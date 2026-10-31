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नक्सलवाद खत्म हुआ पर दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहना होगा: प्रधानमंत्री मोदी

राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात में पीएम मोदी का संबोधन ( PTI )

एकता नगर (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 'विरोध पक्ष' के बजाय 'अवरोध पक्ष' बन गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को एकजुट रहना चाहिए. उन्होंने एक बार फिर देश को 'बौद्धिक नक्सलवाद' (दिमागी नक्सल-DIMAGI NAXAL) के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी.

वह सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के एकता नगर स्थित परेड ग्राउंड में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. मोदी ने कहा, "यह हमारा दुर्भाग्य है कि विपक्ष अब 'अवरोध पक्ष' बन गया है."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते हुए मोदी ने पूछा, "विदेशों में गुपचुप तरीके से कौन किससे मिल रहा है. भारत विरोधी ताकतें किसे अपना समर्थन दे रही हैं. कौन भारत के दुश्मनों की भाषा बोल रहा है." उन्होंने कहा कि देश को ऐसी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने की जरूरत है और आरोप लगाया कि विपक्ष देश के लोगों को बांटना चाहता है. उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और भारत की छवि धूमिल की जा रही है." मोदी ने कहा, "मैंने पिछले साल कहा था कि जब तक देश नक्सलवाद और माओवाद से मुक्त नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे. हमने अपना यह वादा पूरा किया है. हालांकि, हमने नक्सलियों का सफाया कर दिया है, लेकिन 'दिमागी नक्सलियों' का खतरा अब भी बहुत अधिक है." उन्होंने कहा कि भारत के अगले बड़े कदमों में देश की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करना, घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलावों को रोकना तथा पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना शामिल है. मोदी ने कहा, "एक भारत, श्रेष्ठ भारत' और 'विकसित भारत' हमारे दो लक्ष्य हैं." उन्होंने कहा कि देश सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज का कार्यक्रम कुछ अलग है. अब तक हम 'एकता दिवस' पर यह कार्यक्रम सुबह के समय आयोजित करते आए हैं. इस बार थोड़ा बदलाव हुआ है और हम सभी शाम को एकत्रित हुए हैं.