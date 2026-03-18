ETV Bharat / bharat

आतंकी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर खेल रहा था धर्मांतरण का खेल! यूपी से उत्तराखंड तक अयान जावेद का जाल

डिजाइन इमेज ( ETV Bharat )

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार रांची: प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर (HuT) के झारखंड मॉड्यूल से जुड़े मुख्य संदिग्ध अयान जावेद को बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की साजिश में लिप्त पाया गया है. अयान जावेद को उसके पांच साथियों के साथ झारखंड एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (एटीएस) ने गिरफ्तार किया था. अब यह खुलासा हुआ है कि अयान पर न केवल आगरा में, बल्कि देहरादून में भी उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज है. जांच एजेंसियां अब उसकी पत्नी शबनम परवीन से भी पूछताछ कर सकती हैं. यह पूरी घटनाक्रम सबसे पहले आगरा से जुड़ा हुआ है. आगरा में सगी बहनों के धर्मांतरण के चर्चित मामले की जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला कि इसके पीछे अयान जावेद नाम का व्यक्ति मुख्य साजिशकर्ता है. उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य जांच टीमों ने सक्रियता दिखाई तो उन्हें जानकारी मिली कि अयान जावेद को झारखंड एटीएस ने 2025 में ही धनबाद के वासेपुर इलाके से आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद यूपी पुलिस की एक टीम रांची पहुंची और अयान जावेद को रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई. एटीएस ऋषभ झा एसपी का बयान (ETV Bharat) झारखंड एटीएस को देहरादून पुलिस का मिला पत्र आगरा में अयान से पूछताछ चल ही रही थी कि झारखंड एटीएस को देहरादून पुलिस का एक पत्र मिला. इस पत्र में बताया गया कि देहरादून के रानी पोखरी थाने में कांड संख्या 58/2025 के तहत उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2018 की धारा 3/5 तथा बीएनएस की धारा 111(3), 114(4), 61(2) के तहत अयान जावेद वांछित है. पत्र में अनुरोध किया गया था कि देहरादून से भेजे गए विशेष वाहक एएसआई विजेंद्र सिंह को अयान से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं. इस पत्र के बाद झारखंड एटीएस ने देहरादून पुलिस को सभी आवश्यक जानकारियां और दस्तावेज उपलब्ध करा दिए. झारखंड एटीएस के एसपी ऋषभ झा ने बताया कि अयान जावेद को आगरा पुलिस रिमांड पर ले चुकी है और देहरादून पुलिस ने भी उसके संबंध में जानकारी मांगी थी, जिसे उपलब्ध करवा दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, देहरादून पुलिस भी जल्द ही अयान को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी. कौन है अयान जावेद (ETV Bharat) गजवा-ए-हिंद और धर्मांतरण गिरोह से जुड़ाव धनबाद के वासेपुर इलाके के रहने वाले अयान जावेद और उसकी पत्नी शबनम परवीन सहित पांच लोगों को झारखंड एटीएस ने हिज्ब-उत-तहरीर के झारखंड मॉड्यूल के संचालन के आरोप में गिरफ्तार किया था. लेकिन जांच में पता चला कि अयान कम उम्र से ही 'गजवा-ए-हिंद' और धर्मांतरण गिरोह से जुड़ा हुआ था. केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार, आगरा और देहरादून के धर्मांतरण मामलों में अयान की संलिप्तता सामने आई है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गिरोह में 200 से अधिक लोग सक्रिय हैं, जो विशेष रूप से लड़कियों को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराने में लगे हुए हैं. शबनम की भूमिका (ETV Bharat) कट्टरता से भरी महिला शबनम परवीन संदिग्ध झारखंड में हिज्ब-उत-तहरीर के मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद वासेपुर में हड़कंप मच गया था. एटीएस ने पहली बार झारखंड से एक महिला संदिग्ध शबनम परवीन (20 वर्ष) को गिरफ्तार किया. शबनम अयान जावेद की पत्नी है और जांच में पता चला कि धर्मांतरण को लेकर वह सबसे अधिक सक्रिय थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, शबनम के मोबाइल की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. शबनम के मोबाइल में कई ऐसे तथ्य पाए गए हैं जो बेहद आपत्तिजनक थे. शबनम के मोबाइल से यह जानकारी मिली थी कि वह लगातार अपने आसपास के लोगों को भी जिहाद के लिए भड़का रही थी यहां तक की अपने पति और बाकी गिरफ्तार संदिग्धों को उसी ने भड़काया था. शबनम के मोबाइल पर देश विरोध मैसेज भी मिले थे. एटीएस शबनम के मोबाइल पर मैसेज भेजने वालों के बारे में जानकारी इक्ट्ठा कर ही रही थी ,साथ ही उसके दूसरे राज्यों या फिर विरोधी कनेक्शन के बारे में भी जानकारी जुटा रही थी तभी गजवा हिन्द धर्मातंरण वाले मामले का खुलासा हुआ और आईबी सहित कई राज्यो की पुलिस आयान को लेकर एक्टिव हो गई. एटीएस की जांच में शबनम के मोबाइल से देश विरोधी मैसेज और कनेक्शन मिले, जिसके बाद आईबी और अन्य राज्यों की पुलिस सक्रिय हुई. फिलहाल शबनम जेल में बंद है और उसे खतरनाक माना जा रहा है. केंद्रीय एजेंसियां जल्द ही उसे रिमांड पर ले सकती हैं. चार्जशीट की मुख्य बातें (ETV Bharat) धनबाद रेड, देश विरोधी सामग्री और डार्क नेट का इस्तेमाल 26 अप्रैल 2025 को झारखंड एटीएस ने धनबाद के वासेपुर में रेड की थी. इस रेड में भारी मात्रा में देश विरोधी आर्टिकल्स, किताबें और डिजिटल सामग्री बरामद हुई. लैपटॉप से जांच में पता चला कि आरोपी डार्क नेट के माध्यम से पिछले एक साल से देश-विदेश के एजेंटों से संपर्क में थे. बरामद किताबों में 'इस्लामिक जिहाद कैसे करें', 'काफिर कौन हैं' और 'काफिरों पर हमला कैसे करें' जैसे विवादित कंटेंट थे. एटीएस ने हिज्ब उत ताहिर संगठन से जुड़े जिन संदिग्धों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, उनमें धर्म के प्रति कट्टरता भरी हुई थी. उनके घर से मिले दस्तावेज यह बता रहे हैं कि वे किसी भी मसले में वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के पक्षधर नहीं थे. धार्मिक मामले में सरकार के प्रति विरोध जताने के लिए वे लोगों को उग्र प्रदर्शन करने के लिए उकसाते थे, ताकि उनके संगठन का मकसद पूरा हो सके. एटीएस को जांच में यह पता लगा है कि धर्म के मामले में वासेपुर अली नगर निवासी गुलफाम हसन और भूली निवासी आयान जावेद में सबसे अधिक कट्टर थे. दोनों संदिग्ध 15 से 20 वर्ष के युवाओं का ब्रेनवाश करते थे.उन्हें देश की मौजूदा हालत के बारे में बताते और उन्हें देश विरोधी कार्य करने पर उकसाते थे. इस काम के लिए शबनम सबसे ज्यादा उन्हें प्रेशर देती थी.