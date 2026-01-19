ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों में मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा रिजर्वेशन, 22 जनवरी की तारीख तय

मुंबई: महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में महायुति की जीत के बाद अब मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान चल रही है. इन सबके बीच 29 नगर निगमों में मेयर पद के लिए रिजर्वेशन ड्रॉ के बारे में जरूरी जानकारी सामने आई है. सभी 29 नगर निगमों में मेयर पद के रिजर्वेशन के लिए ड्रॉ 22 जनवरी को होगा.

बता दें कि, महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को वोटिंग हुई थी और वोटों की गिनती 16 जनवरी को हुई थी. सभी नगर निगमों के मेयर पद के लिए रिजर्वेशन ड्रॉ 22 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा. इसलिए, 22 जनवरी को यह तय किया जाएगा कि किस नगर निगम में किस कैटेगरी के मेयर की अध्यक्षता होगी. मेयर पद के रिजर्वेशन के लिए ड्रॉ शहरी विकास विभाग द्वारा मंत्रालय में किया जाएगा.

राज्य के 29 नगर निगमों में मेयर पद के रिज़र्वेशन को तय करने के लिए ड्रॉ गुरुवार, 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से मंत्रालय में राज्य मंत्री (शहरी विकास) की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र में 2026 के नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत हासिल करते हुए 29 महानगरपालिकाओं की 2,869 सीटों में से 1,425 पर अपना परचम लहराया और उद्धव ठाकरे से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का नियंत्रण छीन लिया. इसके साथ ही देश के सबसे धनी नगर निकाय में ठाकरे परिवार का तीन दशक पुराना वर्चस्व समाप्त हो गया है.

बीएमसी की 227 सीटों में से भाजपा ने 89 सीटें जीतीं, जबकि सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें अपने नाम कीं. वहीं, शिवसेना (उबाठा) को 65 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को छह सीटें मिलीं. वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को आठ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को तीन, समाजवादी पार्टी को दो और राकांपा (शप)को सिर्फ एक सीट मिली.

पुणे चुनावों में भाजपा ने पवार परिवार को चौंकाते हुए 119 सीटें जीतीं, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा 27 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और उसकी सहयोगी राकांपा (शप) को तीन सीटें मिलीं. कांग्रेस को 15 सीटें ही मिल पाईं.