सेल्स खत्म हो जाते हैं, तो वे वापस नहीं बढ़ते, जिससे सीधे तौर पर सुनने की क्षमता चली जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गाइडलाइंस के मुताबिक, आठ घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा 85 डेसिबल तक सुरक्षित जोखिम की सलाह दी जाती है, और जैसे-जैसे ध्वनि स्तर इस लिमिट से ज़्यादा होता है, सुरक्षित एक्सपोज़र का समय तेजी से कम होता जाता है. डॉ. कपिल इस बात पर जोर देते हैं कि आवाज को ठीक रखना बहुत जरूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि जिन लोगों के कान संवेदनशील होते हैं, उन्हें गंभीर और ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता. ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. शिल्पी बुद्धिराजा का कहना है कि इसके मेडिकल नतीजे सुनने की क्षमता में कमी से कहीं ज़्यादा हैं, और यह पूरी शारीरिक और मानसिक सेहत पर गहरा असर डालते हैं. श्रवण क्षति

85 डीबी से ज़्यादा शोर के स्तर के लंबे समय तक या बार-बार संपर्क में रहने से कान के अंदर के हेयर सेल्स खत्म हो जाते हैं, जिससे सुनने की क्षमता हमेशा के लिए, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, खत्म हो जाती है. बहुत ज़्यादा आवाज से तेज आवाज वाली चोट भी लग सकती है, जिसमें कान के पर्दे में छेद, टिनिटस (लगातार घंटी बजना या भिनभिनाना), कम सुनाई देना, या कान बंद होना शामिल है.