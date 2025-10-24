ETV Bharat / bharat

जोधपुर जेल में 3 घंटे चली सोनम वांगचुक की हिरासत पर सुनवाई, पत्नी गीतांजलि ने रखा पक्ष

जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक की हिरासत पर सलाहकार बोर्ड ने जेल में ही सुनवाई की. वांगचुक की पत्नी भी जेल मौजूद रहीं.

Sonam Wangchuk hearing
जोधपुर केंद्रीय कारागार (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत पर आज जोधपुर केंद्रीय कारागार में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सलाहकार बोर्ड (एडवाइजरी बोर्ड) की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. लगभग तीन घंटे तक चली इस प्रक्रिया में बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो का पक्ष सुना. सुनवाई के बाद बोर्ड सदस्य जेल से लौट गए. सुनवाई पर निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा.

कड़ी सुरक्षा के बीच गीतांजलि की जेल पहुंच: गीतांजलि सुबह जल्दी जोधपुर पहुंचीं और सीधे जेल के लिए रवाना हो गईं. बोर्ड के सदस्यों की गाड़ियों के साथ उनकी कार भी जेल परिसर में दाखिल हुई. पूरे समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही. गीतांजलि ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एजेंसियों पर उनका पीछा करने और निजता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था. एक हलफनामे में उन्होंने जेल मुलाकातों के दौरान भी निगरानी का हवाला दिया, जिसमें डीसीपी और कांस्टेबल द्वारा बातचीत की नोटिंग शामिल थी.

जोधपुर से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- जेल में आज होगी सोनम वांगचुक की सुनवाई, पत्नी भी रहेंगी मौजूद, लद्दाख एडवाइजरी बोर्ड पहुंचा जोधपुर

हिरासत की समीक्षा का प्रावधान: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 के तहत गठित यह विशेष संवैधानिक निकाय निरोधात्मक हिरासत के मामलों की समीक्षा करता है. बोर्ड हिरासत आदेश के औचित्य की जांच करता है और आवश्यकता पड़ने पर आरोपी को राहत प्रदान कर सकता है. लद्दाख प्रशासन द्वारा गठित इस तीन सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता पूर्व जज एम.के. हजूरा कर रहे हैं, जबकि अन्य सदस्य जिला जज मनोज परिहार और सामाजिक कार्यकर्ता स्पाल जयेश आंगमो हैं. बोर्ड सदस्य गुरुवार को ही जोधपुर पहुंचे थे और सर्किट हाउस में ठहरे.

गीतांजलि ने बोर्ड के समक्ष याचिका दायर कर हिरासत को गलत ठहराया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी साझा की, जिसमें प्रक्रियागत खामियों और आधारहीन आरोपों का जिक्र था. सोनम वांगचुक को 27 सितंबर को लेह में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें देर रात जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, तब से वे यहां बंद है. वांगचुक को जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है. इससे पहले, वांगचुक से उनके बड़े भाई वकील मुस्तफा हाजी और पत्नी ने विशेष अनुमति से जेल में मुलाकात की थी.

इसे भी पढ़ें- जेल में सोनम वांगचुक से मिली गीतांजलि, पोस्ट में लिखा, 'रात जितनी संगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होगी'

