आतंकवादी संगठन अपने कैडर की भर्ती के लिए VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं: वरिष्ठ अधिकारी
पिछले कुछ महीनों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर, झारखंड के साथ-साथ असम में राज्य पुलिस बलों की मदद से कई छापे मारे.
Published : October 29, 2025 at 4:14 PM IST
नई दिल्ली: चरमपंथी संगठन अवैध गतिविधियों की योजना बनाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPNs) का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें चरमपंथी नेटवर्क में भर्ती भी शामिल है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इस तथ्य से अवगत है और उसने आतंकवाद निरोध पर राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए व्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया है.
यह स्वीकार करते हुए कि राज्य पुलिस बल किसी भी आतंकवादी घटना के प्रति सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं, एजेंसी ने अब तक राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए 40 ट्रेनिंग कोर्स कंडक्ट किए हैं. NIA ने इस मुद्दे पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) जैसी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ कोर्डिनेशन बनाना भी शुरू कर दिया है.
पिछले कुछ महीनों में एनआईए ने जम्मू-कश्मीर, झारखंड के साथ-साथ असम में राज्य पुलिस बलों की मदद से कई तलाशी अभियान चलाए हैं और आतंकवादी संगठनों से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है.
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग
देश के सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया, "यह देखने में आया है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की प्रतिक्रिया के बाद सीमा पार के आतंकवादी संगठनों ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करके युवाओं को आतंकवादी संगठनों में भर्ती करना शुरू कर दिया है. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों और गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल अपराधियों को अपनी पहचान छिपाने, अधिकार क्षेत्र की चुनौतियों का फायदा उठाने और व्यापक पहुंच और कम जोखिम वाली चरमपंथी कंटेंट प्रसारित करने की अनुमति देता है."
अधिकारी के अनुसार ऐतिहासिक रूप से कट्टरपंथ फिजिकल गैदरिंग, मीटिंग्स और आइडियोलॉजिकल सेशन के माध्यम से होता था. हालांकि, यह तेजी से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट हो गया है. अधिकारी ने कहा, "एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और वीपीएन वाले मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें चरमपंथी नेटवर्क में भर्ती भी शामिल है."
अधिकारी ने कहा कि एनआईए सभी मामलों में विशेष रूप से आतंकवाद और साइबरस्पेस के बीच बढ़ते जटिल गठजोड़ को प्रदर्शित करने वाले मामलों में डिजिटल एविडेंस के कलेक्शन और विश्लेषण पर विशेष जोर देती है.
साइबर अपराध और ऑनलाइन कट्टरपंथ की जांच
NIA एक्ट 2008 के तहत गठित एनआईए आतंकवाद से संबंधित साइबर अपराध और ऑनलाइन कट्टरपंथ सहित राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करता है. इसके अधिकार क्षेत्र में आईटी अधिनियम की धारा 66एफ (साइबर आतंकवाद) शामिल है.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी का साइबर आतंकवाद निरोधक प्रभाग (ACTD) राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी साइबर खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ACTD अवैध नेटवर्क और चरमपंथी संचार माध्यमों का पता लगाने के लिए डार्क वेब निगरानी पर सेंट्रल स्पेशल यूनिट की देखरेख करता है, साथ ही उभरते डिजिटल जोखिमों की पहचान और आकलन के लिए खतरे की खुफिया जानकारी भी एकत्र करता है.
इसकी डिजिटल फोरेंसिक और एट्रिब्यूशन कैपेबलिटी शत्रुतापूर्ण साइबर एक्टिविटीज का सटीक पता लगाने में सक्षम बनाती हैं, जिससे अपराधियों की पहचान करने और साइबर-आतंकवादी हमलों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है. एजेंसी एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन का एक व्यापक डेटाबेस रखती है, जिनका विकास और उपयोग राष्ट्र-विरोधी और आतंकवादी तत्वों द्वारा किया जाता है.
एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन के उपयोग पैटर्न पर नजर
अधिकारी ने कहा, "ऐसी गुप्त गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एनआईए डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ओर्गनाइजेशन (DRDO) द्वारा विकसित एडवांस उपकरणों का उपयोग करती है. इसके अलावा एजेंसी डीआरडीओ के तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से इन एन्क्रिप्टेड एप्लिकेशन के उपयोग पैटर्न पर सक्रिय रूप से नजर रखती है."
जब भी कोई नया एप्लिकेशन या डिजिटल प्लेटफॉर्म सामने आता है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है, तो एनआईए उसका गहन मूल्यांकन करती है, जिसमें उस एप्लिकेशन को होस्ट करने के लिए उपयोग किए गए आईपी एड्रेस का विश्लेषण शामिल होता है. एजेंसी इन ऐप्स के उपयोग पर विस्तृत मेटाडेटा विश्लेषण करके कम्युनिकेशन फ्रेक्विंसी, भौगोलिक स्थान और टाइमस्टैम्प जैसी महत्वपूर्ण जानकारी निकालती है.
अधिकारी ने बताया, "इन मापदंडों के आधार पर किसी संदिग्ध यूनिट की पहचान करने पर एनआईए ऐसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के उपयोग के पैटर्न को डिक्रिप्ट करने और समझने के लिए आईपी डिटेल रिकॉर्ड (आईपीडीआर) विश्लेषण का उपयोग करती है. इसके अलावा, एजेंसी इन ऐप्स के डेस्टिनेशन आईपी तक पहुंचने वाले यूजर्स से डेटा पैकेट प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित नेत्रा प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करती है."
