ETV Bharat / bharat

रामगढ़ में खाई में गिरी नोएडा के पर्यटकों की कार, चालक समेत 8 लोग घायल, शीशे पर VIP और कमल का फूल

नैनीताल: जिले के रामगढ़ में देर रात हुआ बड़ा हादसा हो गया. एक ही परिवार के 7 पर्यटक और ड्राइवर सड़क हादसे में घायल हो गए. SDRF ने सूचना मिलते ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. रात में अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत पेश आई, लेकिन टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से निकाल लिया. कार के शीशे पर वीआईपी लिखा हुआ है. इसके साथ ही कमल का फूल जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, वो भी लगा है. इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये किसी बीजेपी नेता की कार तो नहीं थी.

रामगढ़ में खाई में गिरा पर्यटकों का वाहन: नैनीताल और मुक्तेश्वर घूमकर वापस नोएडा लौट रहे पर्यटकों का वाहन देर रात नैनीताल जिले के रामगढ़ क्षेत्र में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा. वाहन में चालक समेत 8 लोग सवार थे. वाहन दुर्घटना होते ही इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. इसके साथ ही लोग खुद भी रेस्क्यू कार्य में जुट गए.

सड़क हादसे में 8 लोग घायल: इसी दौरान एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई. रात के अंधेरे में खाई में उतरना मुश्किल और जोखिमपूर्ण था. स्थानीय लोगों की गाइडेंस में एसडीआरएफ की टीम अपने उपकरणों की मदद से खाई में उतरी. वाहन में फंसे और बाहर छिटक गए लोगों को रेस्क्यू किया. इसके बाद उन्हें खाई से निकालकर सड़क तक लाया गया.

नोएडा से आए थे पर्यटक: इस दौरान वाहन में सवार आठों लोग घायल हो गए थे. घायलों को रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. भवाली कोतवाल प्रेम मेहरा ने बताया कि-