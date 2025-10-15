ETV Bharat / bharat

हरिओम हत्या कांड और जुबीन गर्ग की मौत को लेकर BJP को घेरेगी कांग्रेस

राहुल गांधी ( ANI )

नई दिल्ली: राहुल गांधी अपने जनहितैषी और सामाजिक न्याय के एजेंडे के तहत 17 अक्टूबर को रायबरेली में हाल ही में भीड़ द्वारा मारे गए हरिओम वाल्मीकि और रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग के परिवार से मिलने जाएंगे. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी 17 अक्टूबर को पड़ोसी फतेहपुर में दिवंगत हरिओम वाल्मीकि के घर जाएंगे और परिवार के सदस्यों के साथ एकजुटता व्यक्त करेंगे. साथ ही वह भाजपा शासित राज्य, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, के हाशिए पर पड़े समूहों को एक कड़ा संदेश भी देंगे. दलित व्यक्ति की हत्या

गौरतलब है कि दलित हरिओम ने रायबरेली में गुंडों द्वारा पीटे जाने के दौरान खुद को बचाने के लिए राहुल गांधी का नाम लिया था. बाद में, विदेश में मौजूद राहुल ने हरिओम के पिता से बात की और परिवार को आश्वस्त करने के लिए टीम बनाई. इस टीम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग के प्रमुख राजेंद्र पाल गौतम और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों प्रदीप नरवाल और नीलांशु चतुर्वेदी सहित वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया गया. कुछ दिनों बाद राय को घर में नजरबंद कर दिया गया क्योंकि वह फतेहपुर जाकर मृतक के परिवार को कुछ आर्थिक मदद देना चाहते थे. उत्तर प्रदेश यूनिट ने हरिओम की हत्या को राज्य में दलित उत्पीड़न का एक लक्षण बताया था और इस घटना की अनदेखी करने के लिए भगवा पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा दोनों पर निशाना साधा था. हरिओम की लिंचिंग के कुछ दिनों बाद दलितों की बड़ी नेता मानी जाने वाली मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए राजधानी लखनऊ में एक रैली की थी. हालांकि, बसपा प्रमुख ने राज्य में सत्तारूढ़ भगवा पार्टी के बजाय प्रतिद्वंद्वी सपा और कांग्रेस पर हमला बोला. 'दलित बसपा से नाराज'

कांग्रेस के लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने ईटीवी भारत से कहा, "यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बसपा प्रमुख ने सपा और कांग्रेस पर हमला किया, लेकिन हरिओम पर एक शब्द भी नहीं कहा. वह वास्तव में भाजपा की बी टीम हैं, जो दलितों के खिलाफ है. लेकिन मतदाताओं को अब और मूर्ख नहीं बनाया जा सकता. बड़ी संख्या में दलित बसपा से नाराज हैं और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं."