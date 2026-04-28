ETV Bharat / bharat

THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की धमाकेदार एंट्री पर टॉप 40 में कोई नहीं; पहला संस्थान 43वें नंबर पर

THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में चीन का दबदबा. ( Photo Credit; Getty Images )