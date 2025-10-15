ETV Bharat / bharat

हरिओम हत्या कांड और जुबीन गर्ग की मौत को लेकर BJP को घेरेगी कांग्रेस

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी असम के जाने-माने गायक जुबिन गर्ग के परिवार से मिलेंगे.

Rahul
राहुल गांधी (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 5:36 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राहुल गांधी अपने जनहितैषी और सामाजिक न्याय के एजेंडे के तहत 17 अक्टूबर को रायबरेली में हाल ही में भीड़ द्वारा मारे गए हरिओम वाल्मीकि और रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के परिवार से मिलने जाएंगे.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी 17 अक्टूबर को पड़ोसी फतेहपुर में दिवंगत हरिओम वाल्मीकि के घर जाएंगे और परिवार के सदस्यों के साथ एकजुटता व्यक्त करेंगे. साथ ही वह भाजपा शासित राज्य, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, के हाशिए पर पड़े समूहों को एक कड़ा संदेश भी देंगे.

दलित व्यक्ति की हत्या
गौरतलब है कि दलित हरिओम ने रायबरेली में गुंडों द्वारा पीटे जाने के दौरान खुद को बचाने के लिए राहुल गांधी का नाम लिया था. बाद में, विदेश में मौजूद राहुल ने हरिओम के पिता से बात की और परिवार को आश्वस्त करने के लिए टीम बनाई.

इस टीम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों प्रदीप नरवाल और नीलांशु चतुर्वेदी सहित वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया गया.

कुछ दिनों बाद राय को घर में नजरबंद कर दिया गया क्योंकि वह फतेहपुर जाकर मृतक के परिवार को कुछ आर्थिक मदद देना चाहते थे. उत्तर प्रदेश यूनिट ने हरिओम की हत्या को राज्य में दलित उत्पीड़न का एक लक्षण बताया था और इस घटना की अनदेखी करने के लिए भगवा पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा दोनों पर निशाना साधा था.

हरिओम की लिंचिंग के कुछ दिनों बाद दलितों की बड़ी नेता मानी जाने वाली मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए राजधानी लखनऊ में एक रैली की थी. हालांकि, बसपा प्रमुख ने राज्य में सत्तारूढ़ भगवा पार्टी के बजाय प्रतिद्वंद्वी सपा और कांग्रेस पर हमला बोला.

'दलित बसपा से नाराज'
कांग्रेस के लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने ईटीवी भारत से कहा, "यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बसपा प्रमुख ने सपा और कांग्रेस पर हमला किया, लेकिन हरिओम पर एक शब्द भी नहीं कहा. वह वास्तव में भाजपा की बी टीम हैं, जो दलितों के खिलाफ है. लेकिन मतदाताओं को अब और मूर्ख नहीं बनाया जा सकता. बड़ी संख्या में दलित बसपा से नाराज हैं और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं."

राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल ने भी इसी तरह के विचार साझा किए. बंसल ने ईटीवी भारत से कहा, "बसपा एक खत्म हो चुकी ताकत है. कांग्रेस के लिए राज्य में अपने पारंपरिक दलित समर्थन को वापस पाने का एक अवसर है और इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है."

जुबिन गर्ग के परिवार से भी मिलेंगे राहुल गांधी
कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार 17 अक्टूबर को राहुल असम के जाने-माने गायक जुबिन गर्ग के परिवार से भी मिलेंगे, जिनके हाल ही में निधन पर पूरे पूर्वोत्तर राज्य में शोक मनाया गया था. इस विवादास्पद मौत की एक विशेष टीम जांच कर रही है. गर्ग की मौत असम में एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है, जहां प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और भाजपा 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले इस घटना के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.

कांग्रेस ने पहले लोकप्रिय गायक की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और दिवंगत आत्मा के लिए न्याय की मांग को लेकर राज्य भर में कैंडल मार्च भी निकाला था.

नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कैसे जारी रहा
AICC के असम प्रभारी सचिव मनोज चौहान ने ईटीवी भारत से कहा, "पिछले कुछ दिनों में दिवंगत जुबिन गर्ग को लेकर भाजपा द्वारा दिए गए बयानों से साफ हो गया है कि अब राजनीति शुरू हो गई है. उनके बयानों में अब कोई मर्यादा नहीं बची है. दिवंगत आत्मा पर सवाल उठाना और पुलिस के जरिए बल प्रयोग करना दिखाता है कि सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है. वे भूल गए हैं कि लोग अभी भी गहरे सदमे से गुजर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े सभी तथ्य जनता के सामने रखेगी. लोग यह भी जानना चाहते हैं कि गर्ग की मौत के बाद भी सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कैसे जारी रहा."

वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात
उत्तर प्रदेश और असम का यह दौरा राहुल गांधी द्वारा दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से 14 अक्टूबर को चंडीगढ़ में मुलाकात के कुछ दिनों बाद होगा. कुमार ने हाल ही में आत्महत्या कर ली थी और हरियाणा के कई शीर्ष अधिकारियों पर जाति आधारित भेदभाव का आरोप लगाया था.

राहुल ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी और कहा था कि न केवल दिवंगत आईपीएस अधिकारी को, बल्कि पूरे दलित समुदाय को न्याय मिलना चाहिए. हरियाणा कांग्रेस ने अधिकारी के साथ कथित अन्याय का विरोध किया है और इसे आगे बढ़ाने की योजना बनाई है.

यह भी पढ़ें- 'नक्सलवाद के अंत की शुरुआत', नक्सली कमांडर भूपति के सरेंडर पर बोले सीएम फडणवीस

TAGGED:

ZUBIN GARG
HARIOM LYNCHING
CONGRESS
RAHUL GANDHI TO MEET ZUBIN FAMILY
RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने इटली की PM मेलोनी से कही 'मन की बात', कहा- आप खूबसूरत हैं

धनतेरस 2025: मां लक्ष्मी की बरसेगी कृपा, घर लाएं ये छोटी-छोटी और सस्ती वस्तुएं

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

सुल्तान जोहोर हॉकी कप: आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से, क्या नो हैंडशेक की पॉलिसी हॉकी में भी रहेगी जारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.