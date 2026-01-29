ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड से तारों की सैर हुई आसान, जानें दुनिया के सबसे नए एडवेंचर टूरिज्म के बारे में

उत्तराखंड की स्वच्छ वादियों से चमकता आसमान: पर्यटन परिषद की अपर निदेशक पूनम चंद बताती हैं कि-

मैदानी इलाकों की अपेक्षा उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से आसमान ज्यादा साफ दिखता है (ETV Bharat Graphics)

उत्तराखंड में एस्ट्रो टूरिज्म के बेहतर अवसर: शहरों की रोशनी से दूर पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में साफ आसमान के कारण स्टार गेजिंग के बेहतर अवसर मिलते हैं. खगोल विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार नंगी आंखों से भी कई नक्षत्र और ग्रह देखे जा सकते हैं, जबकि दूरबीन और टेलीस्कोप की मदद से आकाश की और गहराई से जानकारी प्राप्त होती है. स्टार गेजिंग न केवल ब्रह्मांड को समझने का माध्यम है, बल्कि यह मानसिक शांति और प्रकृति से जुड़ाव का भी अनुभव कराती है. इसके चलते इसे अब एक शैक्षिक और पर्यटन गतिविधि के रूप में भी देखा जा रहा है.

एस्ट्रो टूरिज्म तारों, ग्रहों, नक्षत्रों और आकाश गंगा को पृथ्वी से देखना है (ETV Bharat Graphics)

क्या है 'स्टार गेजिंग' या 'एस्ट्रो टूरिज्म'? स्टार गेजिंग यानी धरती पर रह कर तारों का सफर. उत्तराखंड में टूरिज्म इंडस्ट्री की यह बिल्कुल नई तरह की पर्यटन गतिविधि है. स्टार गेजिंग रात में टेलीस्कोप के जरिए खगोलीय गतिविधियों को देखने की एक ऐसी गतिविधि है, जिसमें खुले आकाश के नीचे तारों, ग्रहों, नक्षत्रों और आकाश गंगा जैसी खगोलीय वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देखा जाता है. हाल के वर्षों में विज्ञान, पर्यटन और युवा पीढ़ी के बीच इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है.

देहरादून (उत्तराखंड): उत्तराखंड में डार्क टूरिज्म और स्टार गेजिंग या एस्ट्रो टूरिज्म को लेकर शुरू की गई मुहिम रंग ला रही है. इस साल भी विशेष खगोलीय घटनाओं को आप हिमालय की साफ सुंदर वादियों में मौजूद कांच की तरह चमकते आसमान में देख सकते हैं.

धरती पर जन्म लेने के बाद से ही इंसान आसमान में टिमटिमाते तारों को लेकर आकर्षित होता आया है. उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को यहां की सुंदर वादियों के साथ-साथ रात में साफ आसमान में चमकते नक्षत्रों का अनुभव देकर एक नई गतिविधि को जोड़ने की शुरुआत उत्तराखंड पर्यटन परिषद द्वारा की गई है. उत्तराखंड में यह खास इसलिए है, क्योंकि जिस तरह से साफ आसमान यहां देखा जा सकता है ऐसा दिल्ली और मुंबई जैसे देश के अन्य महानगरों से देखना आसान नहीं है. इसके पीछे की वजह है यहां का स्वच्छ वातावरण.

-पूनम चंद, अपर निदेशक, पर्यटन परिषद, उत्तराखंड-

पूनम चंद ने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर प्रदूषण न होने की वजह से आसमान बिलकुल कांच की तरह साफ नजर आता है. यही वजह है कि एस्ट्रो टूरिज्म के क्षेत्र में उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं.

उत्तराखंड में ऊंचे पहाड़ होने से एस्ट्रो टूरिज्म के ज्यादा संभावनाएं (ETV Bharat Graphics)

उत्तराखंड के युवा एस्ट्रो टूरिज्म में पा रहे हैं रोजगार: पर्यटन परिषद की अपर निदेशक पूनम चंद बताती हैं कि उत्तराखंड में नक्षत्र पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पिछले साल इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी. अब इसे लगातार धरातल पर उतारने को लेकर काम चल रहा है. उन्होंने बताया कि-

पिछले साल जहां प्रदेश की कुछ खास लोकेशन पर नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया था, वहीं इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 500 से ज्यादा एस्ट्रो टूर गाइड तैयार किये जा रहे हैं. ताकि वो स्टार गेजिंग का शौक रखने वाले लोगों को इस एक्टिविटी को करवा सकें. एस्ट्रो टूर गाइड के लिए देहरादून, ऋषिकेश, कौसानी, नैनीताल, रामनगर सहित कई जगहों पर स्थानीय लोगों को ट्रेंनिंग दी गई है.

