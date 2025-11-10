ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद टेरर केस; आतंकी मुजम्मिल की डॉक्टर गर्लफ्रेंड शाहीन लखनऊ में AK-47 के साथ गिरफ्तार

लखनऊः जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन सिद्दीकी को आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन होने के सबूत मिलने पर गिरफ्तार किया है. पुलिस ने शाहीन की कार से एक-47 भी बरामद किया है. डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है. मुजम्मिल इस महिला डॉक्टर की कर का इस्तेमाल करता था. शाहीन का पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े होने के आरोप है. फिलहाल पुलिस महिला डॉक्टर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.



गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन के तहत इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. जांच में सामने आया है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का संपर्क कई संदेश नेटवर्क से था. डॉक्टर शाहीन की डोर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से जुड़ी है. जम्मू कश्मीर पुलिस पुलिस का दावा है कि माड्यूल भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने का साजिश रच रहा था. डॉक्टर शाहीन का नाम अलीगढ़ स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या इस विश्वविद्यालय के माध्यम से किसी तरह का आतंकी फंडिंग से इस नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था. शुरुआती जांच में या पूरा नेटवर्क पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद जैसे संगठनों से जुड़ा है. पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी अब शाहीन साहित्य के डिजिटल डिवाइस बैंक लेनदेन और विदेश से संचार माध्यमों की जांच कर रही है.

जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के अनुसार, अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से अब तक 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है. धौज गांव में जब डॉक्टर मुजम्मिल शकील के घर में पुलिस ने रेड मारी तो वहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद किया गया. इसके बाद फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में मुजम्मिल शकील के दूसरे घर पर छापा मारा तो यहां से 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है.