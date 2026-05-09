थलपति विजय रविवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ, लोक भवन से जारी हुआ पत्र
शनिवार को IUML और VCK के "बिना शर्त समर्थन" के बाद टीवीके का आंकड़ा 121 पहुंच गया, जिससे सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया.
Published : May 9, 2026 at 9:14 PM IST
चेन्नई: थलपति विजय तमिलनाडु के नये मुख्यमंत्री होंगे. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सरकार बनाने के जोसेफ विजय के दावे को स्वीकार कर लिया है. विजय कल, 10 मई 2026 को सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. राज्यपाल ने विजय को 13 मई 2026 या उससे पहले विधानसभा में अपना बहुमत (विश्वास मत) साबित करने का समय दिया है.
सियासी संकट के बीच टीवीके प्रमुख विजय ने शनिवार 9 मई को एक बार फिर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की थी. विजय ने राज्यपाल को 121 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंप दिया है, जो 118 के बहुमत के आंकड़े से कहीं अधिक है. टीवीके के पास कांग्रेस, CPI, CPI(M), VCK और IUML का समर्थन हासिल हो गया है. इन दलों के साथ मिलाकर टीवीके के पास कुल 121 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत 118 से ज्यादा है.
#UPDATE | The time for the oath ceremony of Tamil Nadu CM-designate Vijay has been changed to 10 am tomorrow, 10th May. https://t.co/hHRLN7ewWO pic.twitter.com/ABRKwP8k3T— ANI (@ANI) May 9, 2026
विजय का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना किसी फिल्मी क्लाइमेक्स से कम नहीं रहा. पिछले 4 दिनों में उन्होंने राज्यपाल से 4 बार मुलाकात की. पहली मुलाकात में टीवीके ने 112 विधायकों के साथ दावा पेश किया, लेकिन राज्यपाल ने बहुमत (118) साबित करने के लिए और आंकड़े मांगे. शुक्रवार तक आंकड़ा 116 पर अटका था क्योंकि VCK और IUML की ओर से समर्थन पत्र मिलने में देरी हो रही थी.
#WATCH | TVK Chief Vijay leaves from Lok Bhavan after meeting the Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar.— ANI (@ANI) May 9, 2026
With the support of Congress, CPI, CPI(M), VCK and IUML, 121 MLAs are now in support of TVK, and its path to form a government in the state is now clear, and… pic.twitter.com/hp1KE5r8bf
आज सुबह IUML और VCK के "बिना शर्त समर्थन" के बाद टीवीके का आंकड़ा 121 पहुंच गया, जिससे सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया. चुनाव परिणाम में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था. टीवीके 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. विजय 1967 के बाद से DMK और AIADMK गठबंधनों के बाहर के पहले ऐसे नेता बन जाएंगे जो तमिलनाडु सरकार का नेतृत्व करेंगे.
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