बनारस और महादेव को समर्पित है काशी के एयर शो का फॉर्मेशन, जानें शौर्य प्रदर्शन के अंदाज़
वाराणसी के एयर शो में काशी और महादेव के फॉर्मेशन पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में प्रतिमा तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 5:12 PM IST
वाराणसी: वाराणसी में आयोजित हो रहे एयर शो को बनारस और महादेव को समर्पित किया गया है. जी हां, एक तरफ जहां इसमें भारतीय वायु सेवा का शौर्य नज़र आ रहा है तो, वहीं दूसरी ओर काशी की परंपरा यहां की व्यवस्था और महादेव का संगम भी नज़र आ रहा है. और बाकायदा इस समर्पण में आपको गंगा से लेकर के अस्सी तक की नदियों का संगम दिखेगा.
वहीं, बनारस की सांस्कृतिक विरासत को भी एक नया नाम दिया गया है. इसके साथ ही इसमें महादेव की अलग-अलग रूपों में लड़ाकू विमान का फार्मेशन किया गया है. इसमें त्रिदेव त्रिशूल से लेकर नीलकंठ, पशुपतिनाथ और विश्वनाथ शामिल है.
बता दें कि, वाराणसी में भारतीय वायु सेवा के ज़रिए 94 वर्ष पूरे होने पर डिस्प्ले का आयोजन किया गया है. इसमें भारतीय वायु सेवा के अब तक के सफर को बताया जा रहा है. इसके साथ ही आसमान में फाइटर विमान अपना करतब दिखा रहे हैं.
इस शो में 100 से ज्यादा विमान को शामिल किया गया है और हर विमान का अलग-अलग फॉर्मेशन यानी कि उनको अलग-अलग रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है.
इस प्रस्तुतीकरण में पूरी तरीके से बनारसी और महादेव की छवि नज़र आ रही है. इस फॉर्मेशन में काशी, त्रिशूल, महादेव, पशुपतिनाथ, नीलकंठ जैसे अलग-अलग नाम को शामिल किया गया है. यही नहीं, इसके साथ ही गंगा से लेकर के अस्सी, अलकनंदा तक नदियों के नाम को भी रखा गया है और बनारस की सांस्कृतिक विरासत सारनाथ का नाम भी शामिल किया गया है.
इस बारे में एयर फोर्स के रिटायर अधिकारी राजस्वी पाण्डेय कहते हैं कि, एयर शो कहीं पर भी होता है तो उनका फॉर्मेशन अलग रूप में किया जाता है.
इस बार महादेव की नगरी में यह हो रहा है, इसलिए यह पूरे तरीके से महादेव को समर्पित है और इसका जो प्रस्तुतीकरण है, वह भी पूर्ण रूप से तैयार किया गया है. उदाहरण के लिए आप देखें कि यदि इसमें महादेव को बताया गया है, तो बाकायदा विमान के ज़रिए महादेव के शिवलिंग और पीछे नंदी को एक विमान के ज़रिए दर्शाया गया है.
इसी तरीके से त्रिशूल है, तो तीन विमान के ज़रिए त्रिशूल के रूप में उसे तैयार किया गया है और यह अलग-अलग तरीके की आकृतियां बनाई गई है. उन्होंने बताया कि बनारस को महादेव की धरती कहते हैं, ऐसे में इस वर्षों में महादेव और धार्मिक फॉर्मेशन को बनाना बेहद महत्वपूर्ण है.
विमान दिखा रहे करतब
एयर शो की बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और लड़ाकू विमानों ने भाग ले रहे हैं. इसमें कुल 100 विमान हैं, जिसमें 50 लड़ाकू विमान हैं. हेलीकॉप्टर बेड़े में एलसीएच, चिनूक, एएलएच मार्क III, एएलएच मार्क IV, अपाचे, चेतक, कामोव-31 और एमआई-17 वी5 शामिल हैं.
उन्होंने बताया कि, परिवहन एवं अन्य सहायक विमानों में सी-295, सी-17, सी-130, एईडब्ल्यूएंडसी, आईएल-78, एएन-32 और पी-8आई शामिल होंगे. लड़ाकू विमानों में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, राफेल, एलसीए, मिग-29 और जगुआर शामिल है.
हार्वर्ड विमान तथा सूर्यकिरण और सारंग प्रदर्शन टीमें आकर्षण का केंद्र रही है. इसमें भाग लेने वाले विमानों में दो एएलएच हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के तथा एक पी-8आई और एक कामोव-31 भारतीय नौसेना के होंगे.
काशी महादेव की थीम पर है फॉर्मेशन
काशी : तीन किरण विमान विजय के प्रतीक ‘वी’ आकार के विक फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे और गंगा के ऊपर आकाश को भारतीय तिरंगे के रंगों से सजाएंगे.
वरुणा: भारतीय वायु सेना और भारतीय थल सेना के तीन एएलएच मार्क III हेलीकॉप्टर इस फॉर्मेशन में शामिल होंगे. इनके माध्यम से स्लिदरिंग ऑपरेशन, यानी रस्सी के सहारे जवानों को नीचे उतारने का प्रदर्शन भी किया जाएगा.
केदार: एक राफेल विमान काशी फॉर्मेशन के बाद कम ऊंचाई पर सटीक एरोबेटिक करतब प्रदर्शित करेगा.
हनुमान और सारनाथ: “हनुमान” कॉलसाइन के अंतर्गत एक सुखोई-30 एमकेआई विमान कम ऊंचाई पर एरोबेटिक प्रदर्शन करेगा. इसके बाद “सारनाथ” के अंतर्गत एक हार्वर्ड विमान सटीक हवाई करतब प्रदर्शित करेगा.
सारंग: हवाई प्रदर्शन में अत्यंत कुशल सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भी अपनी उड़ान कला का प्रदर्शन करेगी.
ओंकार और गंगा: “ओंकार” फॉर्मेशन में तीन एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर विक फॉर्मेशन में राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायु सेना का ध्वज लेकर उड़ान भरेंगे.इसके बाद “गंगा” फॉर्मेशन में तीन चेतक हेलीकॉप्टर पुष्पवर्षा करेंगे.
रुद्र: एक सुखोई-30 एमकेआई विमान मुख्य मंच के ऊपर से तेज गति से गुजरेगा.
भागीरथी: दो स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों (एलसीएच) और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों का फॉर्मेशन डायमंड आकार में उड़ान भरेगा.
त्रिदेव: इस फॉर्मेशन में सबसे आगे भारतीय नौसेना का एक कामोव-31 हेलीकॉप्टर होगा.इसके साथ भारतीय वायु सेना का एक एएलएच मार्क III और भारतीय थल सेना का एक एएलएच मार्क III हेलीकॉप्टर विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे.यह फॉर्मेशन तीनों सेनाओं की संयुक्त कार्यशैली, निर्बाध समन्वय और एक साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा.
अलकनंदा: दो चिनूक और दो एएलएच मार्क IV हेलीकॉप्टर उल्टे विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे, जिसमें एक चिनूक पीछे की स्थिति में होगा.
भैरव: एक सी-295 और दो डोर्नियर विमान विक्ट्री फॉर्मेशन में मुख्य मंच के सामने से उड़ान भरेंगे.
कैलाश: एक सी-130 और दो एएन-32 विमान विक फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे.
त्रिलोचन: एक एईडब्ल्यूएंडसी विमान दो मिग-29 लड़ाकू विमानों के साथ विक फॉर्मेशन में उड़ान भरेगा.
नटराज: भारतीय नौसेना का एक पी-8आई समुद्री निगरानी विमान दो मिराज-2000 लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरेगा. यह फॉर्मेशन समुद्री निगरानी और हवाई युद्ध क्षमताओं के सशक्त समन्वय का प्रतीक होगा.
महादेव: हवा में ईंधन भरने वाला एक आईएल-78 विमान तीन मिराज-2000 लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरेगा.
विश्वनाथ, पशुपति और नीलकंठ: “विश्वनाथ” फॉर्मेशन में तीन सुखोई-30 एमकेआई विमान विक फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे. इसके बाद “पशुपति” फॉर्मेशन में चार जगुआर विमान डायमंड फॉर्मेशन में आएंगे. इनके बाद तीन राफेल विमानों का “नीलकंठ” फॉर्मेशन होगा.
प्रचंड: सुखोई-30 एमकेआई, राफेल, जगुआर, मिराज-2000, एलसीए और मिग-29 सहित छह लड़ाकू विमान तीर के अग्रभाग जैसे एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे. प्रचंड फॉर्मेशन भारतीय वायु सेना की अटूट युद्ध क्षमता को समर्पित है, जिसका प्रदर्शन हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था.
अग्रिम पंक्ति के ये लड़ाकू विमान वायु सेना की तत्परता, सटीक प्रहार क्षमता और राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्णायक वायु शक्ति के प्रयोग की क्षमता को प्रदर्शित करेंगे.
अस्सी: स्वदेशी एलसीए तेजस विमान “अस्सी” कॉलसाइन के साथ आकर्षण का केंद्र बनेगा. यह स्वदेशी एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की क्षमता, उन्नत उड़ान कौशल और लड़ाकू विमानन में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करेगा.विमान कम ऊंचाई पर एरोबेटिक प्रदर्शन करेगा.
दशाश्व: “दशाश्व” फॉर्मेशन में एक सी-17 ग्लोबमास्टर विमान नौ सूर्यकिरण हॉक विमानों का नेतृत्व करते हुए मुख्य मंच के ऊपर से शानदार फ्लाईपास्ट करेगा. इसके बाद भारत की प्रसिद्ध सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम आकाश में अपना प्रदर्शन प्रस्तुत करेगी.
ये भी पढ़ें - ऑफ सीजन में एयर शो ने दिया बनारस को बड़ा ऑक्सीजन, देव दीपावली से पहले बनारस में पर्यटन कारोबार किया बूम