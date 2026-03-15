अंबाला से गिरफ्तार 3 युवकों में अजमेर का ऑटो ड्राइवर भी, भाई बोला- ब्रेनवाश करने वालों को भी पकड़ो
अजमेर के ऑटो चालक अली अकबर उर्फ बाबू को अंबाला STF ने आतंकी साजिश में विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार किया था.
Published : March 15, 2026 at 3:11 PM IST
अजमेर: अंबाला से विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार 3 युवकों में अजमेर का ऑटो चालक अली अकबर भी शामिल है. आतंकी साजिश के मामले में सुरक्षा एजेंसियों ने अजमेर के देहली गेट स्थित लौंगिया मोहल्ला निवासी अली अकबर उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया है. गंज थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि अजमेर में लौंगिया मोहल्ला में अली अकबर के मकान की तस्दीक की गई है. परिजन से पूछताछ की गई. साथ में सीआईडी जोन की टीम भी शामिल थी.
वहीं, इस मामले में आरोपी के भाई अली असगर ने मीडिया के सामने कई अहम खुलासे किए. अली असगर ने बताया कि परिवार को इस मामले की जानकारी मीडिया के जरिए ही मिली. खुफिया पुलिस ने घर पर छापा मारा और पूछताछ की. साथ ही परिवार की आईडी भी ली. अली असगर ने बताया कि चार दिन से अली अकबर का फोन बंद है. 8 मार्च को सुबह 6 बजे वह जयपुर घूमने जाने की बात कहकर घर से निकला. सिर्फ एक हजार रुपये लेकर गया थी, जिसमें 500 रुपये मैंने दिए थे. रात 11 बजे से उसका फोन बंद है और 9 मार्च से परिवार के नंबर भी नहीं उठा रहा है.
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ऑटो चलाता था अली: भाई अली असगर ने आगे बताया कि अली अकबर दिन में सोता था और रात को अजमेर रेलवे स्टेशन के सेकंड नंबर गेट पर ऑटो चलाता था. तीन साल से वह ऑटो ड्राइवर था. इससे पहले रेलवे पार्किंग में काम करता था. उसकी ऑटो लोन की तीन किश्तें बकाया थीं. रमजान के महीने में दरगाह में जायरीन कम होने से कमाई प्रभावित हुई और किश्तें बाउंस हो गईं.
ब्रेनवाश करने वालों को भी पकड़ो: सबसे अहम अपील करते हुए अली असगर ने कहा कि "मेरा सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि जिसने मेरे भाई का ब्रेनवाश किया, उसे तुरंत पकड़ा जाए. ऐसे लोग पैसों का लालच देकर युवाओं को बरगला रहे हैं. मेरे भाई के संपर्क में कौन-कौन लोग थे, यह खुलासा होना चाहिए, जो भी इस साजिश में शामिल हैं, उन्हें इतनी सख्त सजा मिले कि आगे कोई ऐसी हिमाकत करने की सोच भी न सके."
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मामला क्या है?: अंबाला के बराड़ा-दोसडका रोड पर गांव सिंबल के पास अंबाला STF ने 3 युवकों को पकड़ा था, जिनसे करीब 2 किलो आरडीएक्स, आईईडी डेटोनेटर और बैटरियां बरामद हुई थीं. गिरफ्तार तीन आरोपियों में से एक अजमेर का अली अकबर उर्फ बाबू निकला. पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भुट्टो के निर्देश पर ड्रोन से आरडीएक्स पंजाब भेजा गया था.
कई शहरों की रैकी: पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के कई महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की और वीडियो पाकिस्तान भेजी थी. इसी जानकारी के आधार पर ब्लास्ट के टारगेट चुने जाने थे. अली असगर ने अंत में कहा कि "मेरा छोटा भाई था. उसका ब्रेनवाश हुआ, दूसरे युवाओं का भी हो सकता है. ऐसे लोगों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए."
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