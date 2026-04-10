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केदारनाथ यात्रा से पहले बड़ा हादसा, पैदल मार्ग पर टूटा थारू ग्लेशियर, DDMA की टीम मौके के लिए रवाना

केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से पहले पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया. पैदल मार्ग ग्लेशियर टूटा है.

@District Administration Rudraprayag
केदारनाथ यात्रा से पहले बड़ा हादसा (@District Administration Rudraprayag)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 5:19 PM IST

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रुद्रप्रयाग: चारधाम यात्रा की तैयारियों के बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया. लिनचोली के पास अचानक थारू ग्लेशियर टूटने से भारी मात्रा में बर्फ और मलबा मार्ग पर आ गया, जिससे करीब 100 मीटर पैदल रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना के बाद मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है.

जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के अनुसार सूचना मिलते ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की टीम को तत्काल मौके पर रवाना कर दिया गया.

पुनर्निर्माण कार्यों पर लगा ब्रेक: पैदल मार्ग बाधित होने से केदारनाथ धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्यों पर भी असर पड़ा है. मार्ग बंद होने के कारण घोड़े-खच्चरों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे निर्माण सामग्री और आवश्यक रसद की आपूर्ति रुक गई है.

Rudraprayag
पैदल मार्ग पर टूटा थारू ग्लेशियर (@District Administration Rudraprayag)

युद्ध स्तर पर मार्ग खोलने के प्रयास: डीडीएमए के अधिशासी अभियंता राघवेंद्र सिंह ने बताया कि टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बर्फ व मलबा हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है. प्रशासन का लक्ष्य जल्द से जल्द मार्ग को सुचारू कर यात्रा तैयारियों को पटरी पर लाना है.

समय से पहले यात्रा, बढ़ीं चुनौतियां: इस वर्ष केदारनाथ धाम की यात्रा 22 अप्रैल से शुरू होनी है, जो सामान्य वर्षों की तुलना में 10 से 15 दिन पहले है. समय से पूर्व यात्रा आरंभ होने के कारण ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में अभी भी मौसम अत्यंत कठोर बना हुआ है. बर्फबारी, ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही हैं. चारधाम यात्रा से पहले इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं ने जहां प्रशासन की तैयारियों की परीक्षा ले ली है, वहीं यात्रा मार्ग को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है.

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