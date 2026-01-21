ETV Bharat / bharat

झीलों की नगरी में छिपी कला की अनमोल धरोहर, अंतरराष्ट्रीय बाजार में छाए उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट

उदयपुर में पीढ़ियों पुरानी कला जैसे लकड़ी-पीतल के घोड़े, पिछवाई, मिनिएचर पेंटिंग्स और ब्लू पॉटरी का मांग विदेशों में बढ़ रही है.

उदयुपर में हस्तशिल्प कला से बने उत्पाद
उदयपुर में हस्तशिल्प कला से बने उत्पाद (ETV Bharat Udaipur)
January 21, 2026

उदयपुर: लेक सिटी उदयपुर, राजस्थान की वह मनमोहक नगरी जो अपनी चमकदार झीलों, राजसी महलों और हरे-भरे पहाड़ों के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन इसकी असली पहचान सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है. यहां की मिट्टी में रची-बसी पारंपरिक हस्तकला, पीढ़ी दर पीढ़ी संजोई गई शिल्पकला, आज वैश्विक स्तर पर उदयपुर को एक अनोखी पहचान दिला रही है. ये कारीगर, जिनकी उंगलियां सदियों पुरानी परंपराओं को जीवंत रखती हैं, लकड़ी, धातु, पत्थर और रंगों से ऐसे चमत्कार रचते हैं कि दुनिया भर के पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.

आज उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट न केवल स्थानीय बाजारों की शान हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन चुके हैं. देश-विदेश से आने वाले सैलानी इन अनूठी कलाकृतियों को देखकर इतने प्रभावित होते हैं कि वे इन्हें अपने साथ ले जाने से खुद को रोक नहीं पाते. इनकी मांग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि यूरोप, अमेरिका, जापान और खाड़ी देशों में भी धूम मचा रही है. ईटीवी भारत से बातचीत में स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि उदयपुर की यह हस्तकला अब लोगों की पहली पसंद बन चुकी है, जो न केवल घर को सुंदर बनाती है, बल्कि राजस्थानी संस्कृति की गहराई को भी दर्शाती है.

उदयपुर की हस्तशिल्प कला (ETV Bharat Udaipur)

उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट की लोकप्रियता: उदयपुर के बाजारों में घूमते हुए आपको महसूस होगा कि यहां की हस्तकला एक जीवंत इतिहास है. स्थानीय हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी कुंदन चौहान बताते हैं कि यहां का बाजार लकड़ी और धातु से बनी हस्तशिल्प मूर्तियों, घोड़े और ऊंट की कलाकृतियों से भरा पड़ा है. ये न केवल सजावटी हैं, बल्कि राजस्थानी जीवनशैली का प्रतीक हैं. खासतौर पर लकड़ी और पीतल से बने घोड़े उदयपुर की सिग्नेचर आइटम बन चुके हैं, जो अपनी नक्काशीदार डिजाइन और जीवंत भाव-भंगिमाओं से हर किसी को आकर्षित करते हैं.

राजसी ठाठ और उदयपुर की कलाकृतियां: इसके अलावा, पिछवाई पेंटिंग्स, जो कृष्ण लीला को चित्रित करती हैं और मिनिएचर पेंटिंग्स, जो छोटे-छोटे कैनवास पर राजस्थानी इतिहास को उकेरती हैं, पर्यटकों की पहली पसंद हैं. ब्लू पॉटरी की नाजुक वस्तुएं, हाथ से बुनी दरी-कालीन जो फर्श को राजसी ठाठ देती हैं, राजस्थानी ज्वेलरी जो पारंपरिक डिजाइनों में आधुनिकता का मिश्रण है, और हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल जो रंगों की बहार बिखेरते हैं, ये सभी उदयपुर के बाजारों की जान हैं. ये कलाकृतियां न केवल सुंदर हैं, बल्कि इनमें राजस्थानी रॉयल्टी का अंदाज छिपा है.

