ETV Bharat / bharat

विजय की 'फिल्मी' विदाई: 'जननायगन' के ऑडियो लॉन्च पर बोले थलपति- 'अब केवल प्रशंसकों के लिए जिएंगे'

विजय ने आगे कहा कि वह उन प्रशंसकों के लिए सिनेमा छोड़ने को तैयार हैं जिन्होंने उनके लिए सब कुछ त्याग दिया. उन्होंने कहा, "जब भी मुझे किसी समस्या का सामना करना पड़ा, जो प्रशंसक सिनेमाघरों में मेरे साथ खड़े रहे, मैं उनके घरों के सामने जाकर खड़े होने वाला इंसान हूं." विजय के इस भाषण का बड़ा राजनीतिक महत्व माना जा रहा है क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.

हजारों प्रशंसकों की तालियों के बीच विजय ने कहा, "अपनी आखिरी फिल्म के ऑडियो लॉन्च और म्यूजिक इवेंट को लेकर मैं बहुत खास महसूस कर रहा हूं. मैंने एक विशाल समुद्र के किनारे रेत का छोटा सा घर बनाने के सपने के साथ सिनेमा में कदम रखा था. लेकिन मेरे प्रशंसकों ने इसे एक भव्य किले में बदल दिया."

विजय ने कहा, "पिछले 33 वर्षों से मेरे प्रशंसक मेरे साथ रहे हैं; अब मैंने यह तय किया है कि अगले 33 साल मुझे उनके लिए जीने चाहिए." तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख ने पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि सक्रिय राजनीति में आने के कारण 'जननायगन' उनकी आखिरी फिल्म होगी. पोंगल के त्योहार के अवसर पर, यह फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

चेन्नई: अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय ने अपनी आखिरी फिल्म 'जननायगन' (Jananayagan) के ऑडियो लॉन्च पर अपने प्रशंसकों के लिए एक बेहद भावुक संदेश दिया. मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान विजय ने अपनी फिल्मी पारी को विराम देते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि अब उनकी दुनिया उनके चाहने वाले और जनसेवा ही होंगे.

टीवीके (TVK) प्रमुख ने खचाखच भरे दर्शकों को एक कहानी सुनाई. विजय ने कहा, "मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूं. एक गर्भवती महिला अस्पताल पहुंचने के लिए मूसलाधार बारिश के बीच एक ऑटो रिक्शा में सवार हुई. ऑटो ड्राइवर ने उदारता दिखाते हुए उसे अपना छाता दे दिया. जब महिला ने पूछा, 'मैं तो आपको जानती तक नहीं. मैं आपका छाता कैसे लौटाऊँगी?' तो ड्राइवर ने जवाब दिया, 'इसे बस किसी दूसरे जरूरतमंद को दे दीजिएगा'."

रास्ते में उस महिला को बारिश में ठिठुरता हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला और उसने वह छाता उन्हें दे दिया. उन बुजुर्ग ने वह छाता एक फूल बेचने वाले को दिया, जिसने आगे चलकर उसे भारी बारिश में फंसी एक स्कूली बच्ची को सौंप दिया. जब वह लड़की सुरक्षित और सूखी हुई अपने घर पहुंची, तो उसके पिता, जो वही ऑटो ड्राइवर थे, ने राहत की सांस ली. यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दूसरों की छोटी-छोटी मदद करना चारों ओर खुशियां फैलाता है.

विजय की इस कहानी का दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया. कहानी के संदेश को समझाते हुए उन्होंने आगे कहा, "यदि आप बाढ़ में संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति को नाव देते हैं... तो जब आप रेगिस्तान में फंसे होंगे, तो वह आपके लिए ऊंट बनकर आएगी. यह जीवन किसी को चोट पहुंचाने, अपमानित करने या किसी से बदला लेने के लिए नहीं है."

एक्ट्रेस ममिता बैजू. (X/@KvnProductions)

सितारों से भरा ऑडियो लॉन्च

अपनी आखिरी फिल्म के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "मैं अनिरुद्ध को एक नया नाम दे रहा हूं: 'म्यूजिक डिपार्टमेंट स्टोर' (MDS). अगर आप उस स्टोर में जाते हैं, तो आपको हर तरह के गाने मिल जाएंगे."

इस भव्य कार्यक्रम में फिल्म के निर्देशक एच. विनोथ, संगीतकार अनिरुद्ध, अभिनेत्री पूजा हेगड़े, प्रियामणि, अभिनेता बॉबी देओल व प्रकाश राज शामिल हुए. इसके अलावा गीतकार विवेक, गायिका अनुराधा श्रीराम, एंड्रिया, सैंधवी और गायक विजय येसुदास, एसपीबी चरण, हरिचरण और हरीश राघवेन्द्र भी मौजूद रहे. विशेष अतिथि के तौर पर निर्देशक नेल्सन, एटली, लोकेश कनकराज, अभिनेता नासिर, सुदीप और विजय के माता-पिता भी मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ेंः