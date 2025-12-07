ETV Bharat / bharat

तेजपुर यूनिवर्सिटी में वीसी को हटाने की मांग को लेकर धरना- प्रदर्शन जारी

इस डेलीगेशन में हायर एजुकेशन सेक्रेटरी और यूजीसी चेयरमैन डॉ. विनीत जोशी, जॉइंट सेक्रेटरी सौम्या गुप्ता और एक और सीनियर अधिकारी शामिल थे. हालांकि, जैसे ही टीम यूनिवर्सिटी में घुसी विरोध प्रदर्शन करने वालों ने उन्हें घेर लिया और वाइस-चांसलर के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की मांग करने वाले नारे लगाने लगे.

शनिवार को 5,000 से अधिक स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट के सामने बड़ा प्रदर्शन किया. उन्होंने हाथों में प्लेकार्ड लिए हुए थे और नारे लगाए और शंभूनाथ सिंह को तुरंत हटाने की मांग की. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक हाई-लेवल डेलीगेशन हालात का जायजा लेने के लिए दोपहर करीब 3:20 बजे कैंपस पहुंचा.

तेजपुर: तेजपुर यूनिवर्सिटी में पिछले 78 दिनों से तनाव बना हुआ है. स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर्स फरार वाइस-चांसलर शंभूनाथ सिंह को हटाने और यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जांच की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है.

डेलीगेशन ने स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी बॉडी और नॉन-टीचिंग स्टाफ यूनियन के साथ अलग-अलग मीटिंग की लेकिन नतीजों से आंदोलनकारी ग्रुप खुश नहीं हुए. उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी का मेन गेट ब्लॉक कर दिया और सेंट्रल टीम को कैंपस से बाहर जाने से रोक दिया. रात 9:30 बजे तक, डेलीगेशन यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहा.

मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए डॉ. विनीत जोशी ने कहा, 'हमने सभी संबंधित लोगों से बात की है. कल हम गवर्नर से इस मामले पर बात करेंगे. इस बीच नए नियुक्त कार्यवाहक वाइस-चांसलर प्रो. ध्रुब कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर गवर्नर और शिक्षा मंत्रालय दोनों को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

हालांकि, स्टूडेंट्स ने सब्र रखने की अपील ठुकरा दी और दोहराया कि जब तक शंभूनाथ सिंह को आधिकारिक रूप से हटा नहीं दिया जाता तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे. इस हफ्ते की शुरुआत में यह संकट तब और बढ़ गया जब भगोड़े वाइस-चांसलर ने मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की फैकल्टी मेंबर जया चक्रवर्ती को प्रो-वाइस-चांसलर बना दिया. इससे आंदोलनकारियों में गुस्सा और बढ़ गया. इसके जवाब में फैकल्टी और स्टूडेंट्स ने मिलकर सीनियर प्रोफेसर ध्रुब कुमार भट्टाचार्य को एक्टिंग वाइस-चांसलर चुना.

स्टूडेंट के प्रवक्ता रीतमोनी नार्जरी ने कहा, 'यह विरोध-प्रदर्शन सेंट्रल डेलीगेशन के खिलाफ नहीं बल्कि वीसी शंभूनाथ सिंह के खिलाफ है. हम उनके कामों से थक चुके हैं. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अब भी हमारी चिंताओं पर यकीन नहीं करती है, तो हमारा सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा. हम इंसाफ की मांग करते हैं.'