-पूनम चंद, अपर निदेशक, पर्यटन परिषद, उत्तराखंड-

नैनीताल में युवाओं ने शुरू किया एस्ट्रो टूरिज्म: पूनम चंद ने बताया कि पहली ट्रेनिंग में भाग लेने वाले कुछ युवाओं द्वारा इस क्षेत्र में एक सराहनीय पहल के तहत नैनीताल में एक एस्ट्रो रेस्टोरेंट भी शुरू किया गया है. इस रेस्टोरेंट की पूरी थीम खगोलीय गतिविधियों पर आधारित है. इसके अलावा पिथौरागढ़ के सोरगढ़ फोर्ट में हुई ट्रेनिंग में दो युवाओं को पिथौरागढ़ में ही पर्यटन विभाग द्वारा टेलिस्कोप उपलब्ध करवाया गया है. ये लोग पर्यटन के इस नये क्षेत्र के साथ रोजगार से जुड़े हैं.

उत्तराखंड एस्ट्रो टूरिज्म पर काम कर रहा है (ETV Bharat Graphics)

पहले एस्ट्रो टूर गाइड ने बताया अनुभव: उत्तराखंड एस्ट्रो टूर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर अपनी सेवा दे रहे रामाशीष बताते हैं कि-

उत्तराखंड पर्यटन परिषद 'स्टार गेजिंग' या 'एस्ट्रो टूरिज्म' को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च कर चुकी है (Photo- ETV Bharat)

हमारे द्वारा उत्तराखंड से ही 2017 में एक स्टार्टअप के तौर पर स्टार स्केप संस्था शुरू की गई थी. एस्ट्रो टूरिज्म के क्षेत्र में यह देश में अपनी तरह का एक पहला स्टार्टअप है. बड़े सौभाग्य की बात है कि इसकी शुरुआत उत्तराखंड के कौसानी से हुई. आज यह गोआ से लेकर सिक्किम तक पूरे देश में 14 जगहों पर है.

-रामाशीष, ट्रेनिंग पार्टनर, एस्ट्रो टूर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उत्तराखंड

नक्षत्र सभा ने एस्ट्रो टूरिज्म का क्रेज बढ़ाया : रामाशीष ने बताया कि सबसे पहले इसकी शुरुआत 2020-21 में उत्तराखंड सरकार के साथ बेनीताल में एस्ट्रो विलेज बना कर की थी. उसके बाद नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया. उन्होने बताया कि इस तरह से लगातार सीरीज ऑफ इवेंट के बाद इस सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है. रामाशीष ने बताया कि अब उत्तराखंड ने ही पहला एस्ट्रो टूर गाइड प्रोजेक्ट शुरू किया है.

उत्तराखंड से तारों की सैर हुई आसान (Photo- ETV Bharat)

उत्तराखंड के लिए क्यों खास है एस्ट्रो टूरिज्म?

उत्तराखंड की धरती से साफ दिखता है आकाश (Photo- ETV Bharat)

उत्तराखंड एस्ट्रो टूर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ट्रेनिंग पार्टनर रामाशीष बताते हैं कि-

एस्ट्रो टूरिज्म की खास बात यह है कि इसमें कोई बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत नहीं होती है. दूसरी बड़ी बात है कि यह पर्यटन में नाइट टूरिज्म के रूप में एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट जोड़ देता है. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में दिन में तो घूमने के लिए काफी कुछ होता है, लेकिन रात में करने के लिए कुछ नहीं होता है. रात को होने वाला एस्ट्रो टूरिज्म एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आता है. इसके लिए बिजली के साथ-साथ ज्यादा संसाधनों की जरूरत भी बिल्कुल ना के बराबर होती है. इससे विंटर टूरिज्म को लेकर भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सर्दियों में हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों से आसमान बहुत ज्यादा साफ नजर आता है.

-रामाशीष, ट्रेनिंग पार्टनर, एस्ट्रो टूर गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उत्तराखंड

उत्तराखंड में ट्रेंड करने लगा रात में तारे देखना: रामाशीष ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में आने वाले टूरिस्ट अब इस गतिविधि में भी रुचि ले रहे हैं. खास तौर पर मुक्तेश्वर, कौसानी में लोग स्पेशली इस गतिविधि के लिए रुख कर रहे हैं. अब उत्तराखंड में दिन में हिमालय देखने और रात में तारे देखने का दौर ट्रेंड कर रहा है.