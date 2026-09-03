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जम्मू-कश्मीर: बडगाम में आतंकियों की गतिविधि के बाद सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया

अधिकारियों ने बताया कि पुलवामा जिले के पखेरपोरा से बडगाम के यूसमर्ग की ओर संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि की सूचना पर ऑपरेशन शुरू किया गया.

terrorists movement in Budgam, Jammu-Kashmir, security forces launched anti-terror operation
सुरक्षा बल (File Photo/ ANI)
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By PTI

Published : September 3, 2026 at 9:58 PM IST

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श्रीनगर: सुरक्षा बलों ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के जंगल इलाके में संदिग्ध आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन शुरू किया. फिलहाल मुठभेड़ या गोलीबारी की सूचना नहीं है.

श्रीनगर में अधिकारियों ने बताया कि यह ऑपरेशन पुलवामा जिले के पखेरपोरा से बडगाम जिले के यूसमर्ग की ओर संदिग्ध आतंकवादियों के एक ग्रुप की गतिविधि की जानकारी के आधार पर शुरू किया गया.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के और अधिक विवरण की प्रतीक्षा है क्योंकि ऑपरेशन का स्थल एक घना जंगली क्षेत्र है जहां सेलुलर फोन जैसे सामान्य संचार उपकरण काम नहीं करते हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के शोपियां में आतंकियों का ठिकाना ध्वस्त, हथियारों का जखीरा बरामद

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