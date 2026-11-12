शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र का विस्तार, क्या है केंद्र सरकार की तैयारी?
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र मानसून सत्र को आगे बढ़ाते हुए जरूरी बिल ला सकती है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : November 12, 2026 at 6:26 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार मानसून सत्र की निरंतरता में शीतकालीन बैठकें आयोजित करने पर विचार कर रही है. सूत्रों की माने तो नया सत्र नहीं भी बुलाया जा सकता है.
सरकार के सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी और सरकार दोनों ही इस वर्ष शीतकालीन सत्र को सामान्य प्रक्रिया के तहत अलग से न बुलाने और मानसून सत्र को ही बढ़ाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है.
सरकारी सूत्रों के अनुसार, चूंकि मानसून सत्र अभी तक प्रोरोग (प्रारंभ) नहीं किया गया है, इसलिए सदन को उसी सत्र के विस्तार के रूप में बुलाया जा सकता है. इस व्यवस्था के तहत नया शीतकालीन सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सूत्रों ने बताया कि संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र अब तक प्रोरोग न किए जाने के कारण सरकार के पास यह संवैधानिक और प्रक्रियागत विकल्प खुला है कि वह शीतकालीन बैठकें उसी सत्र के हिस्से के रूप में आयोजित करे.
संसदीय परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्र को प्रोरोग करने के बाद ही नया सत्र बुलाया जाता है. यदि मानसून सत्र को प्रोरोग नहीं किया गया तो आगामी बैठकें उसी सत्र की निरंतरता मानी जाएंगी और अलग से नया सत्र बुलाने की औपचारिकता नहीं निभानी पड़ेगी.
सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि “इस बार सत्र की व्यवस्था थोड़ी अलग हो सकती है. मानसून सत्र अभी प्रोरोग नहीं हुआ है, इसलिए इसे जारी रखते हुए शीतकालीन बैठकें आयोजित की जा सकती हैं. इससे नया सत्र बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी.”
सूत्रों के मुताबिक, इस विकल्प पर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है और जल्द ही इस संबंध में कोई फैसला लिया जा सकता है. संसदीय विशेषज्ञों के अनुसार, किसी सत्र को प्रोरोग न करना और उसे जारी रखना कोई असामान्य स्थिति नहीं है, हालांकि इसे अक्सर विशेष परिस्थितियों में अपनाया जाता है.
इस व्यवस्था से सरकार को विधायी कार्य को निरंतरता देने में आसानी हो सकती है, क्योंकि कई विधेयक मानसून सत्र में पेश किए गए थे या उन पर चर्चा अधूरी रह गई थी. साथ ही, नया सत्र बुलाने में लगने वाले समय और औपचारिकताओं से भी बचा जा सकता है.
हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. संसदीय कार्य मंत्रालय या सरकार की ओर से कोई बयान भी जारी नहीं किया गया है. सूत्रों का कहना है कि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति के पास भेजे जाने वाले प्रस्ताव और कैबिनेट की मंजूरी पर निर्भर करेगा. विपक्षी दलों की ओर से भी अब तक इस संभावना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
संसद के तीन सत्रों, बजट, मानसून और शीतकालीन की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई-अगस्त में होता है, जबकि शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में आयोजित किया जाता है. इस बार मानसून सत्र के प्रोरोग में हुई देरी के कारण सरकार के पास यह वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो गया है.
सूत्रों के अनुसार, सरकार इस विकल्प को व्यवहारिक और समय बचाने वाला मान रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यदि सत्र को निरंतरता में बुलाया जाता है तो उसकी अवधि कितनी होगी या किन प्रमुख विधेयकों को प्राथमिकता दी जाएगी. सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस पर विस्तृत चर्चा चल रही है और आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट हो सकती है.
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