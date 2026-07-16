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TG20 लीग 2026: विजेता हैदराबाद ई चैंपियंस से मिले CM रेवंत रेड्डी, खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश

तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा- 'ईनाडु और ईटीवी खिलाड़ियों के विकास के लिए जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं.'

TG20 League Winner 2026
हैदराबाद ई-चैंपियंस के खिलाड़ियों ने रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण के साथ गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 10:00 PM IST

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हैदराबादः हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'TG20 सीजन 1' की विजेता टीम, 'हैदराबाद ई चैंपियंस' ने गुरुवार 16 जुलाई को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की. खिलाड़ियों के साथ-साथ ई चैंपियंस फ्रैंचाइज़ी मैनेजमेंट के सदस्य भी मुख्यमंत्री से मिले. इनमें रामोजी ग्रुप के सीएमडी (CMD) चेरुकुरी किरण, ईटीवी भारत की डायरेक्टर बृहती, दिविजा, उषोदया एंटरप्राइजेज के डायरेक्टर सांबशिव राव और ईटीवी के एमडी बापीनीडू शामिल थे.

इस मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने टीम के कोच अनिरुद्ध और कप्तान अभिराथ रेड्डी को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया.

हैदराबाद ई-चैंपियंस के खिलाड़ियों ने रामोजी ग्रुप के सीएमडी चेरुकुरी किरण के साथ गुरुवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की. (ETV Bharat)

इस शानदार जीत के बाद, टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों के लिए इनामी राशि (प्राइज मनी) की घोषणा की थी. मैनेजमेंट की तरफ से कप्तान को 5 लाख रुपये, उप-कप्तान को 4 लाख रुपये और बाकी सभी खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपये का इनाम देने का एलान किया गया था. इन सभी इनामी राशियों के चेक आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुद अपने हाथों से खिलाड़ियों को सौंपे.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस बैठक के दौरान कहा कि TG20 लीग को दर्शकों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट ने अंतरराष्ट्रीय टी20 (T20) मैचों के स्तर की लोकप्रियता हासिल की है. उन्होंने यह भी कहा कि यह TG20 लीग राज्य में युवाओं के आगे बढ़ने और विकास के लिए बहुत मददगार साबित होगी. उन्होंने याद दिलाया कि सचिन तेंदुलकर खेल के प्रति अपने समर्पण और लगन की वजह से ही उस मुकाम तक पहुंचे हैं.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा- "अतीत में, आगे बढ़ने वाले क्रिकेटरों को ऐसी संस्थाओं का समर्थन नहीं मिलता था, लेकिन आज ईनाडु और ईटीवी (ETV) जैसी संस्थाएं आपके पीछे मजबूती से खड़ी हैं. ईनाडु और ईटीवी संस्थाएं आज की पीढ़ी के क्रिकेटरों को हजार हाथियों की ताकत देती हैं. ईनाडु और ईटीवी खिलाड़ियों के विकास के लिए जरूरी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं. इनके माध्यम से ऐसे खिलाड़ी सामने आने चाहिए जो देश का गौरव और सम्मान बढ़ाएं."

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना राज्य सरकार खेल क्षेत्र को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है. उन्होंने बताया कि तेलंगाना राज्य के लिए एक नई खेल नीति लाई गई है. इसके तहत खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और सरकारी नौकरियां देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों से जुड़े बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान केंद्रित किया है. एक खेल विश्वविद्यालय (स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी) की स्थापना भी की है.

हाल ही में संपन्न हुए 'TG20 लीग 2026' टूर्नामेंट में, रामोजी ग्रुप की हैदराबाद टीम ने इस चैंपियन खिताब को अपने नाम किया था. हैदराबाद ने फाइनल मैच में खम्मम टीम को 6 विकेट से हराकर यह जीत हासिल की थी.

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