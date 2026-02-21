ETV Bharat / bharat

दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट: लाल किले व धार्मिक स्थलों के आसपास सुरक्षा कड़ी, एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में संभावित आतंकी खतरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है. खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुरानी दिल्ली क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है. ऐतिहासिक धरोहर लाल किला के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. संवेदनशील स्थानों, धार्मिक स्थलों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है.

खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली सहित देश के अन्य शहरों में धमाके की साजिश रच सकता है. बताया जा रहा है कि इस संगठन द्वारा इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल कर हमले की योजना बनाए जाने की आशंका जताई गई है. इनपुट में लालकिले के आसपास के इलाके व चांदनी चौक क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का भी उल्लेख बताया गया है. एजेंसियां इस इनपुट की गंभीरता से जांच कर रही हैं, हालांकि अभी तक किसी ठोस कार्रवाई या संदिग्ध गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

दिल्ली पुलिस ने एहतियाती कदम उठाते हुए लालकिला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, प्रमुख बाजारों व मंदिरों में गश्त बढ़ा दी है. प्रवेश मार्गों पर चेकिंग तेज कर दी गई है. सीसीटीवी निगरानी को मजबूत किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक सामान्य सुरक्षा अलर्ट है. जनता को घबराने की जरूरत नहीं है.