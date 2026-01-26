ETV Bharat / bharat

बर्फ में दबे मालिक के शव की रखवाली करता रहा डॉगी, चार दिन बाद दोनों भाइयों के डेड बॉडी मिली

मृतक युवक और रेस्क्यू डॉग ( PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA )

चंबा: पहाड़ों की सफेद चादर के बीच जहां हर आवाज बर्फ में दब जाती है, वहां एक बेजुबान कई फीट बर्फ के बीच बिना कुछ खाए चार दिनों तक अपने मालिक के शव के पास ही खड़ा रहा और उसकी रखवाली करता रहा. दरअसल 23 जनवरी को बर्फबारी के बीच चंबा जिले के भरमौर में 19 वर्षीय विकसित राणा और उसका 13 वर्षीय ममेरा भाई पीयूष भरमाणी माता मंदिर में दर्शन के लिए गए थे. उनके साथ पीयूष का एक कुत्ता भी था. भरमाणी माता मंदिर में दर्शन के बाद दोनों वीडियो शूट करने के लिए आगे की ओर अधिक ऊंचाई पर निकल गए. अपने साथ टैंट और स्लीपिंग बैग भी लेकर गए थे. विकसित को ट्रैकिंग के साथ कैंपिंग का शौक था. वो अकसर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ट्रैकिंग के वीडियो डालता था. 23 जनवरी को ऊंचाई वाले क्षेत्र में वीडियो बनाते समय अचानक मौसम ने करवट ली और भारी बर्फबारी के साथ बर्फीला तूफान शुरू हो गया. देखते ही देखते रास्ते बर्फ से ढक गए और दोनों किशोर रास्ता भटक गए. दोनों शून्य से नीचे के तापमान में फंस गए. शुक्रवार के बाद नहीं हुआ था संपर्क शुक्रवार दोपहर बाद तक विकसित राणा से मोबाइल फोन पर परिवार का संपर्क हो रहा था. इस दौरान उसने फोन पर परिजनों से डफ्फर का गोठ नाम की जगह पर पहुंचने की जानकारी दी थी. विकसित ने परिजनों को बताया कि मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है. इसके बाद से दोनों के मोबाइल फोन बंद हो गए और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया था. दोनों के घर न लौटने पर परिवार ने तलाश शुरू की थी. दोनों को संभावित रास्तों, पहाड़ियों और पगडंडियों पर तलाश था, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला सका.