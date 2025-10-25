ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र : इस्लामपुर बना ईश्वरपुर, केंद्र सरकार ने नए नाम को दी आधिकारिक मंजूरी

इससे पहले कई नाम बदल चुके यह नाम बदलना महाराष्ट्र में व्यापक चलन के अनुरूप है, जहां हाल ही में औरंगाबाद, उस्मानाबाद और अहमदनगर जैसे शहरों का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव और अहिल्यानगर कर दिया गया है.

वहीं 14 अक्टूबर को भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने नाम परिवर्तन की पुष्टि करते हुए एक अध्यादेश जारी किया. इस अनुमोदन के बाद, भारतीय डाक विभाग और भारतीय रेलवे को अपने सिस्टम और कार्यालयों में शहर का नाम अपडेट करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

बता दें कि 18 जुलाई, 2025 को राज्य सरकार ने इस्लामपुर का नाम बदलकर 'ईश्वरपुर' करने के नगरपालिका के प्रस्ताव को विधानसभा में पारित कर दिया था और अंतिम मंजूरी के लिए इसे केंद्र सरकार को भेज दिया था.

मुंबई : केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने को आधिकारिक मंजूरी दे दी है.

इस घोषणा के बाद ईश्वरपुर में जश्न का माहौल बन गया और निवासियों ने इस अवसर पर मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े. कई निवासियों ने इस बदलाव को वर्षों के अभियान के बाद मिली जीत के रूप में देखा. हालांकि, नाम परिवर्तन पर जनता की राय विभाजित रही.

एक निवासी सतीश गोडसे ने समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, "यह निर्णय हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करता है. अब से, हम अपने सभी आधिकारिक और व्यक्तिगत लेन-देन में ईश्वरपुर' का उपयोग करेंगे.

इसके विपरीत, एक अन्य निवासी मनोज जाधव ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "हमने बेहतर सड़कें, विश्वसनीय जल आपूर्ति और सतत विकास की मांग की थी. इसके बजाय, हमें एक नया नाम मिला. मैं जीवन भर इस्लामपुर में रहा हूं, और नाम कभी कोई मुद्दा नहीं रहा."

इस तरह चुना गया नाम

नाम परिवर्तन के लिए देवनागरी और रोमन वर्तनी में शुद्ध नाम 'ईश्वरपुर' तय किया गया है. यह लिप्यंतरण (ट्रांसलिटरेशन) भारतीय लिपियों की ध्वनियों को सही रूप से दर्शाने के लिए डायक्रिटिक्स पद्धति के मुताबिक किया गया है. भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने सुझाव दिया है कि नाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर इसकी प्रति उनके देहरादून स्थित मुख्य कार्यालय और पुणे के महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक निदेशालय को भेजी जाए.

