हाथी-घोड़ा ही नहीं, 'मच्छर' भी है सरनेम! जानें गुजराती उपनामों के पीछे की अनोखी विशेषताएं
एक तरफ गुजराती पायलट स्मित मच्छर की बहादुरी की चर्चा हो रही है. वहीं उनके सरनेम को लेकर भी लोगों में उत्सुकता है.
Published : October 1, 2026 at 5:14 PM IST
अहमदाबाद: पिछले 24 घंटों में गुजराती पायलट स्मित मच्छर की बहादुरी की दुनिया में तारीफ हो रही है. वहीं उनका सरनेम 'मच्छर' भी चर्चा का विषय बना हुआ है. वैसे देखा जाए तो गुजरात में मच्छर, मांकड़, हाथी, घोड़ा, वाघ, शियाल, मंकोडी समेत कई सरनेम आश्चर्य करने वाले हैं. ऐसे सरनेम दूसरों में जिज्ञासा को जगाते हैं. आइए जानते हैं कि गुजरात में कौन-कौन से अनोखे सरनेम हैं...
गुजराती पायलट स्मित मच्छर की सरनेम ने दुनिया में जगाई उत्सुकता
गुजराती पायलट स्मित मच्छर ने दुबई से इजराइल जा रहे एक प्लेन में अपने साथी पायलट के साथ हुई झड़प में बहादुरी का परिचय देते हुए प्लेन को क्रैश होने से बचाकर और कुल 180 यात्रियों की जान बचाई.
एक पायलट के तौर पर स्मित मच्छर के कारनामों के साथ-साथ उनके सरनेम ने भी देश में जिज्ञासा पैदा की है. गुजरात में अलग-अलग जातियों के बीच कुछ सरनेम ऐसे भी हैं जो हैरान करने वाले हैं. गुजराती नागर जाति के सरनेम घोड़ा, मंकोडी, मच्छर और हाथी हैं. इसके साथ ही ब्रह्मक्षत्रिय समाज में भी मंकोडी और मच्छर जैसे सरनेम मिलते हैं.
जीव-जंतुओं पर आधारित सरनेम
गुजराती उपनामों की दुनिया बेहद अनोखी है, जहां हर नाम के पीछे एक खास वजूद और परंपरा है. गुजरात में नागर जाति में पाए जाने वाले जानवरों, पक्षियों और जीव-जंतु पर आधारित सरनेम की भी एक खास बात है. माना जाता है कि मांकड़ सरनेम वाले नागर भाई महर्षि मार्कंडेय के वंशज हैं. हाथी सरनेम वाली जाति कभी राजा-महाराजाओ की सेना में गज दल सेना के मुखिया हुआ करती थी.
घोड़ा सरनेम वाला समाज अश्वदल के मुखिया होता था. जबकि मच्छर और मंकोडी सरनेम के बारे में माना जाता है कि यह समाज के पूर्वजों ने मनोरंजन के लिए शायद ऐसे सरनेम अपनाए थे. गुजरात के लोहाना समाज का सरनेम पोपट है. एक समय लोहाना समाज की मीठी बोली से यह सरनेम प्रचलित होने का अनुमान है. जबकि चित्तलीया सरनेम चित्तल नाम के हिरण से लिया गया है, जो गुजराती लोहाना समाज में देखने को मिलती है.
गुजरात के क्षत्रिय समाज की निडर जाति का सरनेम वाघ है. जबकि क्षत्रिय, कोली और राजपूत समाज में शियाल सरनेम मिलता है. पाटीदार समाज में जानवरों पर आधारित सरनेम भी मिलते हैं. वाघसिया, भेंसानिया पशुपालन के पेशे से जुड़ी पाटीदार जाति में मिलते हैं, जबकि अश्वपालक या अस्तबल के मालिक का सरनेम घोड़ासरा है.
गांव और शहर पर आधारित सरनेम की खास बातें
गुजरात में जिस गांव में लोग रहते हैं, उस गांव के नाम का शब्द का इस्तेमाल भी सरनेम के लिए किए जाते हैं. जैसे, सोजित्रा का कंझरिया, धोलका का धोलकिया, मोरडिया, सोरठ का रहने वाला सोरठिया और नडियाद शहर का रहने वाला नडियादरा और नडियादवाला के नाम से जाना जाता है.
गुजरात में अलग-अलग शासकों के समय में अलग-अलग पदों पर काम करने वाले लोगों ने अपने पदों को अपना सरनेम बना लिया. उदाहरण के लिए गुजरात में मुगल काल के दौरान गांव के मुखिया को पटेल और परगना के मुखिया को देसाई कहा जाता था. इसी से दक्षिण गुजरात में अनाविल जाति में देसाई सरनेम जाना जाता है.
जबकि मुगल काल में दिए गए इल्काब अमीन को पाटीदार समुदाय ने अमीन सरनेम के तौर पर स्वीकार कर लिया है. गुजरात के क्षत्रिय समुदाय में जरूरी राजवंशों से आए हैं, जैसे सोलंकी, परमार, चौहान, वाघेला, काठी, झाला, राठौड़, चावड़ा, जडेजा, चूड़ासमा, पढियार और डाभी मुख्य रूप से देखे जाते हैं. नॉर्थ गुजरात में क्षत्रिय ठाकोरों के जरूरी सरनेम ठाकोर, मकवाना, खाखरिया और गुजरवाडिया हैं. जबकि सौराष्ट्र के काठी दरबारों में खाचर, खुमान, वाला और धांधल मुख्य रूप से हैं.
गुजरात में रहने वाले पारसी और मुस्लिम समुदायों में भी खास सरनेम हैं. ईरान से गुजरात आए पारसी समुदाय ने गुजरात में रहते हुए खास सरनेम अपना लिए हैं. पारसियों में बाटलीवाला, दारूवाला जैसे सरनेम हैं जो उनके पेशे से आए हैं. पारसी समुदाय में उनके शहर से भी सरनेम मिलते हैं. जैसे भरूच के रहने वाले भरूचा और बिलिमोरा के रहने वाले बिलिमोरिया जाने-माने सरनेम हैं. मुस्लिम समुदाय में पाए जाने वाले सरनेम में खेड़ावाला, काबरीवाला, बकरीवाला और उंटवाला भी खास सरनेम हैं.
गुजरात की अलग-अलग जातियों के खास सरनेम
गुजरात में गांधी और मोदी सरनेम मसाले, परफ्यूम और किराने का सामान बेचने वाली जातियों में पाए जाते हैं. जबकि चोकसी सरनेम सोने का काम करने वाली जातियों में है. वहीं कपड़ा व्यापारियों में दोशी ,मिठाई बनाने वाली जातियों में है. सुखडीया और कमिशन बेज पे काम करने वाले या बिचौलिए का काम करने वाली जातियों में दलाल और मारफतिया जैसी सरनेम है.
कोली समाज में चांचिया, खांट जैसे सरनेम खास हैं. वहीं आदिवासी समाज में भील, नायका, तड़वी और गामित के साथ-साथ उनके पेशे के आधार पर रावल, नाथ, वादी, वंजारा, मियाना और वाघेर सरनेम आज भी खानाबदोश जातियों में प्रचलित हैं. आखिर में गुजराती सरनेम उनके गांव, पेशे, इलाके के आधार पर होते हैं. कभी-कभी ऐसे सरनेम भी होते हैं जो मजाक पैदा करते हैं. हालांकि इस तरह के सरनेम गुजराती भाषा, संस्कृति और पहचान का प्रतीक बन गए हैं.
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