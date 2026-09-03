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जम्मू-कश्मीर: बडगाम में आतंकियों की गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया

श्रीनगर: सुरक्षा बलों ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के जंगल इलाके में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन शुरू किया. फिलहाल मुठभेड़ या गोलीबारी की सूचना नहीं है.

श्रीनगर में अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन पुलवामा जिले के पखेरपोरा से बडगाम जिले के यूसमर्ग की ओर संदिग्ध आतंकवादियों के एक ग्रुप की गतिविधि की जानकारी के आधार पर शुरू किया गया.