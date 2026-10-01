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हाथी-घोड़ा ही नहीं, 'मच्छर' भी है सरनेम! जानें गुजराती उपनामों के पीछे की अनोखी विशेषताएं

स्मित मच्छर ,पायलट (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

अहमदाबाद: पिछले 24 घंटों में गुजराती पायलट स्मित मच्छर की बहादुरी की दुनिया में तारीफ हो रही है. वहीं उनका सरनेम 'मच्छर' भी चर्चा का विषय बना हुआ है. वैसे देखा जाए तो गुजरात में मच्छर, मांकड़, हाथी, घोड़ा, वाघ, शियाल, मंकोडी समेत कई सरनेम आश्चर्य करने वाले हैं. ऐसे सरनेम दूसरों में जिज्ञासा को जगाते हैं. आइए जानते हैं कि गुजरात में कौन-कौन से अनोखे सरनेम हैं...

गुजराती पायलट स्मित मच्छर की सरनेम ने दुनिया में जगाई उत्सुकता

गुजराती पायलट स्मित मच्छर ने दुबई से इजराइल जा रहे एक प्लेन में अपने साथी पायलट के साथ हुई झड़प में बहादुरी का परिचय देते हुए प्लेन को क्रैश होने से बचाकर और कुल 180 यात्रियों की जान बचाई. एक पायलट के तौर पर स्मित मच्छर के कारनामों के साथ-साथ उनके सरनेम ने भी देश में जिज्ञासा पैदा की है. गुजरात में अलग-अलग जातियों के बीच कुछ सरनेम ऐसे भी हैं जो हैरान करने वाले हैं. गुजराती नागर जाति के सरनेम घोड़ा, मंकोडी, मच्छर और हाथी हैं. इसके साथ ही ब्रह्मक्षत्रिय समाज में भी मंकोडी और मच्छर जैसे सरनेम मिलते हैं. जीव-जंतुओं पर आधारित सरनेम

गुजराती उपनामों की दुनिया बेहद अनोखी है, जहां हर नाम के पीछे एक खास वजूद और परंपरा है. गुजरात में नागर जाति में पाए जाने वाले जानवरों, पक्षियों और जीव-जंतु पर आधारित सरनेम की भी एक खास बात है. माना जाता है कि मांकड़ सरनेम वाले नागर भाई महर्षि मार्कंडेय के वंशज हैं. हाथी सरनेम वाली जाति कभी राजा-महाराजाओ की सेना में गज दल सेना के मुखिया हुआ करती थी. घोड़ा सरनेम वाला समाज अश्वदल के मुखिया होता था. जबकि मच्छर और मंकोडी सरनेम के बारे में माना जाता है कि यह समाज के पूर्वजों ने मनोरंजन के लिए शायद ऐसे सरनेम अपनाए थे. गुजरात के लोहाना समाज का सरनेम पोपट है. एक समय लोहाना समाज की मीठी बोली से यह सरनेम प्रचलित होने का अनुमान है. जबकि चित्तलीया सरनेम चित्तल नाम के हिरण से लिया गया है, जो गुजराती लोहाना समाज में देखने को मिलती है. गुजरात के क्षत्रिय समाज की निडर जाति का सरनेम वाघ है. जबकि क्षत्रिय, कोली और राजपूत समाज में शियाल सरनेम मिलता है. पाटीदार समाज में जानवरों पर आधारित सरनेम भी मिलते हैं. वाघसिया, भेंसानिया पशुपालन के पेशे से जुड़ी पाटीदार जाति में मिलते हैं, जबकि अश्वपालक या अस्तबल के मालिक का सरनेम घोड़ासरा है. गांव और शहर पर आधारित सरनेम की खास बातें

गुजरात में जिस गांव में लोग रहते हैं, उस गांव के नाम का शब्द का इस्तेमाल भी सरनेम के लिए किए जाते हैं. जैसे, सोजित्रा का कंझरिया, धोलका का धोलकिया, मोरडिया, सोरठ का रहने वाला सोरठिया और नडियाद शहर का रहने वाला नडियादरा और नडियादवाला के नाम से जाना जाता है.