UDAIPUR HANDICRAFTS
उदयपुर की पारंपरिक हस्तकला (ETV Bharat GFX)

छोटी से लेकर बड़ी वस्तुओं की रेज: पर्यटक यहां की शिल्पकला से इतने प्रभावित होते हैं कि वे पूजा-पाठ की सामग्री से लेकर घरेलू सजावट तक सब कुछ खरीदकर ले जाते हैं. शहर के कारीगर पूजा चौकी, पूजा थाली, छोटे-छोटे मंदिर, ड्रायफ्रूट बास्केट, मेकअप बॉक्स, नक्काशीदार अलमारी, खिड़कियां और दरवाजे जैसी वस्तुओं की शानदार रेंज तैयार करते हैं. ये सभी आइटम्स फर्नीचर से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुओं तक फैले हुए हैं, जो घर को एक राजसी महल का रूप दे देते हैं. बाजार में घूमते हुए आपको लगेगा कि हर दुकान एक संग्रहालय है, जहां सदियों पुरानी कला आधुनिक जरूरतों के साथ घुलमिल गई है.

उदयपुर में हस्तशिल्प कला से बने उत्पाद
उदयपुर में कई तरह के हैंडीक्राफ्ट मिलते हैं (ETV Bharat Udaipur)

वैश्विक मंच पर उदयपुर की चमक: उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट की लोकप्रियता अब सीमाओं को पार कर चुकी है. व्यापारियों का कहना है कि यहां से कई ऐसे ग्राहक जुड़े हैं जो विदेशों में रहते हैं और अपने घरों को राजस्थानी राजसी अंदाज से सजाना चाहते हैं. वे स्पेशल ऑर्डर पर सामान बनवाकर मंगवाते हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को नई ऊर्जा मिलती है. खासतौर पर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है. व्यापारी कमल बताते हैं कि विदेशी पर्यटक यहां से हाथ से बनी पेंटिंग्स, मिरर वर्क वाले बैग और कुशन कवर, एंटीक फर्नीचर, स्टोन और मेटल से बनी लैंप्स, तथा राजस्थानी पगड़ी-दुपट्टे खरीदकर ले जाते हैं.

पूजा मंदिर से लेकर फर्नीचर तक की मांग विदेशों में है
पूजा मंदिर से लेकर फर्नीचर तक की मांग विदेशों में है (ETV Bharat Udaipur)

100 से लेकर लाखों तक हैं दाम: अमेरिका, यूरोप, जापान और खाड़ी देशों में इनकी अच्छी खासी मार्केट बन चुकी है, जहां लोग भारतीय संस्कृति की झलक अपने घरों में लाना चाहते हैं. कीमतों की बात करें तो उदयपुर के बाजार हर बजट को ध्यान में रखते हैं. साइज, डिजाइन और मटेरियल के आधार पर दाम तय होते हैं. छोटी वस्तुएं मात्र 100 रुपये से शुरू हो जाती हैं, जबकि कुछ स्पेशल, हाथ से नक्काशीदार आइटम लाखों रुपये तक में बिकते हैं. लेक सिटी की यह विविधता ही है जो आम आदमी से लेकर अमीर पर्यटक तक सबको आकर्षित करती है.

उदयपुर में कई तरह के उत्पाद तैयार होते हैं
उदयपुर में कई तरह के उत्पाद तैयार होते हैं (ETV Bharat Udaipur)

PM मोदी ने दिया उपहार: उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट को हाल ही में एक नई ऊंचाई मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को उदयपुर के कारीगरों द्वारा निर्मित चांदी का अश्व (घोड़ा) भेंट किया. इस उपहार का उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी किया, जहां उन्होंने राजस्थान की समृद्ध कला विरासत की सराहना की. इस भेंट ने न केवल वैश्विक नेताओं के बीच भारत की छवि को मजबूत किया, बल्कि उदयपुर के हैंडीक्राफ्ट को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिलाई.

