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कोलकाता में स्पा सेंटर से थाई महिला गिरफ्तार, इस कारण पुलिस ने लिया हिरासत में

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने एक स्पा से एक थाई महिला को हिरासत में लिया है. उस पर आरोप है कि वह पिछले पांच साल से एक्सपायर वीजा पर भारत में रह रही थी. बता दें कि, पुलिस पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों की पहचान करने के लिए तेज अभियान चला रही है. एक टिप-ऑफ पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने रविवार दोपहर सरत बोस रोड पर एक स्पा पर छापेमारी की. रेड के दौरान विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया. कोलकाता पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि, मामले की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच के अनुसार, उसका थाई पासपोर्ट 2025 में एक्सपायर हो गया था और उसका वीजा 27 फरवरी, 2021 को खत्म हो गया था. पूछताछ के दौरान, वह भारत में अपने रहने को कानूनी साबित करने के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाई. अधिकारी ने कहा कि राज्य में अपने गैर-कानूनी रहने के बारे में कोई संतोषजनक जवाब न दे पाने के बाद उसे हिरासत में लिया गया. अधिकारी ने कहा कि हिरासत में लेने के बाद, उसे आगे की कानूनी कार्रवाई तक टॉलीगंज महिला पुलिस स्टेशन में रखा गया है. उसे सोमवार को कोलकाता में फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के सामने पेश किया जाएगा.