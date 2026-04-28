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THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की धमाकेदार एंट्री पर टॉप 40 में कोई नहीं; पहला संस्थान 43वें नंबर पर

THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल 929 संस्थानों में भारत के सबसे ज्यादा 128 इंस्टीट्यूट शामिल हुए. लेकिन, दबदबा चीन का रहा.

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THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में चीन का दबदबा. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 5:06 PM IST

4 Min Read
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THE Asia University Ranking 2026: देश में शिक्षा को लेकर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, सरकार की ओर से भारी-भरकम बजट एलॉट किया जाता है. लेकिन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी शिक्षा और शिक्षण संस्थान दोयम दर्जे के ही नजर आते हैं. ऐसा टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में देखने को मिला है. रैंकिंग में दुनिया के 929 संस्थान शामिल हुए, जिसमें भारत की सबसे ज्यादा 128 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन्स ने एंट्री की थी. लेकिन, दबदबा चीन का रहा. चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर रहा. वहीं दूसरे नंबर पर पेकिंग विश्वविद्यालय रहा. इसके अलावा टॉप-10 में चीन के 5 संस्थानों को रैंकिंग मिली, जबकि भारत के सिर्फ एक संस्थान को टॉप-100 में जगह मिल पाई.

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चीन में सबसे अच्छी हायर एजुकेशन: अमूमन हायर एजुकेशन के लिए जब किसी देश को चुनने का सवाल उठता है तो जवाब में सबसे पहला नाम सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया का आता है. लेकिन, THE (Times Higher Education) एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की रिपोर्ट ने पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है. रिपोर्ट ने चीन को हायर एजुकेशन के लिए सबसे बेहतर माना है. रैंकिंग में चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय टॉप पर है. यही नहीं टॉप-10 में 5 संस्थान चीन के ही हैं.

एशिया की टॉप-10 यूनिवर्सिटीज

  • सिंघुआ यूनिवर्सिटी, चीन
  • पेकिंग यूनिवर्सिटी, चीन
  • नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर
  • नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सिंगापुर
  • टोक्यो यूनिवर्सिटी, जापान
  • हांगकांग यूनिवर्सिटी
  • फुडान यूनिवर्सिटी, चीन
  • झेजियांग यूनिवर्सिटी, चीन
  • शंघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी, चीन
  • चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग

टॉप-100 में सिर्फ एक इंडियन इंस्टीट्यूट: भारत की यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन्स की THE में एंट्री धमाकेदार रही. सर्वे में शामिल हुईं 929 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन्स में से सबसे ज्यादा भारत के 128 संस्थान रहे. लेकिन, टॉप रैंकिंग में स्थान नहीं पा सके. पहला भारतीय संस्थान जो रैंकिंग में आया वो 43वें पायदान पर है. ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है. इसके बाद जो दूसरा संस्थान है वो सवीथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल (Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences), चेन्नई है जो 128वें नंबर पर है. टॉप-200 में भारत के 12 संस्थान हैं.

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भारतीय विश्वविद्यालयों की गिरी रैंकिंग: भले ही बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस THE की लिस्ट में 43वें पायदान पर है. लेकिन, उसके स्तर में गिरावट देखने को मिली है. 2025 की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की 38वीं रैंक थी. जबकि, इस बार 5 रैंक गिर गई. वहीं, 2024 में 32वीं रैंक थी. इसके मुकाबले 11 रैंक गिरी है. इंदौर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की भी रैंकिंग गिरी है. 2025 में जहां 131 रैंक थी वहीं ताजा रैंकिंग में यह संस्थान 10 रैंक गिरकर 141वें पायदान पर है.

THE की लिस्ट में भारतीय संस्थान

रैंकिंगविश्वविद्यालय/इंस्टीट्यूट
43इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु (IISc Bengaluru)
128सवीथा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई
141इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदौर
158शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, हिमाचल प्रदेश
160जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
169केआईआईटी यूनिवर्सिटी, ओडिशा
186अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश
186नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की, उत्तराखंड
197लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब
197मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, कर्नाटक
197थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तेलंगाना

देश की कई IIT ने THE का किया बहिष्कार: दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की और गुवाहाटी सहित कई IIT ने THE की रैंकिंग का बहिष्कार किया है. ये उनके सर्वे में शामिल नहीं हुए. इन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंताएं व्यक्त की थीं. इसके साथ ही BITS पिलानी भी उन संस्थानों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने 'टाइम्स हायर एजुकेशन' (THE) की 'वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग' से खुद को अलग कर लिया है. संस्थान ने घोषणा की है कि वह अब मूल्यांकन के उद्देश्य से THE के साथ कोई भी डेटा साझा नहीं करेगा.

टॉप 150 में दो यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की भी: THE की टॉप 150 यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान की भी 2 यूनिवर्सिटी हैं. इसमें कायदे-ए-आजम यूनिवर्सिटी (रैंक 148) और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (रैंक 150) शामिल हैं. जबकि, कायदे-ए-आजम यूनिवर्सिटी की रैंक 2025 की रैंकिंग में 137 थी, जो 11 रैंक खिसक कर 148 पर आ गई है. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की रैंकिंग भी 145 से गिरकर 150 हो गई है.

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