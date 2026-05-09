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थलपति विजय रविवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ, लोक भवन से जारी हुआ पत्र

तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शनिवार, 9 मई, 2026 को चेन्नई के लोक भवन में TVK चीफ सी जोसेफ विजय को सरकार बनाने के लिए पत्र सौंपा. ( PTI )