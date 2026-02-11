ETV Bharat / bharat

थाईलैंड की राजकुमारी ने किया ताजमहल का दीदार, आगरा किला भी देखेंगीं

थाइलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरिरत्ना बुधवार सुबह आठ बजे ताजमहल पहुंचीं.

thailand princess saw tajmahal agra fort latest update
थाईलैंड की राजकुमारी ने किया ताजमहल का दीदार. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 9:26 AM IST

Updated : February 11, 2026 at 9:34 AM IST

आगरा: थाइलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरिरत्ना बुधवार सुबह आठ बजे ताजमहल पहुंचीं. पहले फोरकोर्ट में रॉयल गेट के बारे में जानकारी ली. इसके बाद जब ताजमहल की एक झलक देखी. इसके बाद वीडियो प्लेटफॉर्म से ताजमहल को करीब 10 मिनट तक देखा. इसके बाद सेंट्रल टैंक पर जाकर डायना सीट पर फोटोग्राफी कराई. इस दौरान टूरिस्ट गाइड नितिन सिंह से राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरिरत्ना ने मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, ताजमहल के इतिहास, उसकी पच्चीकारी के बारे में सवाल किए. इस दौरान सिक्योरिटी पुख्ता रही. पर्यटकों को राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरिरत्ना के फोटो और वीडियो भी बनाने नहीं दिए.



पांच दिवसीय भारत दौरे पर आईं हैं.: जोधपुर से विशेष विमान से खेरिया हवाई अड्डे पर पहुंची. थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरिरत्ना मंगलवार शाम करीब पांच बजे विशेष विमान से आगरा पहुंची. राजकुमारी सिरिवन्नावरी नरिरत्ना के साथ 35 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है. जो फतेहाबाद रोड स्थित एक पांच सितारा होटल में ठहरी हैं. जहां से सुबह करीब सवा आठ बजे ताजमहल के वीवीआईपी पश्चिमी गेट पहुंची.

मास्क लगाकर पहुंची थी ताजमहल: ताजमहल में मास्क लगाकर पहुंची. जब फोटो और सेल्फी ली तो साथ आए प्रतिनिधि मंडल ने सुरक्षा घेरा बना दिया. राजकुमारी ताजमहल के बाद आगरा किला जाएंगी. इसके बाद कलाकृति संस्कृति एवं सम्मेलन केंद्र भी जाएंगी. यहां ताजमहल पर आधारित शो को भी देखेंगी. लंच करने के बाद वह रवाना हो जाएंगी.

