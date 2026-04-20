इजरायली पर्यटकों का दूसरा घर 'बेदखबाद' बंद : चार माह बाद फिर खुलेगा, धर्मगुरू विशेष विमान से रवाना
बेदखबाद वर्ष में केवल आठ माह ही खुला रहता है, जबकि चार माह बंद रहता है. इजराइली पर्यटक यहां अपने त्योहार मनाते हैं.
Published : April 20, 2026 at 6:32 PM IST
अजमेर: पुष्कर में संवेदनशील धार्मिक स्थलों में शुमार इजरायली पर्यटकों का धार्मिक स्थल 'बेदखबाद' चार माह के लिए बंद हो गया है. इजरायली धर्मगुरु सिम्सन गोल्डस्टीन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच इजराइल के लिए रवाना हो गए हैं. धर्मगुरु और उनके परिवार के लिए युद्ध के कारण स्पेशल फ्लाइट लगाई गई है, ताकि वे सुरक्षित अपने देश पहुंच सकें. अब बेदखबाद सितंबर में खोला जाएगा.
बेदखबाद के मैनेजर हनुमान प्रसाद बाकोलिया ने बताया कि धर्मगुरु सिम्सन गोल्डस्टीन, उनकी पत्नी जेलदा गोल्डस्टीन और उनके बच्चे, साथ ही जयपुर खबाद हाउस में धर्मगुरु ईगाल गुपचिक व उनकी पत्नी गेहूला गुपचिक अपने बच्चों के साथ कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच इजराइल के लिए रवाना हुए हैं. उन्होंने बताया कि करीब चार माह के लिए यह इजरायली धर्मस्थल बंद हो गया है. सितंबर में बेदखबाद हाउस को दोबारा खोला जाएगा. बाकोलिया ने बताया कि युद्ध के कारण उनके वतन लौटने के लिए स्पेशल फ्लाइट लगाई गई है, ताकि वे सुरक्षित अपने देश लौट सकें. सुरक्षा एजेंसियां अभी विशेष सतर्क हैं और उनकी सुरक्षा में तैनात हैं. उन्होंने बताया कि जयपुर से स्पेशल फ्लाइट की सुविधा उन्हें दी गई है. बाकोलिया ने बताया कि धर्मगुरु और उनके परिवार के लौटने के बाद भी बेदखबाद की सुरक्षा कड़ी रहेगी. इजरायली एंबेसी भी समय-समय पर सुरक्षा की जांच करती रहती है.
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इजरायली पर्यटक करते हैं उपासना : पुष्कर में इजरायली पर्यटकों के लिए उनकी आस्था और धार्मिक स्थल बेदखबाद सोमवार से अब अगले चार महीनों के लिए बंद हो गया है. पिछले आठ माह से बेदखबाद पुष्कर में खुला हुआ था. बेदखबाद के मैनेजर हनुमान प्रसाद बाकोलिया ने बताया कि पुष्कर में इजरायली पर्यटकों का धार्मिक स्थल बेदखबाद है. वर्ष में यह केवल आठ माह ही खुला रहता है, जबकि चार माह बेदखबाद को बंद कर दिया जाता है. इन आठ माह में इजरायली धर्मगुरु सिम्सन गोल्डस्टीन और उनकी पत्नी जेलदा गोल्डस्टीन अपने बच्चों के साथ रहते हैं. इजरायली धार्मिक परंपराओं के अनुसार यहां आठ माह में रोज पूजा-अर्चना होती है. वहीं इजरायली त्योहार भी मनाए जाते हैं. बाकोलिया ने बताया कि पुष्कर में बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है. पुष्कर में रहकर इजरायली पर्यटक बेदखबाद में ही इजरायली पद्धति के अनुसार उपासना और पूजा-अर्चना करते हैं.
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इजरायली पर्यटकों का पुष्कर से गहरा नाता: मैनेजर बाकोलिया बताते हैं कि इजरायली पर्यटकों का पुष्कर से गहरा नाता है. इजरायली पर्यटक पुष्कर को अपना दूसरा घर समझते हैं. यही वजह है कि पुष्कर में आने वाले विदेशी पर्यटकों में सबसे अधिक संख्या इजरायली पर्यटकों की होती है. इसी कारण पुष्कर में इजरायली पर्यटकों के लिए बेदखबाद हाउस संचालित हो रहा है. उन्होंने बताया कि कई इजरायली नागरिकों ने पुष्कर में शादी रचाई है. वहीं कई इजरायली नागरिकों ने यहां व्यावसायिक संबंध भी बना रखे हैं.