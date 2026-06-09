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लैंड फॉर जॉब के मनी लाऊंड्रिंग मामले में लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब के मनी लाऊंड्रिंग मामले में लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने 24 जुलाई को आरोप तय करने पर फैसला सुनाने का आदेश दिया.

इस मामले में कोर्ट ने 28 फरवरी 2024 को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. इस मामले में 6 अगस्त 2024 को ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ पहली पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. उसके बाद से लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति का इंतजार था. 14 मई 2025 को ईडी ने लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी अनुमति पत्र कोर्ट में पेश किया जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था.

ईडी ने इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया है उनमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के अलावा तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव ,हृदयानंद चौधरी, अखिलेश्वर सिंह, किरण देवी, हजारी प्रसाद राय, संजय राय और धर्मेंद्र सिंह शामिल हैं. कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को ईडी की ओर से दाखिल पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 96 दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश किया गया है.