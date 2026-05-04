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तमिलनाडु के नए 'जन नायक' बने थलपति विजय, रिश्तेदारों और समर्थकों में खुशी का माहौल

तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) के चीफ़ विजय के परिवार के सदस्य चेन्नई में तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन रिजल्ट के शुरुआती ट्रेंड्स में पार्टी के आगे बढ़ने पर जश्न मना रहे हैं. ( PTI )

TVK की यह जीत एक ऐतिहासिक बदलाव भी हो सकती है, क्योंकि जून 1977 के बाद पहली बार तमिलनाडु में DMK और AIADMK के दबदबे के बिना किसी और की सरकार बन सकती है.

इन नतीजों ने विजय को एन.टी. रामा राव, एम.जी. रामचंद्रन और जे. जयललिता जैसे दिग्गज अभिनेता-नेताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया. उनके इस प्रदर्शन से साफ है कि उनकी फिल्मी लोकप्रियता अब जनता के साथ एक गहरे भावनात्मक जुड़ाव में बदल चुकी है, जो चुनावी जनादेश में साफ दिखाई दे रही है.

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे थलपति विजय ने राज्य की 'द्रविड़' पार्टियों को हैरान कर दिया है, जो एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत का संकेत है. अपनी पहली चुनावी पारी में शानदार प्रदर्शन करते हुए, विजय ने अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) के जरिए खुद को तमिलनाडु का असली "जन नायक" साबित कर दिया है.

चेन्नईः तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है. अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्त्री कजगम (TVK) ने रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. वह 109 सीटों पर आगे चल रहे हैं. हालांकि वह बहुमत के 118 सीटों के आंकड़े से थोड़ा दूर हैं, लेकिन संभावना है कि उन्हें दोनों द्रविड़ गठबंधनों की छोटी पार्टियों का समर्थन मिल जाएगा.

विजय के परिवार को उनके घर पर टीवी देखते हुए और पार्टी के शानदार प्रदर्शन का जश्न मनाते हुए देखा गया. वे 'व्हिसल पोडू' गाना गा रहे थे, जो उनकी पार्टी का चुनाव चिह्न भी है. इस जश्न के दौरान विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर और उनके चचेरे भाई भी वहां मौजूद थे. एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन भी चेन्नई में TVK चीफ विजय से मिलने उनके घर पहुंची.

चेन्नई में पार्टी मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया, क्योंकि ताज़ा रुझानों में उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है. पार्टी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में उत्साही कार्यकर्ता और समर्थक जमा हुए, जिन्होंने झंडे लहराकर और मिठाइयां बांटकर पार्टी की इस कामयाबी का जश्न मनाया.

TVK के राष्ट्रीय प्रवक्ता फेलिक्स जेराल्ड ने कहा, "आप देखेंगे कि किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं होगी. मैं आपको इतना भरोसा दिला सकता हूं कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे... इसमें कोई 'अगर-मगर' नहीं है. यह एक बहुत ही स्पष्ट जनादेश है. संदेश साफ है- जनता ने लूट, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और परिवारवाद की राजनीति पर पूर्णविराम लगा दिया है. यह वंशवाद का अंत है, यह DMK का अंत है."

विजय तिरुचिरापल्ली (पूर्व) सीट से 6,000 से अधिक वोटों के अंतर से आगे चल रहे थे, जहां मतगणना के कुल 22 राउंड में से चौथे राउंड तक उन्हें 16,579 वोट मिले. वहीं, DMK के इनिगो इरुदयाराज को करीब 10,000 वोट मिले, जिससे वे चौथे राउंड के बाद विजय से पिछड़ गए. विजय पेरम्बूर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां DMK के आर.डी. शेखर के खिलाफ उनकी बढ़त और भी बड़ी है. यहां वे 10,000 से अधिक वोटों के अंतर से आगे हैं.

चुनाव आयोग के अनुमानों के अनुसार, एआईएडीएमके (AIADMK) 64 निर्वाचन क्षेत्रों में आगे थी, जबकि डीएमके (DMK) 44 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी. अन्य छोटी पार्टियों में पीएमके (PMK) 4 सीटों पर, कांग्रेस (INC) 5 पर और बीजेपी (BJP) 3 सीटों पर आगे चल रही थी. वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर अंतिम नतीजों की घोषणा होना अभी बाकी है.

सोमवार, 4 मई, 2026 को चेन्नई में पार्टी हेडक्वार्टर के पास, असेंबली इलेक्शन रिज़ल्ट के दिन वोटों की गिनती के दौरान एक सपोर्टर तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) चीफ़ विजय की तस्वीर पकड़े हुए. (PTI)

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