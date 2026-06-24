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वाराणसी के ताज होटल में क्रिकेटर आकाशदीप की शादी; अक्षिता संग लेंगे सात फेरे

वाराणसी के ताज होटल में क्रिकेटर आकाशदीप की शादी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट गेंदबाज आकाशदीप आज शादी के बंधन में बंधेगे. जी हां वाराणसी के ताज गंगेज होटल में उनका विवाह संपन्न होगा. इनकी शादी में दिग्गज हस्तियों के शामिल होने की सूचना है. मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है.

भारतीय टेस्ट क्रिकेटर आकाशदीप वाराणसी के होटल ताज गंजेज में अक्षिता के साथ सात फेरे लेंगे. सासाराम में मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद अब शादी के इस भव्य समारोह में राजनीति और खेल जगत की तमाम दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी. हालांकि, टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर होने की वजह से मुख्य खिलाड़ी इस समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे.

शादी के बाद मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा. 22 जून से चल रहे वैवाहिक कार्यक्रम जानकारी के अनुसार दो दिनों से उनके वैवाहिक कार्यक्रम बिहार के रोहतास में चल रहे हैं.

22 जून को जहां उनके तिलक की रस्म संपन्न हुई, उनको हल्दी लगाई गई, वहीं 23 जून को मेहंदी का कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस दौरान आकाशदीप अपने परिवार के साथ झूमते गाते डांस करते हुए नजर आए.