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जम्मू कश्मीर : तीन साल में सबसे अधिक आतंकवादी मारे गए, आम लोगों की नहीं हुई कोई मौत

जम्मू कश्मीर में तीन सालों में वर्ष के शुरू के तीन महीनों में इस साल सबसे अधिक आतंकवादी ढेर किए गए.

Highest number of terrorists killed in three years
तीन साल में सबसे अधिक आतंकवादी मारे गए, (प्रतीकात्मक फोटो-IANS)
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By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : April 1, 2026 at 5:55 PM IST

5 Min Read
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श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर में हिंसा का पैटर्न 2026 के पहले तीन महीनों में काफी बदल गया है, जिसमें आतंकवादियों के मारे जाने में इजाफा हुआ है वहीं आम लोगों की मौत जीरो हो गई है. हालांकि कुल मौतों में पिछले साल के मुकाबले लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है.

ईटीवी भारत को मिले जम्मू-कश्मीर पुलिस के जनवरी से मार्च के डेटा के मुताबिक, 2026 में आतंकवाद से जुड़ी 12 मौतें हुईं, जबकि 2025 में इसी समय में 13 और 2024 में पांच मौतें हुईं थीं.

इस साल सबसे बड़ा बदलाव मौतों की संख्या में हुआ है. 2026 की पहली तिमाही में मारे गए 12 लोगों में से नौ आतंकवादी थे, एक सुरक्षा बल का जवान था और एक की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि किसी आम नागरिक की मौत की खबर नहीं है.

पिछले साल इसी समय में एक आम नागरिक, सात सुरक्षाकर्मी और पांच आतंकवादी मारे गए थे, जिससे कुल संख्या 13 हो गई थी. वहीं 2024 की पहली तिमाही में पांच मौतें हुईं, जिनमें चार आम नागरिक और एक आतंकवादी शामिल हैं, जो दिखाता है कि पिछले तीन सालों में यह ट्रेंड कितनी तेज़ी से बदला है.

जम्मू-कश्मीर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ये आंकड़े " अधिक केंद्रित ऑपरेशन और बेहतर जमीनी समन्वय दिखाते हैं, खासकर नागरिक क्षेत्रों में."

उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां ​​यह पक्का करने की कोशिश कर रही हैं कि आतंकवादी अभियान को "कम से कम रिस्क के साथ खत्म किया जाए, जैसा कि आज गांदरबल में चल रहा है," और उन्होंने आगे कहा कि यह इस साल अब तक आम लोगों की मौत न होने से दिखता है.

जनवरी और मार्च 2026 के बीच मारे गए नौ आतंकवादी पिछले तीन सालों में इसी समय के लिए सबसे अधिक हैं. 2025 में यह आंकड़ा पांच और 2024 में सिर्फ एक था.

इस साल सिर्फ फरवरी में ही छह आतंकवादी मारे गए, जिससे यह इस तिमाही का सबसे खतरनाक महीना बन गया. तुलना करें तो, फरवरी 2025 में तीन मौतें हुईं, जिनमें एक आम नागरिक और दो सुरक्षाकर्मी शामिल थे, जबकि फरवरी 2024 में दो आम नागरिकों की मौत दर्ज की गई.

हालांकि, मार्च का महीना पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले कम प्रभावी रहा. मार्च 2026 में सिर्फ तीन मौतें हुईं, सभी आतंकवादी थे. मार्च 2025 में, मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई, जिसमें चार सुरक्षा बल के जवान और तीन आतंकवादी शामिल थे. मार्च 2024 में दो आम लोगों की मौत हुई.

कुल मौतों के मामले में जनवरी में कोई बदलाव नहीं हुआ. जनवरी 2026 और जनवरी 2025 दोनों में तीन-तीन मौतें दर्ज की गईं, हालांकि श्रेणियों में थोड़ा अंतर था. जनवरी 2024 में सिर्फ एक आतंकवादी मारा गया.

