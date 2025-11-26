ETV Bharat / bharat

उत्तर ग्रिड पावर बैलेंसिंग की दिशा में बड़ा कदम, जल्द शुरू होगा देश के पहले PSP प्लांट से पावर जनरेशन

टिहरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कमीशनिंग के आखिरी चरण में पहुंच गया है, जानें क्या है ये तकनीक

VARIABLE SPEED PUMPED STORAGE PLANT
डीएचडीसी का तोहफा (ETV Bharat Graphics)
देहरादून: देश के पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट (VSPSP) से THDC टिहरी बांध में जल्द 1,000 मेगावाट का पावर जनरेशन करने जा रहा है. टिहरी PSP (Pumped Storage Project) कमीशनिंग के आखिरी चरण में पहुंच गया है.

देश की उत्तर ग्रिड पावर बैलेंसिंग की दिशा में बड़ा कदम: THDC (Tehri Hydro Development Corporation Limited) टिहरी बांध में 1,000 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट (PSP) प्लांट कमीशन के आखिरी चरण में पहुंच गया है. पावर जनरेशन की यह लेटेस्ट टैक्नोलॉजी भारत में स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर बैलेंसिंग टेक्नोलोजी में से एक है. कमीशनिंग के अपने आखिरी चरण में पहुंचे इस प्लांट की चार में से दो यूनिट पहले से ही कमर्शियली ऑपरेट कर दी गई हैं. बची हुई दो यूनिट यानी यूनिट-3 और यूनिट-4 कमीशन के लास्ट स्टेज पर हैं.

क्या है वेरिएबल स्पीड PSP टेक्नोलोजी? वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट (VSPSP) एक प्रकार का हाइड्रोपावर प्लांट है, जो ट्रेडिशनल फिक्स स्पीड वाले पंप स्टोरेज प्लांट की तुलना में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है. इसका मतलब है कि यह बिजली की मांग के अनुसार पंप और टर्बाइन की गति को समायोजित कर सकता है, जिससे पावर ग्रिड की आवृत्ति को बनाए रखने यानी पावर ग्रिड बैलेंसिंग और रिन्यूएबलएनर्जी जैसे सौर और पवन की अस्थिरता के भी मैनेजमेंट करने में मदद मिलती है. यह इसके दोनों दिशा में काम करने की वजह से होता है. आसान भाषा में समझें, तो पीएसपी मशीन या टरबाइन, पावर जेनरेशन का भी काम करती है और जरूरत पड़ने पर पानी को वापस ऊपर डैम में पंप भी करती है.

केंद्रीय संचार के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर एएन त्रिपाठी ने बताया कि-

भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट:

भारत का पहला VSPSP (Variable Speed Pumped Storage Plant Power) उत्तराखंड के टिहरी डैम में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (THDCIL) द्वारा स्थापित किया गया है. ये भारत का पहला वेरिएबल स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट है. यह प्लांट 1,000 मेगावाट की क्षमता का है. इसमें चार 250 MW की यूनिट्स लगी हैं, जिनमें से पहली यूनिट जून 2025 में चालू हो गई थी. ये भारत की सबसे बड़े जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण कदम है.
-डॉक्टर एएन त्रिपाठी, केंद्रीय संचार के मुख्य महाप्रबंधक-

जल्द शुरू होगा देश के पहले PSP प्लांट से पावर जनरेशन: PSP प्लांट मौजूदा टिहरी डैम और कोटेश्वर डैम को अपने ऊपरी और निचले बेसिन के रूप में इस्तेमाल करेगा, जिससे एक क्लोज्ड-लूप “वाटर रीसाइक्लिंग” ऑपरेशन पॉसिबल होता है. ऑफ-पीक घंटों के दौरान, रिवर्सिबल मशीनें डाउनस्ट्रीम डैम से अपस्ट्रीम डैम में पानी को पंप करती हैं. पीक डिमांड के दौरान, वही यूनिट उस स्टोर किए गए वाटर को प्रवाहित कर विद्युत का उत्पादन करती हैं. यानी कि यह पंप दोनों दिशाओं में काम करता है बिजली बनाने में भी और पानी को वापस पंप करने में भी. यह मॉडल ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो आंतरिक रूप से मिलने वाले रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत अकेले नहीं दे सकते, और यह प्रणाली प्रचालक (Operator) को लोड बैलेंस करने, फ्रीक्वेंसी को स्थिर करने और शाम की पीक डिमांड की पूर्ति करने के लिए एक भरोसेमंद प्रणाली उत्पन्न करता है.

इसलिए डिजाइन की गई है परियोजना: भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित भूमिगत विद्युत गृह में प्रत्येक 250-मेगावाट क्षमता के साथ चार रिवर्सिबल यूनिट हैं. यह परियोजना लगभग 90 मीटर के हेड वेरिएशन वाले हाई-हेड ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई है. एक बार पूरी तरह से कमीशन होने के पश्चात टिहरी पीएसपी 1,000 मेगावाट की पीकिंग विद्युत उत्पादित करेगा. मौजूदा टिहरी और कोटेश्वर संयंत्र के साथ, पीएसपी के पूरा होने से टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स की कुल क्षमता 2,400 मेगावाट हो जाएगी.

ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा देश: आखिरी यूनिट पर कार्य शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ रहा है. कार्य प्रगति के अनुसार यह परियोजना कमीशनिंग के करीब है. यह एक ऐसी उपलब्धि है जो अवश्य ही विद्युत क्षेत्र के विश्लेषकों, नीति निर्माता एवं ग्रिड नियोजकों का ध्यान खींचेगी. जैसे-जैसे भारत की नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि हो रही है, टिहरी पीएसपी को जैसे ग्रिड- बैलेंसिंग एसेट्स को ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखा जा रहा है. शेष यूनिटों की फ़ाइनल कमीशनिंग से न सिर्फ़ एक तकनीकी रूप से जटिल परियोजना पूर्ण होगी, बल्कि विद्युत प्रणाली में बदलाव को व्यवस्थित करने की देश की क्षमता में भी बहुत अधिक वृद्धि होगी.
