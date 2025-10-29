ETV Bharat / bharat

आतंकवादी संगठन अपने कैडर की भर्ती के लिए VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं: वरिष्ठ अधिकारी

नई दिल्ली: चरमपंथी संगठन अवैध गतिविधियों की योजना बनाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPNs) का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें चरमपंथी नेटवर्क में भर्ती भी शामिल है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) इस तथ्य से अवगत है और उसने आतंकवाद निरोध पर राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए व्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया है.

यह स्वीकार करते हुए कि राज्य पुलिस बल किसी भी आतंकवादी घटना के प्रति सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं, एजेंसी ने अब तक राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए 40 ट्रेनिंग कोर्स कंडक्ट किए हैं. NIA ने इस मुद्दे पर इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) जैसी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ कोर्डिनेशन बनाना भी शुरू कर दिया है.

पिछले कुछ महीनों में एनआईए ने जम्मू-कश्मीर, झारखंड के साथ-साथ असम में राज्य पुलिस बलों की मदद से कई तलाशी अभियान चलाए हैं और आतंकवादी संगठनों से जुड़े कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है.

वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग

देश के सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया, "यह देखने में आया है कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की प्रतिक्रिया के बाद सीमा पार के आतंकवादी संगठनों ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करके युवाओं को आतंकवादी संगठनों में भर्ती करना शुरू कर दिया है. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनलों और गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट्स का इस्तेमाल अपराधियों को अपनी पहचान छिपाने, अधिकार क्षेत्र की चुनौतियों का फायदा उठाने और व्यापक पहुंच और कम जोखिम वाली चरमपंथी कंटेंट प्रसारित करने की अनुमति देता है."

अधिकारी के अनुसार ऐतिहासिक रूप से कट्टरपंथ फिजिकल गैदरिंग, मीटिंग्स और आइडियोलॉजिकल सेशन के माध्यम से होता था. हालांकि, यह तेजी से डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर शिफ्ट हो गया है. अधिकारी ने कहा, "एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और वीपीएन वाले मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें चरमपंथी नेटवर्क में भर्ती भी शामिल है."

अधिकारी ने कहा कि एनआईए सभी मामलों में विशेष रूप से आतंकवाद और साइबरस्पेस के बीच बढ़ते जटिल गठजोड़ को प्रदर्शित करने वाले मामलों में डिजिटल एविडेंस के कलेक्शन और विश्लेषण पर विशेष जोर देती है.

साइबर अपराध और ऑनलाइन कट्टरपंथ की जांच

NIA एक्ट 2008 के तहत गठित एनआईए आतंकवाद से संबंधित साइबर अपराध और ऑनलाइन कट्टरपंथ सहित राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच करता है. इसके अधिकार क्षेत्र में आईटी अधिनियम की धारा 66एफ (साइबर आतंकवाद) शामिल है.