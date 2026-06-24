ETV Bharat / bharat

वाराणसी के ताज होटल में क्रिकेटर आकाशदीप की शादी; अक्षिता संग लेंगे सात फेरे

22 जून को उनके तिलक की रस्म संपन्न हुई, हल्दी लगाई गई. वहीं, 23 जून को मेहंदी का कार्यक्रम संपन्न हुआ.

वाराणसी के ताज होटल में क्रिकेटर आकाशदीप की शादी.
वाराणसी के ताज होटल में क्रिकेटर आकाशदीप की शादी. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 1:33 PM IST

|

Updated : June 24, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट गेंदबाज आकाशदीप आज शादी के बंधन में बंधेगे. जी हां वाराणसी के ताज गंगेज होटल में उनका विवाह संपन्न होगा. इनकी शादी में दिग्गज हस्तियों के शामिल होने की सूचना है. मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है.

भारतीय टेस्ट क्रिकेटर आकाशदीप वाराणसी के होटल ताज गंजेज में अक्षिता के साथ सात फेरे लेंगे. सासाराम में मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद अब शादी के इस भव्य समारोह में राजनीति और खेल जगत की तमाम दिग्गज हस्तियां शिरकत करेंगी. हालांकि, टीम इंडिया के इंग्लैंड दौरे पर होने की वजह से मुख्य खिलाड़ी इस समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे.

शादी के बाद मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया जाएगा. 22 जून से चल रहे वैवाहिक कार्यक्रम जानकारी के अनुसार दो दिनों से उनके वैवाहिक कार्यक्रम बिहार के रोहतास में चल रहे हैं.

22 जून को जहां उनके तिलक की रस्म संपन्न हुई, उनको हल्दी लगाई गई, वहीं 23 जून को मेहंदी का कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस दौरान आकाशदीप अपने परिवार के साथ झूमते गाते डांस करते हुए नजर आए.

उन्होंने अपने हाथों पर अक्षिता के नाम की मेहंदी लगवाई. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं. हर कोई इस नए जोड़े को लेकर खासा खुश है.

आकाशदीप बिहार के सासाराम के रहने वाले हैं. बचपन से ही उनका सपना क्रिकेट में आगे बढ़ने का था. इसके लिए उन्हें काफी संघर्षों का सामना भी करना पड़ा. आज वह भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बांदा में आपदा की आहट से डरे किसान, क्या फिर लौटेंगे सूखे के वो काले दिन?, जानिए वजह

Last Updated : June 24, 2026 at 1:40 PM IST

TAGGED:

CRICKETER AKASH DEEP MARRIAGE
CRICKETER AKASHDEEP AKSHITA WEDDING
AKASHDEEP WEDDING IN VARANASI NEWS
CRICKETER AKASH DEEP MARRIAGE VNS
VARANASI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.