चमोली पीपलकोटी पावर प्रोजेक्ट में हुए हादसे की उच्च स्तरीय जांच शुरू, कंपनी ने हादसे की बताई ये वजह

पीपलकोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद टीएचडीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने श्रमिकों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

January 2, 2026

ऋषिकेश (उत्तराखंड): पीपलकोटी हाइड्रो प्रोजेक्ट के तहत सुरंग में चल रहे कार्य के दौरान श्रमिकों से भरी ट्रॉली के टकराने से हुए हादसे की टीएचडीसी ने उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी है. प्रथम दृष्टया जांच में ट्रॉली के ब्रेक फेल होने की वजह से हादसा होने की जानकारी मिली है. टीएचडीसी का दावा है कि घायलों के समुचित इलाज का खर्च कंपनी वहन करेगी.

कंपनी के अधिकारी आए सामने: इस संबंध में टीएचडीसी ने ऋषिकेश के गंगा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई. जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुमार शरद ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को पीपल कोटी प्रोजेक्ट के तहत टनल में चल रहे कार्यस्थल पर जाने के लिए 81 श्रमिकों को बैठाकर लोको ट्रॉली चली, रास्ते में एक माल वाहक लोको ट्रॉली खड़ी थी. जिसके अचानक ब्रेक फेल हो गए और वह अपनी जगह से खिसक गई. इस कारण कामगारों को ले जा रही लोको ट्रॉली उससे टकरा गई और घटना घट गई.

श्रमिकों के उपचार का उठाएगी खर्चा: घटना में 81 श्रमिक घायल हो गए, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाल कर जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में इलाज के लिए भर्ती कराया. फिलहाल 76 श्रमिकों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. पांच श्रमिकों का इलाज अभी चल रहा है. इन सभी श्रमिकों के इलाज में आने वाला खर्च कंपनी उठाएगी. उन्होंने बताया कि इस घटना से टीएचडीसी चिंतित है.

उच्च स्तरीय टीम करेगी जांच: कंपनी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. एक उच्च स्तरीय टीम भी जांच के लिए गठित की गई है. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई होगी. सुरक्षा मानकों पर भी एक टीम जल्दी ही निरीक्षण करेगी. उन्होंने बताया कि किसी भी श्रमिक के हित का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा. टीएचडीसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुमार शरद ने बताया कि हादसा लोको ट्रेन से नहीं बल्कि लोको ट्रॉली से हुई है. लोको ट्रेन के नाम से काफी भ्रम की स्थिति पैदा हुई है.

हादसे से मचा था हड़कंप: उत्तराखंड में मंगलवार रात शिफ्ट चेंज के समय टीएचडीसी की साइट पर बड़ा हादसा हुआ है. चमोली के पीपलकोटी स्थित निर्माणाधीन टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना की टीबीएम साइट (Tunnel Boring Machine) पर हादसे से हड़कंप मच गया था. यहां टनल साइट पर मजदूरों की लोको ट्रॉली आपस में टकरा गई थी. हादसे में बड़ी संख्या में मजदूर घायल हो गए. जब ये हादसा हुआ तब टनल साइट पर 109 मजदूर थे. वहीं हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

