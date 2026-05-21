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राज ठाकरे 18 साल पुराने मामले में बरी, रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थिों पर हमले का था आरोप

ठाणे: महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने 2008 में कल्याण रेलवे स्टेशन पर रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थियों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमला करने के मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे सहित सभी आरोपियों को गुरुवार को बरी कर दिया.

राज ठाकरे गुरुवार को फैसले के लिए खुद कोर्ट में पेश हुए, जो 18 साल बाद सुनाया गया. अपने फैसले में, कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष कोई भी ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रहा जिससे आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित किया जा सके या घटना में उनकी संलिप्तता को साफ तौर पर साबित किया जा सके.

इसके अलावा, पेश किए गए सबूतों से यह साबित हुआ कि आरोपी घटना के समय मौके पर मौजूद भी नहीं थे. ठाकरे को भड़काऊ भाषण देने के आरोप से भी बरी कर दिया गया. 2008 में, मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर भारत के परीक्षार्थियों पर हमला करने के बाद राज ठाकरे और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

यह आरोप लगाया गया था कि राज ठाकरे ने "बाहरी लोगों" का मुद्दा उठाया और दूसरे राज्यों से आने वाले युवाओं को निशाना बनाया. उन पर भड़काऊ भाषणों के जरिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काने और उन्हें हिंसा करने के लिए उकसाने का आरोप था.

राज ठाकरे और सात अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. ट्रायल शुरू में कल्याण कोर्ट में शुरू हुआ. हालांकि, बाद में मामला ठाणे रेलवे कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया.