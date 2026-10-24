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बनारस और महादेव को समर्पित है काशी के एयर शो का फॉर्मेशन, जानें शौर्य प्रदर्शन के अंदाज़

बनारस और महादेव को समर्पित है काशी के एयर शो का फॉर्मेशन. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: वाराणसी में आयोजित हो रहे एयर शो को बनारस और महादेव को समर्पित किया गया है. जी हां, एक तरफ जहां इसमें भारतीय वायु सेवा का शौर्य नज़र आ रहा है तो, वहीं दूसरी ओर काशी की परंपरा यहां की व्यवस्था और महादेव का संगम भी नज़र आ रहा है. और बाकायदा इस समर्पण में आपको गंगा से लेकर के अस्सी तक की नदियों का संगम दिखेगा.

वहीं, बनारस की सांस्कृतिक विरासत को भी एक नया नाम दिया गया है. इसके साथ ही इसमें महादेव की अलग-अलग रूपों में लड़ाकू विमान का फार्मेशन किया गया है. इसमें त्रिदेव त्रिशूल से लेकर नीलकंठ, पशुपतिनाथ और विश्वनाथ शामिल है.

बनारस और महादेव को समर्पित है काशी के एयर शो का फॉर्मेशन. (ETV Bharat) बता दें कि, वाराणसी में भारतीय वायु सेवा के ज़रिए 94 वर्ष पूरे होने पर डिस्प्ले का आयोजन किया गया है. इसमें भारतीय वायु सेवा के अब तक के सफर को बताया जा रहा है. इसके साथ ही आसमान में फाइटर विमान अपना करतब दिखा रहे हैं. इस शो में 100 से ज्यादा विमान को शामिल किया गया है और हर विमान का अलग-अलग फॉर्मेशन यानी कि उनको अलग-अलग रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है. बनारस और महादेव को समर्पित है काशी के एयर शो का फॉर्मेशन. (ETV Bharat) इस प्रस्तुतीकरण में पूरी तरीके से बनारसी और महादेव की छवि नज़र आ रही है. इस फॉर्मेशन में काशी, त्रिशूल, महादेव, पशुपतिनाथ, नीलकंठ जैसे अलग-अलग नाम को शामिल किया गया है. यही नहीं, इसके साथ ही गंगा से लेकर के अस्सी, अलकनंदा तक नदियों के नाम को भी रखा गया है और बनारस की सांस्कृतिक विरासत सारनाथ का नाम भी शामिल किया गया है. इस बारे में एयर फोर्स के रिटायर अधिकारी राजस्वी पाण्डेय कहते हैं कि, एयर शो कहीं पर भी होता है तो उनका फॉर्मेशन अलग रूप में किया जाता है. बनारस और महादेव को समर्पित है काशी के एयर शो का फॉर्मेशन. (ETV Bharat) इस बार महादेव की नगरी में यह हो रहा है, इसलिए यह पूरे तरीके से महादेव को समर्पित है और इसका जो प्रस्तुतीकरण है, वह भी पूर्ण रूप से तैयार किया गया है. उदाहरण के लिए आप देखें कि यदि इसमें महादेव को बताया गया है, तो बाकायदा विमान के ज़रिए महादेव के शिवलिंग और पीछे नंदी को एक विमान के ज़रिए दर्शाया गया है. बनारस और महादेव को समर्पित है काशी के एयर शो का फॉर्मेशन. (ETV Bharat) इसी तरीके से त्रिशूल है, तो तीन विमान के ज़रिए त्रिशूल के रूप में उसे तैयार किया गया है और यह अलग-अलग तरीके की आकृतियां बनाई गई है. उन्होंने बताया कि बनारस को महादेव की धरती कहते हैं, ऐसे में इस वर्षों में महादेव और धार्मिक फॉर्मेशन को बनाना बेहद महत्वपूर्ण है. विमान दिखा रहे करतब एयर शो की बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और लड़ाकू विमानों ने भाग ले रहे हैं. इसमें कुल 100 विमान हैं, जिसमें 50 लड़ाकू विमान हैं. हेलीकॉप्टर बेड़े में एलसीएच, चिनूक, एएलएच मार्क III, एएलएच मार्क IV, अपाचे, चेतक, कामोव-31 और एमआई-17 वी5 शामिल हैं. बनारस और महादेव को समर्पित है काशी के एयर शो का फॉर्मेशन. (ETV Bharat) उन्होंने बताया कि, परिवहन एवं अन्य सहायक विमानों में सी-295, सी-17, सी-130, एईडब्ल्यूएंडसी, आईएल-78, एएन-32 और पी-8आई शामिल होंगे. लड़ाकू विमानों में सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000, राफेल, एलसीए, मिग-29 और जगुआर शामिल है. हार्वर्ड विमान तथा सूर्यकिरण और सारंग प्रदर्शन टीमें आकर्षण का केंद्र रही है. इसमें भाग लेने वाले विमानों में दो एएलएच हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के तथा एक पी-8आई और एक कामोव-31 भारतीय नौसेना के होंगे. बनारस और महादेव को समर्पित है काशी के एयर शो का फॉर्मेशन. (ETV Bharat) काशी महादेव की थीम पर है फॉर्मेशन काशी : तीन किरण विमान विजय के प्रतीक ‘वी’ आकार के विक फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे और गंगा के ऊपर आकाश को भारतीय तिरंगे के रंगों से सजाएंगे. वरुणा: भारतीय वायु सेना और भारतीय थल सेना के तीन एएलएच मार्क III हेलीकॉप्टर इस फॉर्मेशन में शामिल होंगे. इनके माध्यम से स्लिदरिंग ऑपरेशन, यानी रस्सी के सहारे जवानों को नीचे उतारने का प्रदर्शन भी किया जाएगा. केदार: एक राफेल विमान काशी फॉर्मेशन के बाद कम ऊंचाई पर सटीक एरोबेटिक करतब प्रदर्शित करेगा. बनारस और महादेव को समर्पित है काशी के एयर शो का फॉर्मेशन. (ETV Bharat) हनुमान और सारनाथ: “हनुमान” कॉलसाइन के अंतर्गत एक सुखोई-30 एमकेआई विमान कम ऊंचाई पर एरोबेटिक प्रदर्शन करेगा. इसके बाद “सारनाथ” के अंतर्गत एक हार्वर्ड विमान सटीक हवाई करतब प्रदर्शित करेगा.