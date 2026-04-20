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इजरायली पर्यटकों का दूसरा घर 'बेदखबाद' बंद : चार माह बाद फिर खुलेगा, धर्मगुरू विशेष विमान से रवाना

बेद खबाद में विदा लेते इजरायली धर्मगुरु ( ETV Bharat Ajmer )