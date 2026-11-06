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फिल्म 'दूसरा' ने सौरव गांगुली के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन किया, हाईकोर्ट ने दो करोड़ जमा करने के दिए निर्देश

फिल्म 'दूसरा' ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि फिल्म 'दूसरा' ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन किया है, लेकिन इसके साथ ही जस्टिस तेजस करिया ने स्पष्ट किया कि गांगुली के व्यक्तित्व से जुड़े पहलू फिल्म की कहानी में इस तरह गहराई से रमे हुए हैं कि उनसे संबंधित दृश्यों को फिल्म से हटाना संभव नहीं है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिल्म के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को निर्देश दिया कि वे फिल्म में एक उचित डिस्क्लेमर जोड़ें और इसके साथ ही न्यायालय में 2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करें.