भजनलाल सरकार से जवाबदेही कानून लागू करने की मांग, निखिल डे बोले- जवाबदेही के बिना संविधान का सपना अधूरा
जवाबदेही कानून की मांग को लेकर ब्यावर से जयपुर तक पैदल यात्रा करने वाले सैकड़ों लोगों ने सरकार से कानून लागू करने की मांग की.
जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार में भी जवाबदेही कानून लागू करने की मांग लेकर सामाजिक संगठनों ने आवाज बुलंद कर दी है. सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान राजस्थान की ओर से ब्यावर सहित अन्य संभागों से शुरू हुई जवाबदेही पदयात्रा बुधवार को राजधानी जयपुर पहुंची. शहीद स्मारक पर सभी यात्राओं का समापन हुआ जहां बड़ी संख्या में मजदूर, किसान, विद्यार्थी जुटे और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से राज्य में जवाबदेही कानून लाये जाने की पुरजोर मांग की.
यात्रा के समापन अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने जवाबदेही कानून का समर्थन किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री से समय मांग रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है. समय मिले तो हम सरकार को जवाबदेही कानून की उपयोगिता के बारे में बताएं. सरकार से जानना चाहते हैं कि प्रदेश में गिग वर्कर्स, न्यूनतम आय गारंटी और स्वास्थ्य के अधिकार कानून विधानसभा में पास हो चुके हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष से भी अधिक समय से उनके नियम नहीं बन रहे और लागू नहीं हो पा रहे. सरकार स्पष्ट करें कि आखिर नियम बनाने में देरी क्यों हो रही है. डे ने कहा कि इस सरकार में भी राजनीतिक जवाबदेही की भयंकर कमी है.
मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहे: निखिल डे ने कहा कि यात्रा के दौरान कई जगह ऐसी स्थितियां देखीं, जिन्हें देखकर मन बहुत व्यथित हुआ और व्यवस्था में बैठे लोगों पर बहुत गुस्सा भी आया. मोटी-मोटी तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी और अधिकारी असंवेदनशील हो गए हैं, उन्हें जवाबदेह बनाने की जरूरत है. सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जन प्रतिनिधि जवाबदेह होंगे, तभी जनता को न्याय मिलेगा. हर दफ्तर में एक सीमित संख्या में लोग हैं जो काम करते हैं और बाकी काम करते ही नहीं हैं, उनसे काम करवाना अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बस की बात नहीं रही, इसलिए हर स्तर पर जवाबदेही जरूरी है, इसी से व्यवस्था बदलेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा. जवाबदेही लागू हो इसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा जा रहा है, लेकिन मिलने का समय नहीं दे रहे, जबकि इसी भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए जवाबदेही कानून लागू करने का विधानसभा में समर्थन किया था.
क्या है जवाबदेही कानून?
- किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान अगर कोई अधिकारी नहीं करता है तो उससे ऊंचे ओहदे का अधिकारी शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त कर पाबंद करेगा.
- पीड़ित व्यक्ति की शिकायत की सुनवाई समय सीमा में होगी, कानून लागू होने पर आम जनता बेबाक रूप से अपनी बात रख सकेगी.
- आम आदमी को कलेक्टर, एसडीएम के सामने अपनी बात कहने का अधिकार मिलेगा.
- कानून लागू होने से अगर आम आदमी के पास संबंधित सेवा या सुविधा पाने के लिए सारे दस्तावेज हैं तो उसे अपने अधिकार कानूनी रूप से मिल सकेंगे और वो जवाब मांग सकता है.
- आम जनता के काम को करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही होगी.
- हर सरकारी विभागों या संस्थाओं की सोशल ऑडिट का प्रावधान होगा ताकि कोई काम पेंडिंग नहीं रख सके.
- काम नहीं करने या लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान भी है.
जवाबदेही के बिना संविधान का सपना अधूरा: संविधान दिवस के अवसर पर निखिल डे ने कहा कि आज हम जयपुर आए हैं. हमारा संविधान लोकतंत्र की बुनियाद है. लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की सुरक्षा तभी संभव है जब जवाबदेही हो, बिना जवाबदेही के लोकतंत्र अधूरा है. राज्य में जल्दी से जल्दी जवाबदेही कानून बनाया जाए, जिससे सबसे वंचित और पीड़ित अपने अधिकार प्राप्त कर सकें. पिछले 15 दिनों से जवाबदेही यात्रा में पैदल चल रहे हैं और लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं. गांव-गांव घूम कर देखा कि लोगों की शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है. पानी से लेकर पेंशन तक और स्कूल से लेकर अस्पताल तक, हर जगह लोग दर-दर भटक रहे हैं. कानून बने हुए हैं, योजनाएं भी हैं, पर कोई पूछने वाला नहीं.
शिकायतों का अंबार, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं: निखिल डे ने कहा कि जवाबदेही पदयात्रा ने उजागर किया कि राज्य में चल रहे अधिकांश अधिकार-आधारित कानून केवल कागजों पर हैं और आम, गरीब और वंचितों को उनका लाभ नहीं मिल रहा. 2015-2016 में निकाली गई पहली यात्रा में 10 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं और उनका निस्तारण हुआ, लेकिन लोगों का समाधान नहीं हुआ. इसी तरह 2021 और 2022 की यात्राओं में भी शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं हुए. इस बार की यात्रा में ग्रामीण-शहरी रोजगार, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, सिलिकोसिस, पेयजल, किसानों के मुद्दे, स्वास्थ्य सेवाएं, आंगनबाड़ी, SIR प्रक्रिया की खामियां और राजस्थान संपर्क पोर्टल की लंबित शिकायतें, सबने गहरे जवाबदेही संकट को उजागर किया. गांवों में मिली पीड़ा ने सिद्ध कर दिया कि बिना जवाबदेही कानून के जनता के अधिकार असुरक्षित हैं.
रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं: निखिल डे ने कहा कि हमें पता है आखिर वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि यह कानून बने, लेकिन हम भी नहीं रुकेंगे, जब तक कानून लागू नहीं हो जाता. यह कानूनों का कानून है. इसके लागू होने के बाद कर्मचारी और अधिकारी की जवाबदेही तय होगी. कोई काम नहीं करेगा तो एक महीने का मौका मिलेगा, फिर भी नहीं हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी. यह राजनीतिक कमिटमेंट है, कमिटमेंट किया है तो पूरा करना होगा. हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, जब तक जवाबदेही कानून लागू नहीं हो जाता हमारा संघर्ष जारी रहेगा.
