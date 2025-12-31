ETV Bharat / bharat

CBSE बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में आंशिक बदलाव, नई डेट जाने यहाँ

3 मार्च 2026 को होने वाली CBSE बोर्ड परीक्षा की तारीखों को बदला गया है. बोर्ड ने नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया है.

December 31, 2025

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है. ये बदलाव (रीशिड्यूल) 3 मार्च 2026 को प्रस्तावित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर किया गया है.

बोर्ड ने प्रशासनिक कारणों के चलते इस दिन होने वाली परीक्षाओं की तिथियों को आगे बढ़ा दिया है. इस संबंध में CBSE ने आधिकारिक सूचना जारी कर सभी संबद्ध स्कूलों को अवगत कराया है.

CBSE द्वारा जारी सूचना के अनुसार, कक्षा 10वीं की वह परीक्षा जो पहले 3 मार्च 2026 को होनी थी, अब 11 मार्च 2026 को होगी. वहीं कक्षा 12वीं की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा 10 अप्रैल 2026 कर होगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव केवल 3 मार्च की परीक्षाओं पर लागू होगा, बाकी सभी विषयों की परीक्षा तिथियां पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी.

CBSE की ओर से जारी की गई नई तारीख (ETV BHARAT)

बोर्ड ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इस बदलाव की जानकारी तुरंत छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी प्रकार की असमंजस या अफवाह की स्थिति न बने. CBSE ने यह भी बताया है कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार डेटशीट में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं और नई तिथियां छात्रों के एडमिट कार्ड में भी दर्शाई जाएंगी.

CBSE के परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने कहा कि परीक्षाओं का आयोजन सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है. बोर्ड को उम्मीद है कि सभी स्कूल, शिक्षक, छात्र और अभिभावक इस निर्णय में सहयोग करेंगे. उन्होंने कहा कि इस बदलाव से छात्रों को अपनी तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे वह बिना दबाव के बेहतर तैयारी कर सकेंगे.

