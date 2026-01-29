ETV Bharat / bharat

शशि थरूर ने इस बात के लिए राहुल गांधी और खड़गे को कहा 'थैंक्यू', क्या खत्म हुई नाराजगी?

शशि थरूर की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हुई. उन्होंने इस बैठक को रचनात्मक बताया.

the-congress-mp-shashi-tharoor-thanked-rahul-gandhi-and-mallikarjun-kharge-for-a-warm-discussion
शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से की मुलाकात (Source @@ShashiTharoor)
January 29, 2026 at 3:29 PM IST

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी "बहुत अच्छी, रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत हुई. पिछले हफ्ते केरल में पार्टी की बैठक में लोकसभा विधायक के न होने के बाद मतभेदों की अटकलें लगाई जा रही थीं.

शशि थरूर ने आज संसद में खड़गे के ऑफिस में कुछ घंटों तक चली बैठक में हिस्सा लिया. समचारा एजेंसी एएनआई से बात करते हुए, तिरुवनंतपुरम के सांसद ने जोर देकर कहा कि वह हमेशा इंडिया कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया है.

शशि थरूर ने कहा कि, उनकी पार्टी के दो नेताओं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी अध्यक्ष के साथ रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि, यहां सब ठीक है और हम एक ही पेज पर साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं. थरूर ने कहा, "मैंने हमेशा पार्टी के लिए कैंपेन किया....मैंने कहां कैंपेन नहीं किया".

शशि थरूर के गृह राज्य केरल में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. थरूर से जब पूछा गया कि, क्या आज की बैठक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री फेस पर बात हुई. क्या शशि थरूर केरल सीएम की रेस में शामिल होंगे.

इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि सांसद का जॉब उनके लिए सही है. जब उनसे पूछा गया कि क्या केरल सीएम उम्मीदवार पर चर्चा हुई. इस पर थरूर ने कहा कि, नहीं इस पर अभी कोई बात नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि, उन्हें किसी भी चीज के लिए उम्मीदवार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. वह पहले से ही एक सांसद हैं और तिरुवनंतपुरम के उनके वोटर का उन पर भरोसा है. वे एक बतौर सांसद संसद में रहकर तिरुवनंतपुरम की जनता के हितों का ध्यान रखना है.

कांग्रेस सांसद थरूर ने गर्मजोशी भरी चर्चा के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धन्यवाद दिया. शशि थरूर ने एक्स पर पोस्ट किया, "आज कई विषयों पर गर्मजोशी भरी और रचनात्मक चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का धन्यवाद. भारत के लोगों की सेवा में आगे बढ़ते हुए हम सभी एक ही पेज पर हैं."

थरूर पिछले हफ्ते केरल में होने वाली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) की एक जरूरी बैठक में शामिल नहीं हुए थे, जिसमें आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होनी थी. हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को बैठक में शामिल न होने के अपने इरादे के बारे में पहले ही बता दिया था. कांग्रेस नेता ने पार्टी नेतृत्व को बताया था कि वह केरल लिटरेचर फेस्टिवल में अपने पहले के प्रतिबद्धताओं की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे.

थरूर अपनी नई किताब, श्री नारायण गुरु पर बोलने के लिए फेस्टिवल में गए थे. इस बीच, 24 जनवरी को, थरूर ने साफ इशारा किया कि उनके और पार्टी के बीच कुछ 'समस्याएं' हैं, और वह उन पर पार्टी लीडरशिप के साथ चर्चा करना चाहेंगे. उन्होंने कहा था, "जो भी समस्याएं हैं, उन्हें उन पर पार्टी लीडरशिप के साथ चर्चा करनी होगी, और वे ऐसा करने के मौके का इंतजार कर रहे हैं. वे इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं.

