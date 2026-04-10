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केदारनाथ यात्रा से पहले बड़ा हादसा, पैदल मार्ग पर टूटा थारू ग्लेशियर, DDMA की टीम मौके के लिए रवाना

केदारनाथ यात्रा से पहले बड़ा हादसा ( @District Administration Rudraprayag )