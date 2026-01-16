ETV Bharat / bharat

मानहानि मामले में कंगना रनौत को निजी पेशी से राहत, 27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

बठिंडा कोर्ट ने माता महिंदर कौर मानहानि केस में बीजेपी सांसद कंगना रनौत को राहत दी है.

Bathinda court has granted relief to Kangana Ranaut in the Mata Mahinder Kaur defamation case
कंगना रनौत, भाजपा सांसद (फाइल फोट) (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 16, 2026 at 1:07 PM IST

बठिंडा (पंजाब): हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बठिंडा कोर्ट में पेश हुईं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि अब उन्हें इस केस की हर सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा.

27 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि अगली सुनवाई 27 जनवरी तय की गई है. कंगना रनौत ने निजी पेशी से छूट के लिए याचिका दायर की थी. उनके वकील ने चिंता जताई थी कि अगर वह पंजाब जाती हैं, तो उन्हें खतरा होगा. कोर्ट अगली तारीख तक कंगना का पासपोर्ट जब्त करने की मांग वाली याचिका पर भी अपना फैसला सुनाएगा.

बुजुर्ग महिला महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल ने पासपोर्ट जब्त करने की मांग वाली याचिका दायर की है. उनका तर्क है कि कंगना रनौत का पासपोर्ट जब्त किया जाना चाहिए ताकि उन्हें शूटिंग के बहाने विदेश यात्रा करने से रोका जा सके. बुजुर्ग मां महिंदर कौर ने केस दायर किया था. विवादित ट्वीट के कारण मानहानि के केस का सामना कर रही फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत संसद सत्र के दौरान बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं.

बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस
बठिंडा के बहादुरगढ़ जंडियन गांव की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला माता महिंदर कौर ने बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस किया था. कंगना रनौत ने ट्विटर पर माता महिंदर कौर की तस्वीर पोस्ट करके विवादित कमेंट किया था. जिसके बाद माता महिंदर कौर ने बठिंडा कोर्ट में कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस किया था.

किसान आंदोलन के दौरान हुआ केस
गौरतलब है कि कंगना रनौत ने इस मानहानि केस पर रोक लगाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. दोनों ही कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद अब बठिंडा कोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है. बता दें कि कंगना ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह वही 'दादी बिलकिस बानो हैं, जो शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थीं.'

