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राज ठाकरे 18 साल पुराने मामले में बरी, रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थिों पर हमले का था आरोप

इस मामले में ठाकरे सहित आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से दो आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 10:10 PM IST

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ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 2008 में कल्याण रेलवे स्टेशन पर रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थियों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमला करने के मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे सहित सभी आरोपियों को गुरुवार को बरी कर दिया.

राज ठाकरे गुरुवार को फैसले के लिए खुद कोर्ट में पेश हुए, जो 18 साल बाद सुनाया गया. अपने फैसले में, कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई भी ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा जिससे आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित किया जा सके या घटना में उनकी संलिप्तता को साफ तौर पर साबित किया जा सके.

इसके अलावा, पेश किए गए सबूतों से यह साबित हुआ कि आरोपी घटना के समय मौके पर मौजूद भी नहीं थे. ठाकरे को भड़काऊ भाषण देने के आरोप से भी बरी कर दिया गया. 2008 में, मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर भारत के परीक्षार्थियों पर हमला करने के बाद राज ठाकरे और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

यह आरोप लगाया गया था कि राज ठाकरे ने "बाहरी लोगों" का मुद्दा उठाया और दूसरे राज्यों से आने वाले युवाओं को निशाना बनाया. उन पर भड़काऊ भाषणों के जरिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काने और उन्हें हिंसा करने के लिए उकसाने का आरोप था.

राज ठाकरे और सात अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. ट्रायल शुरू में कल्याण कोर्ट में शुरू हुआ. हालांकि, बाद में मामला ठाणे रेलवे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया.

सुनवाई के दौरान, क्योंकि आरोपी रेगुलर पेश नहीं हो रहे थे, इसलिए कोर्ट ने राज ठाकरे सहित सभी आरोपियों को समन जारी किए और कभी-कभी अरेस्ट वारंट भी जारी किए. इसके बाद, राज ठाकरे के वकील ने इन अरेस्ट वारंट को रद्द करने के लिए एक औपचारिक आवेदन फाइल की.

मनसे नेता अविनाश जाधव ने कहा कि सरकार ने इस मामले में सिर्फ राज ठाकरे को फंसाने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि उस समय, पूरे इलाके के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए थे, और बाद में इन विरोध प्रदर्शनों को राज ठाकरे से जोड़ दिया गया.

जाधव ने कहा कि उस समय की सरकार ने जानबूझकर राज ठाकरे को इस मामले में फंसाने की कोशिश की थी. वकील सयाजी नागरे ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोर्ट में यह साबित करने में नाकाम रहा कि घटना के समय राज ठाकरे मौके पर मौजूद थे. इस मामले के संबंध में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे.

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