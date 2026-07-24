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'प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं', शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी CJP, जानें इस पर विपक्ष ने क्या कहा

सीजेपी अपनी मांग यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी रही. अगली बैठक शनिवार दोपहर को तय हुई है. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Cockroach Janta Party's (CJP) Spokespersons Saurav Das and Ashutosh Ranka meets Union Minister JP Nadda and Union MoS Jitendra Singh
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 24, 2026 at 8:25 PM IST

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नई दिल्ली: नीट पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के मुद्दे पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों के बीच शुक्रवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के विट्ठलभाई पटेल हाउस में बातचीत हुई.

करीब एक से दो घंटे चली इस बैठक के बाद दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, लेकिन पूर्ण सहमति नहीं बन पाई. अगली बैठक शनिवार दोपहर को तय हुई है. सरकार की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल हुए, जबकि CJP की ओर से प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रंका ने भाग लिया. यह दोनों पक्षों के बीच तीसरी आधिकारिक बैठक थी.

रालोपा सांसद हनुमान बेनीवाल से बातचीत (ETV Bharat)

मगर इस बैठक के बाद भी जहां सीजेपी अपनी मांग यानी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ी रही, वहीं विपक्षी पार्टियों ने भी इस पर विरोध जताते हुए कहा कि, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जब तक सरकार की तरफ से नहीं लिए जाते तब तक विपक्ष अपना विरोध नहीं खत्म करेगा. विपक्ष के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार चाहे कोई भी कानून बना ले मगर विपक्ष सिर्फ इस्तीफे की ही मांग करेगा.

सीजेपी की सरकार से क्या है मांग, ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat)

उधर CJP ने भी सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखी हैं:

  • 1. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उन्हें पद से हटाना।
  • 2. नीट पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा.
  • 3. प्रदर्शनकारियों (छात्रों) के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कानूनी मामलों को वापस लेना.

इसके अलावा CJP ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पांच सुझाव भी दिए, जिनमें पेपर लीक प्रभावित छात्रों को मुआवजा, 72 घंटे के अंदर बैकअप परीक्षा, मूल्यांकन में पारदर्शिता, आयु सीमा में छूट और तकनीकी ऑडिट शामिल हैं.

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने बैठक के बाद कहा कि सरकार ने मुआवजे और एफआईआर वापस लेने की दो मांगों पर सैद्धांतिक सहमति जताई है. हालांकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है. दास ने कहा, "हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द हटा देगी. आंदोलन ठोस कार्रवाई होने तक जारी रहेगा."

जेपी नड्डा ने मीडिया से कहा, "उन्होंने तीन मुख्य मांगें और परीक्षा सुधार के पांच सुझाव रखे. हमने उन्हें बताया कि कल दोपहर फिर मुलाकात करेंगे और सरकार के अंदर हुई चर्चा के बारे में बताएंगे." वार्ता के बावजूद जंतर मंतर पर CJP का प्रदर्शन जारी है. इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन की भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी.

इस मुद्दे पर संसद पहले हफ्ते पूरी तरह हंगामे में धूल चुका है. संसद में भी यह मुद्दा गर्माया हुआ है. विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस और INDIA ब्लॉक, लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं. सरकार ने संसद में बहस के लिए तैयार होने का संकेत दिया है.

CJP ने सरकार को पत्र भी सौंपा, जिसमें कहा गया कि मांगें गैर-परक्राम्य हैं और जल्दी समाधान न होने पर आंदोलन पूरे देश में फैल सकता है. इस मुद्दे पर बोलते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विपक्ष छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के लिए सार्वजनिक माफी की भी मांग कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार जब तक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले लेती... बल्कि उन्हें बर्खास्त करे, तभी विपक्ष संसद चलने देगा.

उन्होंने कहा कि जिन छात्रों ने नीट की वजह से जान गंवाई है उन्हें मुआवजा दे और जिनके ऊपर मुकदमा है उन्हें खत्म करे इससे कम विपक्ष और कोई मांग नहीं कर रहा है. अगर सरकार ये मांग मान लेती है तो संसद की कार्यवाही शुरू हो जाएगी.

बहरहाल छात्र संगठन और विपक्ष दोनों सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं कि परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित की जाए. सरकार ने कानून बनाने की घोषणा कर दी है मगर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम विपक्ष को कुछ भी मंजूर नहीं है.

ये भी पढ़ें: 10 साल की जेल, 10 करोड़ जुर्माना, पेपर लीक पर कड़ी सजा वाले बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी

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