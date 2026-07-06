पाठ्य पुस्तकों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को शामिल किया जाना चाहिए: शुभेंदु अधिकारी
सीएम ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से किताबों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान, संसद में दिए गए भाषण आदि को शामिल किया जाएगा.
Published : July 6, 2026 at 3:15 PM IST
कोलकाता : डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जीवनी और उनके राजनीतिक योगदान को राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. यह बदलाव अगले शैक्षणिक सत्र से होने जा रहा है. इस बदलाव के साथ श्यामाप्रसाद की राज्य में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक की किताबों में अच्छी मौजूदगी होगी, जिसने पहली बार भाजपा को बड़ी जीत दिलाई. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को भवानीपुर में मित्रा इंस्टीट्यूट द्वारा उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में यह घोषणा की.
साथ ही उन्होंने पुराने स्कूल के रेनोवेशन के लिए अपने विधायक फंड से 25 लाख रुपये दान करने की भी बात कही. राज्य सरकार स्कूल को केंद्र की 'पीएम श्री' स्कीम के तहत लाने के लिए भी पहल करेगी. सोमवार को इस कार्यक्रम में राज्य के कई मंत्री और बड़े अधिकारी मौजूद थे.
VIDEO | Kolkata: West Bengal CM Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) pays tribute to Dr Syama Prasad Mookerjee on his birth anniversary at BJP state HQ.— Press Trust of India (@PTI_News) July 6, 2026
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शुभेंदु ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में न केवल मुख्यमंत्री के तौर पर, बल्कि भवानीपुर विधानसभा के विधायक के तौर पर भी शामिल हुए. उन्होंने श्यामाप्रसाद के आदर्शों को अगली पीढ़ी के सामने पेश करने पर जोर दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा, "डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के पश्चिम बंगाल निर्माण, देशभक्ति, अखंड भारत के विचार अगले एकेडमिक साल से पश्चिम बंगाल की किताबों में शामिल किए जाएंगे."
VIDEO | Kolkata: “Textbooks should feature Dr Syama Prasad Mookerjee’s contributions, I have proposed it to education minister”, says West Bengal CM Suvendu Adhikari (@SuvenduWB).— Press Trust of India (@PTI_News) July 6, 2026
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"खासकर पश्चिम बंगाल को भारत माता के चरणों में शरण लेने के लिए जो इतिहास दिया, वह इतिहास के सिलेबस का हिस्सा होगा. इसके अलावा, विधान सभा में उनके भाषण से लेकर भारत सरकार में उद्योग मंत्री के तौर पर उनकी हिस्सेदारी, आजादी के बाद भारत में राज्य के पुनर्निर्माण में उनकी हिस्सेदारी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा. विकास में उनकी भागीदारी या योगदान के बारे में अगली पीढ़ी को पता होना चाहिए." शुभेंदु ने कहा, "मुझे लगता है कि श्यामाप्रसाद मुखर्जी के आदर्शों और जीवन दर्शन को छापा, पढ़ा और अध्ययन किया जाना चाहिए."
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मित्रा इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल राजा डे की तारीफ की, साथ ही स्कूल की लंबी परंपरा को भी बनाए रखा.
उन्होंने कहा कि स्कूल का दौरा करने के बाद, टीचरों ने किसी नए आधारभूत संरचना की मांग नहीं की, बल्कि सिर्फ स्कूल में सुधार की मांग की, जो आर्थिक रूप से रुका हुआ था. उस अनुरोध का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने आज कहा, "मैं इस वित्त वर्ष में विधायक के तौर पर क्षेत्र विकास फंड में मिलने वाले एक करोड़ रुपये में से स्कूल के रेनोवेशन के लिए 25 लाख रुपये दूंगा."
On the auspicious occasion of the 125th Birth Anniversary of Bharat Mata's brave Son; visionary Statesman and Nationalist; Dr. Shyama Prasad Mukherjee, I pay my humble tributes.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 6, 2026
His unwavering commitment to national unity and public service will always remain an inspiration. pic.twitter.com/bZTN6VLkxu
उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगस्त महीने में कलकत्ता नगरपालिका के जरिए मित्रा इंस्टीट्यूट के रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा.
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्कूल के समावेशी विकास के लिए न सिर्फ वित्तीय आवंटन, बल्कि सेंटर की मदद भी जरूरी है. उन्होंने मंच पर मौजूद स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन का ध्यान इस ओर दिलाते हुए मित्रा इंस्टीट्यूट को केंद्रीय योजना के तहत लाने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने यहां पीएम श्री के रूप में स्कूल शिक्षा मंत्री से इसे शामिल करने का अनुरोध किया है. मैंने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को बताया है कि इस स्कूल को शामिल करने की भारत सरकार की योजना में अटलजी का नाम भी शामिल है."
Today, we honour the legacy of a Visionary Statesman, a profound Nationalist and Bharat Mata's brave Son; " bharat kesari" dr. shyama prasad mukherjee, on the momentous occasion of his 125th birth anniversary.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 6, 2026
it was a great privilege to pay my humble tributes and participate in… pic.twitter.com/AlABYcI7xG
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह देखने का आदेश दिया है कि क्या सूचना एवं संस्कृति विभाग के पास मौजूद 200 करोड़ रुपये के श्यामाप्रसाद मुखर्जी मूर्ति निर्माण प्रोजेक्ट फंड से स्कूल के लिए कुछ किया जा सकता है.
कार्यक्रम के अंत में उन्होंने घोषणा की कि सिस्टर निवेदिता की लिखी किताब 'द मास्टर ऐज आई सी हिम' स्कूल के 1000 स्टूडेंट्स को दी जाएगी ताकि स्टूडेंट्स में राष्ट्रवाद की भावना जगाई जा सके. छात्रों के लिए उनका संदेश, "हमारी वर्तमान पीढ़ी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी को केवल एक सम्मान दे सकती है, आप जो छात्र और शिक्षाविद हैं, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र प्रथम."
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