पिछले दो सालों के मुकाबले इस साल आम लोगों की मौत न होना साफ दिखता है. जम्मू और कश्मीर में 2025 की पहली तिमाही में एक नागरिक की मौत और 2024 की इसी अवधि में चार नागरिक की मौत दर्ज की गई.

अधिकारियों का कहना है कि यह गिरावट ऑपरेशन के दौरान बेहतर टारगेटिंग और इलाके पर ज़्यादा कड़ी पकड़ दिखाती है, हालांकि वे चेतावनी देते हैं कि सुरक्षा की स्थिति अभी भी अस्थिर है. डेटा से यह भी पता चलता है कि सुरक्षा कर्मियों के बीच आतंकवाद से जुड़े नुकसान में तेज गिरावट आई है.

2026 की पहली तिमाही में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में सिर्फ़ एक सुरक्षा बल का जवान मारा गया, जबकि 2025 में यह संख्या सात थी. लेकिन मार्च के आखिर में अचानक बंदूक से हुई अलग-अलग घटनाओं ने सेना में चिंता बढ़ा दी. 29 मार्च को शोपियां के नूरपोरा के रहने वाले पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन की पुलिस कैंटीन के अंदर गलती से गोली चलने से मौत हो गई.

एक दिन बाद, 30 मार्च को श्रीनगर के आर्मी रेजिमेंटल सेंटर में एक आर्मी जवान की सर्विस राइफल से गलती से गोली चल जाने से मौत हो गई. 28 मार्च को एक और घटना में, कुपवाड़ा के त्रेहगाम इलाके में एक कैंप में गलती से हुई फायरिंग में सेना के तीन जवान घायल हो गए.

अगर आकस्मिक मौतों को अलग से गिना जाए, तो इस तिमाही में सुरक्षाकर्मियों की मौतों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है, हालांकि यह अभी भी पिछले साल की तुलना में कम है.

2024 में, आम लोगों की मौत का हिस्सा सबसे अधिक था. 2025 में, सुरक्षा बलों को सबसे अधिक नुकसान हुआ. 2026 में, अब आतंकवादियों की मौत का हिस्सा बहुत ज़्यादा होगा.

2026 में हताहतों की संख्या

जनवरी

  • नागरिक: 0
  • सुरक्षा बल: 1
  • आतंकवादी: 1
  • अज्ञात: 1
  • कुल: 3

फरवरी

  • नागरिक: 0
  • सुरक्षा बल: 0
  • आतंकवादी: 6
  • अज्ञात: 0
  • कुल: 6

मार्च

  • नागरिक: 0
  • सुरक्षा बल: 0
  • आतंकवादी: 3
  • अज्ञात: 0
  • कुल: 3

2025 में हताहतों की संख्या

जनवरी

  • नागरिक: 0
  • सुरक्षा बल: 1
  • आतंकवादी: 2
  • अज्ञात: 0
  • कुल: 3

फरवरी

  • नागरिक: 1
  • सुरक्षा बल: 2
  • आतंकवादी: 0
  • अज्ञात: 0
  • कुल: 3

मार्च

  • नागरिक: 0
  • सुरक्षा बल: 4
  • आतंकवादी: 3
  • अज्ञात: 0
  • कुल: 7

2024 में हताहतों की संख्या

जनवरी

  • नागरिक: 0
  • सुरक्षा बल: 0
  • आतंकवादी: 1
  • अज्ञात: 0
  • कुल: 1

फ़रवरी

  • नागरिक: 2
  • सुरक्षा बल: 0
  • आतंकवादी: 0
  • अज्ञात: 0
  • कुल: 2

मार्च

  • नागरिक: 2
  • सुरक्षा बल: 0
  • आतंकवादी: 0
  • अज्ञात: 0
  • कुल: 2

(स्रोत: जम्मू कश्मीर पुलिस डेटा)

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर, ऑपरेशन जारी

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