फरीदाबाद टेरर केस; आतंकी मुजम्मिल की डॉक्टर गर्लफ्रेंड शाहीन लखनऊ में AK-47 के साथ गिरफ्तार

फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है

मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड लखनऊ से गिरफ्तार. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 5:29 PM IST

Updated : November 10, 2025 at 6:35 PM IST

लखनऊः जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन होने के सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शाहीन की कार से एक-47 भी बरामद किया है. डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है. मुजम्मिल इस महिला डॉक्टर की कर का इस्तेमाल करता था. शाहीन का पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े होने के आरोप है. फिलहाल पुलिस महिला डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.


गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन के तहत इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का संपर्क कई संदेश नेटवर्क से था. डॉक्टर शाहीन की डोर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़ी है. जम्मू कश्मीर पुलिस पुलिस का दावा है कि माड्यूल भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने का साजिश रच रहा था. डॉक्टर शाहीन का नाम अलीगढ़ स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इस विश्वविद्यालय के माध्यम से किसी तरह का आतंकी फंडिंग से इस नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था. शुरुआती जांच में या पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे संगठनों से जुड़ा है. पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी अब शाहीन साहित्य के डिजिटल डिवाइस बैंक लेनदेन और विदेश से संचार माध्यमों की जांच कर रही है.

जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के अनुसार, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है. धौज गांव में जब डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर में पुलिस ने रेड मारी तो वहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया. इसके बाद फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में मुजम्मिल शकील के दूसरे घर पर छापा मारा तो यहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया कि गया है कि दो डॉक्टरों समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, हथियार और गोला-बारूद जब्त किया गया है. आरोपी विदेशी हैंडलर्स से जुड़े हुए थे और फंडिंग और भर्ती के लिए एन्क्रिप्टेड चैनलों का इस्तेमाल करते थे. पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल, शोपियां, फ़रीदाबाद और सहारनपुर में छापेमारी जारी है.

फरीदाबाद सीपी सतेंदर कुमार के अनुसार, धौज गांव में छापेमारी के दौरान 3 मैगजीन और 83 जिंदा कारतूस के साथ एक असॉल्ट राइफल, 8 जिंदा राउंड के साथ एक पिस्तौल, दो खाली कारतूस, दो अतिरिक्त मैगजीन, 8 बड़े सूटकेस, 4 छोटे सूटकेस और एक बाल्टी जिसमें से लगभग 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया है. इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का संदेह है. इसके अलावा बैटरी के साथ टाइमर, 24 रिमोट, लगभग 5 किलोग्राम भारी धातु, वॉकी-टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरी और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है.


JAMMU AND KASHMIR POLICE
TERRORIST MODULE
TERRORIST SHAHEEN SIDDIQUI ARRESTED
MUZZAMIL GIRLFRIEND ARRESTED
TERRORIST DOCTOR MUZAMMIL

