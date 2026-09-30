ध्वनि प्रदूषण का छिपा हुआ खतरा: शहरी शोर त्योहारों के अलावा सेहत को क्यों नुकसान पहुंचा रहा
ध्वनि प्रदूषण का व्यक्ति के सेहत पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है. अंकिता कुमारी की रिपोर्ट...
Published : September 30, 2026 at 3:17 PM IST
नई दिल्ली : त्योहारों का महीना शुरू हो गया है, जो अपने साथ पूरे भारत में रंग-बिरंगे जश्न, संगीत, रोशनी और रौनक वाला माहौल लेकर आया है. डीजे और तेज म्यूजिक इन सेलिब्रेशन का आम हिस्सा बन गए हैं, जो त्योहारों में ऊर्जा एनर्जी और एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं. लेकिन इस त्योहार के जोश के पीछे एक बढ़ती हुई चिंता है: ध्वनि प्रदूषण. हर साल, जैसे-जैसे त्योहारों का माहौल बढ़ता है, बहुत ज़्यादा शोर की शिकायतें भी बढ़ती हैं, जिससे सरकारें और कोर्ट इस गतिविधि पर रोक लगाने पर मजबूर हो जाते हैं.
हाल ही में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने धार्मिक त्योहारों के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर खुद से संज्ञान लिया और महाराष्ट्र सरकार से इसे नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी. कोर्ट ने त्योहारों के दौरान बहुत ज़्यादा शोर और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी संकेत दिया, जिससे शहरों में साउंड लेवल पर लंबे समय से चल रही बहस फिर से सामने आ गई.
पर्यावरणविद् हिश्मी हुसैन का कहना है कि भारतीय शहर पहले से ही बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से जूझ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक हॉर्न बजाना, कंस्ट्रक्शन होना, वाणिज्यिक क्षेत्र हैं जहां ज़्यादा देर तक शोर रहता है, और रोजाना आधारभूत संरचना की जरूरतें हैं.
इसलिए, त्योहार जरूरी नहीं कि शुरू से ही समस्या खड़ी करें; वे बस पहले से ही भरे हुए माहौल में बहुत ज़्यादा शोर की परतें जोड़ देते हैं.
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शोर को एक बड़े, सिस्टम से जुड़े पर्यावरण के मुद्दे के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिसमें शहरों को सिर्फ त्योहारों से जुड़ी बढ़ोतरी पर ध्यान देने के बजाय, पूरे साल शोर के स्तर को मापने, मैप करने, कम करने और मॉनिटर करने की जरूरत है.
मेडिकल हकीकत पर बात करते हुए, एम्स के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. कपिल बताते हैं कि ध्वनि प्रदूषण कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अचानक या सिर्फ खास मौकों पर ही परेशान करे. लोगों को लगातार शोर की इतनी आदत हो गई है कि वे इसे शहर की एक आम, कभी न बदलने वाली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन, इंसान के शरीर पर इसका शारीरिक असर बहुत ज़्यादा होता है.
कान पर पड़ने वाले असर के बारे में बताते हुए डॉ. कपिल कहते हैं कि जब रोजमर्रा की आम आवाजों के संपर्क में आते हैं, तो कान के अंदर की छोटी बाल कोशिकाएं उन्हें आसानी से संभाल लेती हैं. लेकिन जब तेज आवाजें आती हैं, तो वे इन नाज़ुक ढांचों के खिलाफ शारीरिक हिंसा पैदा करती हैं.
खासकर जब आवाज 85 डेसिबल (dB) या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ध्वनि तरंगें टकराती हैं जो इन सेंसरी सेल्स पर बहुत ज्यादा जोर से हमला करती हैं. एक बार जब ये जरूरी हेयर सेल्स खत्म हो जाते हैं, तो वे वापस नहीं बढ़ते, जिससे सीधे तौर पर सुनने की क्षमता चली जाती है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गाइडलाइंस के मुताबिक, आठ घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा 85 डेसिबल तक सुरक्षित जोखिम की सलाह दी जाती है, और जैसे-जैसे ध्वनि स्तर इस लिमिट से ज़्यादा होता है, सुरक्षित एक्सपोज़र का समय तेजी से कम होता जाता है.
डॉ. कपिल इस बात पर जोर देते हैं कि आवाज को ठीक रखना बहुत जरूरी है, खासकर इसलिए क्योंकि जिन लोगों के कान संवेदनशील होते हैं, उन्हें गंभीर और ऐसा नुकसान हो सकता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता. ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. शिल्पी बुद्धिराजा का कहना है कि इसके मेडिकल नतीजे सुनने की क्षमता में कमी से कहीं ज़्यादा हैं, और यह पूरी शारीरिक और मानसिक सेहत पर गहरा असर डालते हैं.
श्रवण क्षति
85 डीबी से ज़्यादा शोर के स्तर के लंबे समय तक या बार-बार संपर्क में रहने से कान के अंदर के हेयर सेल्स खत्म हो जाते हैं, जिससे सुनने की क्षमता हमेशा के लिए, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, खत्म हो जाती है.
