वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा देश माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा: PM

रायपुर: पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आज रायपुर पहुंचे. उन्होंने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 2025 के मंच से नक्सलवाद पर देश और छत्तीसगढ़ को बड़ा भरोसा दिया. पीएम मोदी ने कहा कि ''माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे. बच्चों को स्कूल नहीं मिले. बीमारों को अस्पताल नहीं मिले. जो जहां थे, बम से उड़ा दिया जाता था. डॉक्टरों और टीचरों को मार दिया जाता था. दशकों तक शासन करने वाले एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जीवन का आनंद लेते रहे. लेकिन मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को हिंसा के इस खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता था.''

छत्तीसगढ़ और देश का कोना कोना नक्सलवाद से होगा मुक्त: पीएम मोदी ने कहा, मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता था. इसलिए 2014 में जब आपने भाजपा को अवसर दिया तो भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प हमने लिया. आज इसके नतीजे देश देख रहा है. 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे. अब सवा सौ जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं, जहां माओवादी आतंक है. मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का कोना कोना माओवादी आतंक से मुक्त हो जाएगा.

छत्तीसगढ़ और देश लाल आतंक से होगा मुक्त (ETV Bharat)