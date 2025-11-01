ETV Bharat / bharat

वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा देश माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा: PM

प्रधानमंत्री ने कहा, हिंसा का रास्ता छोड़कर माओवादी अब मुख्यधारा में लौट रहे हैं. हथियार की जगह संविधान को माथे से लगा रहे हैं.

देश का कोना कोना नक्सलवाद से होगा मुक्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 1, 2025 at 5:57 PM IST

4 Min Read
रायपुर: पीएम नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आज रायपुर पहुंचे. उन्होंने छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस 2025 के मंच से नक्सलवाद पर देश और छत्तीसगढ़ को बड़ा भरोसा दिया. पीएम मोदी ने कहा कि ''माओवादी आतंक के कारण लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके सड़कों से वंचित रहे. बच्चों को स्कूल नहीं मिले. बीमारों को अस्पताल नहीं मिले. जो जहां थे, बम से उड़ा दिया जाता था. डॉक्टरों और टीचरों को मार दिया जाता था. दशकों तक शासन करने वाले एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जीवन का आनंद लेते रहे. लेकिन मोदी अपने आदिवासी भाई बहनों को हिंसा के इस खेल में बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता था.''

छत्तीसगढ़ और देश का कोना कोना नक्सलवाद से होगा मुक्त: पीएम मोदी ने कहा, मैं लाखों माताओं बहनों को अपने बच्चों के लिए रोते बिलखते नहीं छोड़ सकता था. इसलिए 2014 में जब आपने भाजपा को अवसर दिया तो भारत को माओवादी आतंक से मुक्ति दिलाने का संकल्प हमने लिया. आज इसके नतीजे देश देख रहा है. 11 साल पहले देश के 125 जिले माओवादी आतंक की चपेट में थे. अब सवा सौ जिलों में से सिर्फ 3 जिले बचे हैं, जहां माओवादी आतंक है. मैं देशवासियों को गारंटी देता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा छत्तीसगढ़, हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का कोना कोना माओवादी आतंक से मुक्त हो जाएगा.

छत्तीसगढ़ और देश लाल आतंक से होगा मुक्त (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ के जो युवा हिंसा के रास्ते पर निकल पड़े थे वो अब तेजी से हथियार डाल रहे हैं. कुछ दिन पहले कांकेर में 20 से ज्यादा लोग समाज की मुख्यधारा में लौट आए हैं. वहीं 17 अक्टूबर को बस्तर में 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया. बीते कुछ महीनों में ही माओवादी आतंक से जुड़े दर्जनों लोगों ने हथियार डाल दिए हैं. इनमें से कई लोगों पर लाखों करोड़ों रुपए का इनाम था. अब इन लोगों ने हथियार छोड़कर देश के संविधान को स्वीकार कर लिया. माओवादी आतंक के खात्मे ने असंभव को भी संभव कर दिखाया है: पीएम मोदी

''बंदूक छोड़ नक्सली संविधान को माथे से लगा रहे'': पीएम मोदी ने कहा कि जहां कभी बम बंदूक का डर था, वहां अब हालात बदल गए हैं. बीजापुर के चिक्काप्ली गांव में सात दशकों बाद पहली बार बिजली पहुंची है. अबूझमाड़ के गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है. पूर्वती गांव जो कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास के कामों की बयार बह रही है.अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है. आज बस्तर जैसे क्षेत्र में डर नहीं, उत्सव का माहौल है. वहां बस्तर पंडूम, बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन हो रहे हैं.

पीएम मोदी ने राज्योत्सव के मंच से अपने संबोधन में यह भी कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जब पिछले 25 साल में माओवादी आतंक की चुनौती के साथ छत्तीसगढ़ इतना आगे बढ़ गया, तो इस चुनौती के खात्मे के बाद विकास की गति कितनी तेज हो जाएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले वर्ष महत्वपूर्ण है. भारत को विकसित बनाना है, इसके लिए छत्तीसगढ़ का विकसित होना भी जरूरी है.

युवाओं से अपील: पीएम मोदी ने युवाओं से भी छत्तीसगढ़ के विकास में कदम बढ़ाने और उन्हें पूरा सहयोग देने की बात कही. ये समय नौजवान साथियों आपका है. ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आप प्राप्त न कर सकें. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मोदी की गारंटी है कि आपके हर संकल्प, हर कदम के साथ मोदी खड़ा है. हम मिलकर छत्तीसगढ़ और देश को आगे बढ़ाएंगे.

