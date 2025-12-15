ETV Bharat / bharat

West Bengal: SIR प्रोसेस के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट इस दिन प्रकाशित होगा, कितने वोटर के नाम कटेंगे!

ध्यान देने वाली बात यह है कि बीएलओ ओइक्या मंच की बनाई लिस्ट के मुताबिक, हटाए गए वोटरों की संख्या 58,20,898 है.

Published : December 15, 2025

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नेशनल इलेक्शन कमीशन द्वारा किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बाद तैयार की गई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगी. यह लिस्ट 16 दिसंबर की सुबह कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड होने की संभावना है.

हालांकि, इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन को लेकर कई सवाल उठ रहे है, जैसे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को कैसे देखा जा सकता है. लिस्ट से कितने नाम हटाए गए हैं. अगर आपका नाम लिस्ट में है या नहीं तो क्या करें. अगर आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाए तो क्या करें. एसआईआर प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले वोटर्स के मन में ऐसे कई सवाल हैं. ईटीवी भारत ने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है.

SIR प्रोसेस के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट कैसे देखें?
एसआईआर प्रोसेस के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट मंगलवार, 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा. उसके बाद, वोटर लिस्ट का ड्राफ़्ट लोकल पोलिंग बूथ, पंचायत ऑफिस, नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ़िस, सब-डिवीज़नल ऑफिसर ऑफिस और BDO ऑफिस में दिखाया जाएगा. वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट DEO वेबसाइट, CEO वेबसाइट, मोबाइल ऐप ECINET, voters.eci.gov.in और wbceo.wb.gov.in पर ऑनलाइन भी देखा जा सकता है. इसके अलावा, राज्य की आठ मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों को वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी.

खास बात यह है कि वेबसाइट पर पब्लिश होने से पहले ही ड्राफ्ट लिस्ट हर BLO (बूथ लेवल ऑफ़िसर) तक पहुंच चुकी है. कमीशन ने सभी बूथ लेवल ऑफिसर को BLO ऐप के जरिए वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भेजा है. सीईओ ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक, राज्य के लगभग 81,000 बूथ के BLO के लिए ऐप पर लिस्ट अपलोड करने के साथ-साथ हर बूथ पर वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की हार्ड कॉपी भी पहुंचाई जाएगी.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से किन लोगों के नाम हटाए गए हैं?
जिन वोटरों की मौत हो गई है, जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरा है, जो वोटर दूसरे देश चले गए हैं, और जो डुप्लीकेट वोटर हैं, उनके नाम हटा दिए जाएंगे.

अगर आपका नाम एलिजिबल वोटर होने के बावजूद हटा दिया जाए तो क्या करें?
अगर किसी का नाम किसी भी वजह से ड्राफ्ट लिस्ट से छूट जाता है, तो उस वोटर को पहले यह कन्फर्म करना होगा कि उसने फॉर्म भरकर जमा कर दिया है (ऑनलाइन या ऑफ़लाइन). यह भी कन्फर्म करना होगा कि वोटर डुप्लीकेट है या फ्रॉड वोटर. फिर, फॉर्म-6 भरकर Annexure 4 (SIR प्रोसेस में बताए गए 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी एक) के साथ जमा करना होगा.

अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है, तो भी किसे हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा?
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद, जिन लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है, उनकी लिस्ट पहले ही तैयार हो चुकी है। उसी हिसाब से नोटिस तैयार किए जा रहे हैं। मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के तुरंत बाद हियरिंग के लिए नोटिस जारी होने शुरू हो जाएंगे। BLO घर-घर जाकर संबंधित वोटरों को नोटिस देंगे।

हियरिंग के लिए बुलाए जा सकने वाले लोगों की संभावित संख्या भी पता चल गई है। शुरुआती लिस्ट के मुताबिक, 30,59,273 लोगों को हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसा समझा जाता है कि जो लोग 'अनमैप्ड' हैं, यानी जिन्होंने 2025 की वोटर लिस्ट के हिसाब से एन्यूमरेशन फॉर्म भरा था, लेकिन जिनका नाम 2002 की SIR लिस्ट में नहीं है या जो उस लिस्ट में शामिल अपने माता-पिता, दादा-दादी, या परदादा-परदादी से अपना रिश्ता नहीं दिखा सके, उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा।

हालांकि, 2002 की रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के हिसाब से बताई गई दो शर्तें पूरी करने के बाद भी वोटरों को बुलाया जा सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर डिजिटलाइजेशन प्रोसेस के दौरान किसी वोटर के नाम या सरनेम की स्पेलिंग में कोई गलती होती है, या सुधार की जरूरत होती है, तो संबंधित वोटर को बताया जाएगा और सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा.

हालांकि, SIR प्रोसेस के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों के आंकड़ों को लेकर कन्फ्यूजन है. असल में, BLO के दो संगठनों की तरफ से दो अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं. इस मामले में, BLO ओइक्या मंच (BLO यूनिटी फोरम) के जनरल सेक्रेटरी स्वपन मंडल ने कहा, "ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज सुबह से BLO ऐप पर दिख रही है. जिन लोगों के नाम हटाए जाने थे, उन्हें हटाने के बाद लिस्ट पब्लिश की गई है. उस लिस्ट के मुताबिक, लगभग 59 लाख नाम हटाए गए हैं. BLO ने इन लोगों की पहचान चार कैटेगरी में की है. पहला ट्रांसफर्ड, दूसरा मृतक तीसरा लापता और चौथा अन्य." ध्यान देने वाली बात यह है कि BLO ओइक्या मंच की बनाई लिस्ट के मुताबिक, हटाए गए वोटरों की संख्या 58,20,898 है.

दूसरी तरफ, BLO अधिकार रक्षा मंच (BLO अधिकार संरक्षण मंच) की तनुश्री मोदक भट्टाचार्य ने कहा, "लगभग 59 लाख नाम हटाए जाने का दावा इस मंच ने नहीं किया है, न ही मंच के किसी सदस्य को इसकी जानकारी है. हालांकि, हमें जो लिस्ट मिली है, उसके अनुसार 30 से 35 लाख नाम हटाए जा सकते हैं."

