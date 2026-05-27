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भाजपा और केंद्र में बदलाव के संकेत, BJP की मिशन 2027 की बड़ी तैयारी..क्या है 2029 का मास्टरप्लान?

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा) और केंद्र सरकार में संगठनात्मक तथा मंत्रिमंडलीय स्तर पर बड़े फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं. सूत्रों के अनुसार, जून के दूसरे सप्ताह या उसके तुरंत बाद, विशेष रूप से 'अधिक मास' (15 जून) के समाप्त होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है. यह बदलाव मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को देखते हुए किया जा रहा है. भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में संगठन में नई टीम गठन, राज्य इकाइयों के अध्यक्षों की नियुक्ति और युवा चेहरों को तरजीह देने पर भी जोर शोर से अंदरखाने काम चल रहा है. भाजपा और केंद्र में बदलाव के संकेत पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat) वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रदर्शन की समीक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी जल्द ही संगठनात्मक फेरबदल कर सकती है. सूत्रों की माने तो इस संबंध में पार्टी का एजेंडा और मानदंड भी तय कर लिए गए हैं. सूत्रों की माने तो भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के कार्यभार संभालने के बाद संगठन में 'जनरेशनल शिफ्ट' की दिशा में काम हो रहा है. जिसके तहत इन मुख्य बातों पर फोकस पार्टी कर रही है, युवा नेतृत्व को बढ़ावा. इसके तहत 50 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारियां देने पर भी अंदरखाने पार्टी मंथन कर रही है. इसके महिला प्रतिनिधित्व,जिसमें पीएम मोदी की तरफ से बार बार महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने की बात को लेकर संगठन में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाने पर पार्टी विचार कर रही है. इसके अलावा राज्य स्तर पर बदलाव,जिसमें दिल्ली, हरियाणा, त्रिपुरा, पंजाब और कर्नाटक सहित कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति भी जल्द ही संभव है. पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा आरएसएस से भी इस संबंध में परामर्श ले रही है, क्योंकि संगठन के बदलाव में विचारधारा और ग्रासरूट स्तर की सक्रियता को भी प्राथमिकता दी जानी है.