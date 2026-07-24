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NEET परीक्षा विवाद पर आंदोलन से सियासी संग्राम तक: CJP के आंदोलन में क्यों कूदी कांग्रेस? कब खत्म होगा गतिरोध?

6 जून 2026 को दिल्ली का जंतर-मंतर पर CJP ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत दिखाई. कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन के लिए पहुंचे. उनकी तीन प्रमुख मांगें थीं. पहली मांग- नीट पेपर लीक की स्वतंत्र जांच. दूसरी मांग- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. तीसरी मांग- पूरी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार

देखते ही देखते ये संदेश लाखों युवाओं तक पहुंच गया. कुछ ही दिनों में इस मंच से लाखों लोग जुड़ गए. अब तक सोशल मीडिया तक सीमित नाराजगी धीरे-धीरे सड़कों पर उतरने लगी.

इसी दौरान, 15 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक टिप्पणी पूरे विवाद के केंद्र में आ गई, सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. इसी बीच, अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक ऑनलाइन व्यंग्यात्मक मंच बनाने का फैसला किया. इसका संदेश था हमें कुचलने की कोशिश करो, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे क्योंकि हम कॉकरोच हैं.

महीनों की तैयारी, भविष्य की चिंता और मानसिक तनाव. इन सबके बीच कई छात्रों की आत्महत्या की खबरों ने पूरे देश को झकझोर दिया. छात्रों का गुस्सा बढ़ने लगा. सबके मन में सिर्फ एक सवाल था- अगर परीक्षा दोबारा हो सकती है तो दोषियों को सजा क्यों नहीं मिलती?

कहानी शुरू होती है 3 मई 2026 से. देशभर में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित हुई. करीब 22 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी, लेकिन परीक्षा खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने के दावे सामने आने लगे. शुरुआत में इसे अफवाह माना गया, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि 12 मई को आखिरकार परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया. लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी.

26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की. सरकार ने आश्वासन भी दिया, लेकिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों छात्र अब भी डटे हुए हैं. संसद में भी यही मुद्दा गूंज रहा है. विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है और सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं. तो सवाल है कि अगर अनशन खत्म हो गया तो आंदोलन क्यों नहीं खत्म हुआ? आखिर एक प्रवेश परीक्षा का विवाद देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई कैसे बन गया? आइए, इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं.

यहीं से ये आंदोलन सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े अभियान का रूप लेने लगा. हालांकि आंदोलन का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था. 28 जून 2026 को फेमस सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पहुंचे और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को समर्थन देते हुए आमरण अनशन शुरू कर दिया. उनकी भी तीन प्रमुख मांगें थीं- शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, नीट पेपर लीक की न्यायिक जांच और शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत सुधार.

यहीं से आंदोलन की तस्वीर बदल गई. अब ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा. बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक भी इससे जुड़ने लगे. आंदोलन का दायरा लगातार बढ़ता गया.

पेपर लीक पर आंदोलन से सियासी संग्राम तक (ETV Bharat)

सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती

बात 18 जुलाई 2026 की है. संसद का मानसून सत्र शुरू होने में अब सिर्फ दो दिन बाकी थे. सोनम वांगचुक के अनशन का 21वां दिन चल रहा था. लगातार बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया. इधर कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान कर दिया, लेकिन संसद मार्च से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ, जिसने पूरे आंदोलन को नया मोड़ दे दिया.

18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया. अस्पताल पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपना अनशन जारी रखा. यहीं से आंदोलन और तेज हो गया. विपक्ष ने इसे सरकार की कार्रवाई बताया, जबकि सरकार का कहना था कि बिगड़ती तबीयत को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाना जरूरी था. सोनम वांगचुक का अस्पताल पहुंचना पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. अब ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया.

CJP का दिल्ली मार्च और हिंसा

20 जुलाई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हजारों छात्र संसद की ओर बढ़ने लगे. उन्हें रोकने के लिए पहले से भारी पुलिस बल तैनात था. जैसे-जैसे भीड़ आगे बढ़ी. वैसे-वैसे तनाव बढ़ता गया. कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया. आंसू गैस के गोले छोड़े और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया.

इस झड़प में पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए. संसद से कुछ ही दूरी पर हो रही इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सड़क पर उठी आवाज अब संसद के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी. उधर, संसद के भीतर भी यही मुद्दा गूंजने लगा. विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में सरकार को घेरना शुरू कर दिया. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई गई. नीट पेपर लीक की स्वतंत्र जांच की मांग उठी और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया. सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई. कई बार कार्यवाही बाधित हुई. एक छात्र आंदोलन अब पूरी तरह राजनीतिक संघर्ष में बदल चुका था.

पीएम आवास के बाहर राहुल का प्रदर्शन

21 जुलाई 2026 को आंदोलन ने एक और बड़ा मोड़ लिया. राहुल और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए. राहुल गांधी को समझाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंचे, लेकिन जब बातचीत से बात नहीं बनी. पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, तब भी राहुल गांधी वहीं डटे रहे. काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच तनातनी चलती रही. आखिरकार पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया. इस घटना ने विपक्ष के आंदोलन को और आक्रामक बना दिया.

पीएम मोदी का आश्वासन, विपक्ष का विरोध

इससे पहले, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ. 22 जुलाई को विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे. संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहीं सदन के भीतर भी जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने उनकी शर्तें स्वीकार नहीं कीं. यहीं से संसद और सड़क दोनों जगह टकराव अपने चरम पर पहुंच गया.

आंदोलन अब सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रह गया. अब चर्चा सिर्फ पेपर लीक की नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और रोजगार से जुड़े मुद्दों की होने लगी. दिल्ली से शुरू हुआ विरोध धीरे-धीरे देश के दूसरे शहरों तक पहुंच गया. चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, कई शहरों में छात्रों और युवाओं ने प्रदर्शन किए.

पेपर लीक पर आंदोलन से सियासी संग्राम तक (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया जाएगा लेकिन विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी ने इस घोषणा को पर्याप्त नहीं माना. विपक्ष अपनी चार प्रमुख मांगों पर अड़ा है- संसद में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा, नीट पेपर लीक की स्वतंत्र जांच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रभावित छात्रों को मुआवजा और सुरक्षा. दूसरी ओर, सरकार का कहना था कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाएंगे, दोषियों पर भी कार्रवाई होगी लेकिन शिक्षा मंत्री को हटाने का कोई सवाल नहीं उठता. वहीं, आंदोलन में कांग्रेस के खुलकर शामिल होने के बाद राजनीतिक टकराव और तेज हो गया. सरकार ने कांग्रेस पर छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया. वहीं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी को दहशतगर्दों की बी-टीम बताया. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गए.

पेपर लीक पर आंदोलन से सियासी संग्राम तक (ETV Bharat)

कैसे निकलेगा समाधान?

गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार और CJP की बैठक भी हुई. कुछ मुद्दों पर सरकार नरम भी पड़ती हुई दिखाई, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर सरकार भी अड़ गई है. ऐसे में फिलहाल इस टकराव का कोई आसान समाधान दिखाई नहीं देता, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. क्या ये सिर्फ एक परीक्षा का विवाद है या देश की शिक्षा व्यवस्था पर उठता सबसे बड़ा सवाल? क्या ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है या युवाओं के बढ़ते असंतोष की आवाज? सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और आंदोलनकारी किसी साझा समाधान तक पहुंच पाएंगे या ये टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा?