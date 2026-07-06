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पाठ्य पुस्तकों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को शामिल किया जाना चाहिए: शुभेंदु अधिकारी

भाजपा मुख्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते सीएम शुभेंदु अधिकारी. ( PTI )

कोलकाता : डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जीवनी और उनके राजनीतिक योगदान को राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. यह बदलाव अगले शैक्षणिक सत्र से होने जा रहा है. इस बदलाव के साथ श्यामाप्रसाद की राज्य में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक की किताबों में अच्छी मौजूदगी होगी, जिसने पहली बार भाजपा को बड़ी जीत दिलाई. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को भवानीपुर में मित्रा इंस्टीट्यूट द्वारा उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में यह घोषणा की. साथ ही उन्होंने पुराने स्कूल के रेनोवेशन के लिए अपने विधायक फंड से 25 लाख रुपये दान करने की भी बात कही. राज्य सरकार स्कूल को केंद्र की 'पीएम श्री' स्कीम के तहत लाने के लिए भी पहल करेगी. सोमवार को इस कार्यक्रम में राज्य के कई मंत्री और बड़े अधिकारी मौजूद थे. शुभेंदु ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में न केवल मुख्यमंत्री के तौर पर, बल्कि भवानीपुर विधानसभा के विधायक के तौर पर भी शामिल हुए. उन्होंने श्यामाप्रसाद के आदर्शों को अगली पीढ़ी के सामने पेश करने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा, "डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के पश्चिम बंगाल निर्माण, देशभक्ति, अखंड भारत के विचार अगले एकेडमिक साल से पश्चिम बंगाल की किताबों में शामिल किए जाएंगे." "खासकर पश्चिम बंगाल को भारत माता के चरणों में शरण लेने के लिए जो इतिहास दिया, वह इतिहास के सिलेबस का हिस्सा होगा. इसके अलावा, विधान सभा में उनके भाषण से लेकर भारत सरकार में उद्योग मंत्री के तौर पर उनकी हिस्सेदारी, आजादी के बाद भारत में राज्य के पुनर्निर्माण में उनकी हिस्सेदारी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा. विकास में उनकी भागीदारी या योगदान के बारे में अगली पीढ़ी को पता होना चाहिए." शुभेंदु ने कहा, "मुझे लगता है कि श्यामाप्रसाद मुखर्जी के आदर्शों और जीवन दर्शन को छापा, पढ़ा और अध्ययन किया जाना चाहिए."