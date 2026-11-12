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शीतकालीन सत्र या मानसून सत्र का विस्तार, क्या है केंद्र सरकार की तैयारी?

संसद सत्र (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार मानसून सत्र की निरंतरता में शीतकालीन बैठकें आयोजित करने पर विचार कर रही है. सूत्रों की माने तो नया सत्र नहीं भी बुलाया जा सकता है.

सरकार के सूत्रों के मुताबिक सत्ताधारी पार्टी और सरकार दोनों ही इस वर्ष शीतकालीन सत्र को सामान्य प्रक्रिया के तहत अलग से न बुलाने और मानसून सत्र को ही बढ़ाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, चूंकि मानसून सत्र अभी तक प्रोरोग (प्रारंभ) नहीं किया गया है, इसलिए सदन को उसी सत्र के विस्तार के रूप में बुलाया जा सकता है. इस व्यवस्था के तहत नया शीतकालीन सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सूत्रों ने बताया कि संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र अब तक प्रोरोग न किए जाने के कारण सरकार के पास यह संवैधानिक और प्रक्रियागत विकल्प खुला है कि वह शीतकालीन बैठकें उसी सत्र के हिस्से के रूप में आयोजित करे. संसदीय परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा किसी सत्र को प्रोरोग करने के बाद ही नया सत्र बुलाया जाता है. यदि मानसून सत्र को प्रोरोग नहीं किया गया तो आगामी बैठकें उसी सत्र की निरंतरता मानी जाएंगी और अलग से नया सत्र बुलाने की औपचारिकता नहीं निभानी पड़ेगी. सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि “इस बार सत्र की व्यवस्था थोड़ी अलग हो सकती है. मानसून सत्र अभी प्रोरोग नहीं हुआ है, इसलिए इसे जारी रखते हुए शीतकालीन बैठकें आयोजित की जा सकती हैं. इससे नया सत्र बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी.” सूत्रों के मुताबिक, इस विकल्प पर उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है और जल्द ही इस संबंध में कोई फैसला लिया जा सकता है. संसदीय विशेषज्ञों के अनुसार, किसी सत्र को प्रोरोग न करना और उसे जारी रखना कोई असामान्य स्थिति नहीं है, हालांकि इसे अक्सर विशेष परिस्थितियों में अपनाया जाता है.