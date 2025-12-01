ETV Bharat / bharat

'LoC पर 100 से 120 आतंकी घुसपैठ के फिराक में': BSF ने कहा- 'कड़ी नजर रख रहे हैं'

श्रीनगर: पाकिस्तान की तरफ से 100-120 आतंकवादी भारतीय इलाके में घुसपैठ करने का इंतज़ार कर रहे हैं. LoC पर 69 आतंकी लॉन्चपैड एक्टिव हैं. BSF के इंस्पेक्टर जनरल कश्मीर फ्रंटियर्स अशोक यादव ने कहा- "हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट हैं कि कुछ लॉन्च पैड फॉरवर्ड एरिया से अलग इलाकों में चले गए हैं ताकि वे BSF या इंडियन आर्मी की फायरिंग रेंज में न आएं. लेकिन हम उन पर कड़ी नज़र रख रहे हैं."

बीएसएफ का कश्मीर फ्रंटियर सेना के साथ घाटी में 343 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा की निगरानी कर रहा है. अंदरूनी इलाकों में कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी कर रहा है. यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत हरकत होगी, तो वे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं.

यादव ने कहा, "इस साल ऑपरेशन सिंदूर से पहले दो और बाद में दो बार घुसपैठ की कोशिशें हुईं. 13 आतंकवादियों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन आठ मारे गए और पांच को पीछे धकेल दिया गया." उन्होंने कहा कि उन्होंने 22 जॉइंट ऑपरेशन में AK 47 राइफल, MP-5 राइफल, पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, UBGL, UBGL ग्रेनेड, चीनी ग्रेनेड, MGL और अलग-अलग कैलिबर के गोला-बारूद सहित जंग जैसे सामान का बड़ा जखीरा बरामद किया है.

अशोक यादव ने BSF हेडक्वार्टर में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "फोर्स की BHUMI पहल, ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने, सुरंगों की पहचान करने और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय स्टार्टअप्स के इनोवेशन का फायदा उठाने की दिशा में एक कदम है. इसके अलावा, NIELIT पार्टनरशिप जैसी डिजिटल पहल साइबर खतरों से निपटने के लिए अधिकारियों और जवानों को ट्रेनिंग देने पर फोकस करती है."

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज (BSF) के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि दुनिया भर में बदलते युद्ध और देश की सीमाओं पर बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत के सुरक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज (BSF) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली नई टेक्नोलॉजी को शामिल करके बल की आक्रामक और रक्षात्मक मानव रहित हवाई क्षमताओं का निर्माण किया है.