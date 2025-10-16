अजनाला में आतंकी साजिश नाकाम, अमृतसर पुलिस ने RDX और हैंड ग्रेनेड बरामद किए
पंजाब पुलिस ने अजनाला विधानसभा क्षेत्र के टेरी गांव में त्योहार के मौके पर गड़बड़ी फैलाने की शरारती तत्वों की योजना को नाकाम कर दिया.
चंडीगढ़: दिवाली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस पहले से ही सक्रियता से जगह-जगह चेकिंग कर रही है. इसी बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है. अमृतसर के अजनाला विधानसभा क्षेत्र के टेरी गांव में पुलिस ने त्योहार के मौके पर आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए एक किसान गुरभेज सिंह के खेतों से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया है.
मामले की जानकारी देते हुए किसान गुरभेज सिंह ने बताया, "आज मैं अपने खेतों में घूमने आया था, जब मैंने देखा तो कुत्ते लिफाफे को सूंघ रहे थे. जब मैं उसके पास गया तो देखा कि उसमें ग्रेनेड, RDX और कई अन्य चीजें थीं. मैंने डीएसपी अजनाला को फोन पर इसकी सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सारा गोला-बारूद अपने कब्जे में ले लिया."
खेत से एक संदिग्ध लिफाफा बरामद
इस संबंध में जानकारी देते हुए अजनाला थाने के SHO हरचंद सिंह ने बताया कि हम पुलिस टीम के साथ खेतों में लगी आग के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे. जब हम टेरी गांव के पास पहुंचे, तो एक खेत से एक संदिग्ध लिफाफा बरामद हुआ.
जब इसकी जांच की गई तो इसके अंदर एक ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद हुई. इसमें एक रिमोट कंट्रोल, हेडफोन और अन्य सामान भी बरामद हुआ. फिलहाल इसे रेत की बोरियों से ढक दिया गया है और बम निरोधक दल द्वारा इन बमों का निपटान किया जाएगा.
आरडीएक्स और अन्य सामग्री बरामद
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिवाली के मौके पर शरारती तत्वों द्वारा किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया जाना था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से इसे रोक लिया गया है. इस दौरान पुलिस ने 3 ग्रेनेड, आरडीएक्स और अन्य सामग्री बरामद की है.
यह भी जांच की जाएगी कि यह सामग्री यहां कैसे पहुंची. उन्होंने कहा कि अक्सर त्योहारों के दौरान देश विरोधी ताकतें राज्य को दहलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन पुलिस और लोगों की मुस्तैदी के चलते किसी बड़ी घटना से पहले ही यह गोला-बारूद बरामद कर लिया गया है.
