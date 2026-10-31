नक्सलवाद खत्म हुआ पर दिमागी नक्सलियों से सतर्क रहना होगा: प्रधानमंत्री मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि देश को इन 'दिमागी नक्सलियों' (DIMAGI NAXAL) के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए,.
Published : October 31, 2026 at 9:21 PM IST
एकता नगर (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह 'विरोध पक्ष' के बजाय 'अवरोध पक्ष' बन गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को एकजुट रहना चाहिए. उन्होंने एक बार फिर देश को 'बौद्धिक नक्सलवाद' (दिमागी नक्सल-DIMAGI NAXAL) के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी.
वह सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के एकता नगर स्थित परेड ग्राउंड में एक सभा को संबोधित कर रहे थे. मोदी ने कहा, "यह हमारा दुर्भाग्य है कि विपक्ष अब 'अवरोध पक्ष' बन गया है."
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की ओर परोक्ष रूप से इशारा करते हुए मोदी ने पूछा, "विदेशों में गुपचुप तरीके से कौन किससे मिल रहा है. भारत विरोधी ताकतें किसे अपना समर्थन दे रही हैं. कौन भारत के दुश्मनों की भाषा बोल रहा है."
उन्होंने कहा कि देश को ऐसी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने की जरूरत है और आरोप लगाया कि विपक्ष देश के लोगों को बांटना चाहता है. उन्होंने कहा, "सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और भारत की छवि धूमिल की जा रही है."
Social media is increasingly being misused to spread rumours and tarnish India’s image. We have to counter this. While we have eliminated Naxalism from remote areas, the threat of ‘Dimagi Naxalism’ still persists. The nation must remain vigilant against these Dimagi Naxals. - PM @narendramodi Watch the full video: https://t.co/r0Yvjhcsl6— BJP (@BJP4India) October 31, 2026
मोदी ने कहा, "मैंने पिछले साल कहा था कि जब तक देश नक्सलवाद और माओवाद से मुक्त नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे. हमने अपना यह वादा पूरा किया है. हालांकि, हमने नक्सलियों का सफाया कर दिया है, लेकिन 'दिमागी नक्सलियों' का खतरा अब भी बहुत अधिक है." उन्होंने कहा कि भारत के अगले बड़े कदमों में देश की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करना, घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलावों को रोकना तथा पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना शामिल है.
मोदी ने कहा, "एक भारत, श्रेष्ठ भारत' और 'विकसित भारत' हमारे दो लक्ष्य हैं." उन्होंने कहा कि देश सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज का कार्यक्रम कुछ अलग है. अब तक हम 'एकता दिवस' पर यह कार्यक्रम सुबह के समय आयोजित करते आए हैं. इस बार थोड़ा बदलाव हुआ है और हम सभी शाम को एकत्रित हुए हैं.
सुबह लाखों नागरिकों ने एकजुटता का संकल्प लेते हुए 'रन फॉर यूनिटी' (एकता के लिए दौड़) में हिस्सा लिया, और हमने अपने देशवासियों में भारी उत्साह देखा... इस महान राष्ट्र का नागरिक होने पर गर्व है और सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रति कृतज्ञता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद 550 से अधिक रियासतों को एक साथ जोड़ा और अपने लौह संकल्प से इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया."
उन्होंने आगे कहा, "एक गणतंत्र हमें जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है, और एकता हमें एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने की शक्ति देती है. इसलिए, हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और एकता दिवस, इन तीनों को अब पूरे उत्साह के साथ राष्ट्रीय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है.
पीएम मोदी ने कहा, मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की बधाई देता हूं. मैं सरदार वल्लभभाई पटेल के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. सरदार पटेल ने न केवल देश के भूगोल को जोड़ा, बल्कि उन्होंने राष्ट्र को भावनात्मक एकता के सूत्र में भी पिरोया.
पीएम ने कहा कि, पटेल ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के माध्यम से राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की भी शुरुआत की. इस वर्ष उस महान कार्य को पूरे 75 वर्ष हो गए हैं. जिस तरह सोमनाथ मंदिर की ध्वजा एक हजार वर्षों से पूरे स्वाभिमान के साथ लहरा रही है और सभी अत्याचारियों के इरादों को विफल कर रही है, उसी स्वाभिमान ने हमें 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' के लिए प्रेरित किया. इस वर्ष, देश इस उत्सव को पूरे उत्साह के साथ मना रहा है."
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