बहुत ज़्यादा आवाज से तेज आवाज वाली चोट भी लग सकती है, जिसमें कान के पर्दे में छेद, टिनिटस (लगातार घंटी बजना या भिनभिनाना), कम सुनाई देना, या कान बंद होना शामिल है.
मनोदशा और चिंता
अचानक शोर से अफरा-तफरी मच जाती है, जिससे चिड़चिड़ापन और चिंता बढ़ जाती है. हॉर्न, हैवी ट्रैफिक और तेज आवाज ऑडियो जैसी तेज, खराब आवाजों के लगातार संपर्क में रहने से शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं. इससे प्रेशर के समय शरीर हमेशा "फाइट-या-फ्लाइट" प्रतिक्रिया में फंसा रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा चिंता और दीर्घकालिक होती है.
प्रतिरक्षा प्रणाली तनाव
ध्वनि प्रदूषण से होने वाले तनाव हार्मोन की लगातार बाढ़ से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर स्तर बढ़ सकता है. समय के साथ, यह पुराना शारीरिक तनाव शरीर के इम्यून सिस्टम और बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता को कमजोर कर देता है. इसके अलावा, शहरी इलाकों में हुए अध्ययन से पता चला है कि पुराने ट्रैफिक शोर से सीधे तौर पर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और रक्तवाहिका संबंधी परेशानी की दर बढ़ती है.
संज्ञानात्मक प्रकार्य
शोरगुल वाले माहौल में एकाग्रता, फोकस और अल्पावधि स्मृति पर काफी असर पड़ता है. कमजोर ग्रुप्स पर बात करते हुए, डॉ. शिल्पी बुद्धिराजा ने बताया कि जिन बच्चों का संज्ञानात्मक ढांचे अभी भी सक्रिय रूप से बन रहा है, उनके लिए लगातार शोर के संपर्क में रहने से कम्युनिकेशन और सीखने की क्षमता में गंभीर परेशानी होती है, जिससे संज्ञानात्मक प्रदर्शन, स्पीच डेवलपमेंट और अनुभवों को याद रखने की क्षमता में गंभीर रुकावट आती है.
उन्होंने ईयरबड्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाली युवा पीढ़ी के लिए लंबे समय के नजरिए पर भी जोर दिया. सुनने की क्षमता में कमी के कुल असर जिंदगी में बाद तक छिपे रह सकते हैं, जो 60 या 70 साल की उम्र तक दिखने लगते हैं, जबकि ज़्यादा उम्र के लोगों में, इससे होने वाली निराशा और हाइपरटेंशन तुरंत दिखने लगते हैं.
नींद की गुणवत्ता
नींद में रुकावट एक और छिपा हुआ, खतरनाक असर है. रात का शोर सामान्य नींद के चक्र को बिगाड़ता है और तीव्र नेत्र गति नींद (REM sleep) को काफी कम कर देता है. उन्होंने कहा कि बार-बार नींद में खलल पड़ने से शारीरिक तनाव बढ़ता है, समय के साथ हृदय संबंधी समस्याओं का रिस्क बढ़ता है, और लोग अगले दिन बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हैं.
विशेषज्ञ की सलाह है कि आस-पास के शोर को कम करने के लिए व्यावहारिक इंजीनियरिंग तकनीकें जरूरी हैं, जैसे कि मोटरवे और हाईवे के पास पेड़ों की घनी लाइनें लगाना ताकि ट्रैफिक की आवाज को सोखकर फैलाया जा सके, बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में ध्वनिक स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा सके, और गाड़ियों के हॉर्न और इंडस्ट्रियल ज़ोन पर स्थानीय नियमों को और सख़्ती से लागू किया जा सके.
ईएनटी विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य और सुनने की क्षमता को बचाने के लिए कैसे रक्षा करने वाले कदम उठा सकते हैं.
* सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल करें: शोर वाली सार्वजनिक जगहों पर घूमते समय आस-पास के शोर को रोकने के लिए सस्ते, अच्छी क्वालिटी वाले इयरप्लग या इयरमफ खरीदें.
* टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं: ऐसे हेडफ़ोन या इयरबड्स से है जो बाहर के अवांछित शोर को रोक दें, उसका इस्तेमाल करें.
* ऑडियो सुनने की आदतों को नियंत्रित करें : अगर आप म्यूज़िक या कॉल के लिए व्यक्तिगत ऑडियो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो पक्का करें कि वॉल्यूम मीडियम, सेफ लेवल पर हो और लंबे समय तक लगातार सुनने से बचें.
* अपने सोने के माहौल को बेहतर बनाएं: आराम करते समय अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, अपने बेडरूम को शांत, ठंडा और अंधेरा रखने की कोशिश करें, साउंडप्रूफिंग का इस्तेमाल करें या जरूरत पड़ने पर खिड़कियां बंद करके सड़क का शोर रोकें.
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