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कोलकाता में स्पा सेंटर से थाई महिला गिरफ्तार, इस कारण पुलिस ने लिया हिरासत में

केंद्र ने हाल ही में साफ किया है कि जिन विदेशी नागरिकों के पास वैध वीजा या दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Thai woman detained at spa in Kolkata on charges of residing without valid documents
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 3, 2026 at 8:30 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने एक स्पा से एक थाई महिला को हिरासत में लिया है. उस पर आरोप है कि वह पिछले पांच साल से एक्सपायर वीजा पर भारत में रह रही थी.

बता दें कि, पुलिस पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों की पहचान करने के लिए तेज अभियान चला रही है. एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने रविवार दोपहर सरत बोस रोड पर एक स्पा पर छापेमारी की. रेड के दौरान विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया. कोलकाता पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि, मामले की जांच की जा रही है.

शुरुआती जांच के अनुसार, उसका थाई पासपोर्ट 2025 में एक्सपायर हो गया था और उसका वीजा 27 फरवरी, 2021 को खत्म हो गया था. पूछताछ के दौरान, वह भारत में अपने रहने को कानूनी साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाई. अधिकारी ने कहा कि राज्य में अपने गैर-कानूनी रहने के बारे में कोई संतोषजनक जवाब न दे पाने के बाद उसे हिरासत में लिया गया.

अधिकारी ने कहा कि हिरासत में लेने के बाद, उसे आगे की कानूनी कार्रवाई तक टॉलीगंज महिला पुलिस स्टेशन में रखा गया है. उसे सोमवार को कोलकाता में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के सामने पेश किया जाएगा.

जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि वह इतने लंबे समय तक भारत में कैसे रही और वह कहां रह रही थी. वह किसके संपर्क में थी और क्या वह किसी सिंडिकेट से जुड़ी तो नहीं है. दूसरी तरफ, हामिम मंडल नाम के एक युवक को राज्य पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने टेररिस्ट लिंक के शक में गिरफ्तार किया है. उसकी साथी अर्पिता नाम की एक महिला को भी झारखंड से गिरफ्तार किया गया है.

केंद्र ने हाल ही में साफ किया है कि जिन विदेशी नागरिकों के पास वैध वीजा या दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें भारत में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. केंद्र के इस निर्देश के बाद से कोलकाता और राज्य के दूसरे हिस्सों में गैर-कानूनी विदेशी लोगों की पहचान के लिए स्पेशल सर्विलांस ऑपरेशन शुरू किए गए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि होटल, गेस्ट हाउस, स्पा, किराए के घरों और दूसरी जगहों पर हर रोज सर्च और दस्तावेज सत्यापन करने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं.

खास तौर पर बंगाल में टीएमसी सरकार के हटने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत में गैर-कानूनी आप्रवासियों की एंट्री को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए पुलिस के साथ बैठक की. पश्चिम बंगाल में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों को पकड़ने के लिए राज्य और कोलकाता पुलिस की मौजूदा स्पेशल टास्क फोर्स की तरह एक स्पेशल विंग बनाने का फैसला किया गया.

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