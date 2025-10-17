आंध्र प्रदेश में संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार, यूपी और महाराष्ट्र से है कनेक्शन
युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले नेटवर्कों से जुड़ा था.
पुट्टपर्थी: आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साईं जिला आतंकवादियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है. पुलिस ने 16 अगस्त को धर्मावरम में एक पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया था. सूत्रों के अनुसार नूर मोहम्मद से पूछताछ के बाद पुलिस ने दो और आतंकवादी समर्थकों को हिरासत में लिया है.
धर्मावरम शहर के लोनिकोटा निवासी नूर मोहम्मद को हिरासत में लेने के बाद कडप्पा सेंट्रल जेल भेज दिया गया. वह शहर की मार्केट स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में काम करता था. कथित तौर पर पाकिस्तान में प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप का सक्रिय सदस्य था.
जांच से पता चलता है कि नूर मोहम्मद महाराष्ट्र के मालेगांव के तौसीफ शेख असलम और उत्तर प्रदेश के अमरोहा के सज्जाद हुसैन से प्रभावित था. जिन्होंने कथित तौर पर उसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया था. उनके प्रभाव में आकर, नूर मोहम्मद ने कथित तौर पर स्थानीय युवाओं को आध्यात्मिक संदेश देकर उन्हें कट्टरपंथी विचारधाराओं की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था.
सूत्रों के अनुसार, धर्मावरम पुलिस की दो टीमें शेख असलम और हुसैन को पकड़ने के लिए 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश गई थीं. यह कार्रवाई कथित तौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), काउंटर-इंटेलिजेंस अधिकारियों और संबंधित राज्यों के स्थानीय पुलिस अधिकारियों के समन्वय से की गई. माना जा रहा है कि दोनों व्यक्तियों की गिरफ़्तारी की आधिकारिक घोषणा शुक्रवार को की जाएगी.
इससे पहले, नूर मोहम्मद, शेख असलम और हुसैन के खिलाफ धर्मावरम प्रथम नगर पुलिस स्टेशन में अवैध गतिविधियों, आतंकवादी संगठनों को समर्थन और राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे. अधिकारियों ने बताया कि अब तक की जांच से पता चलता है कि वह युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले नेटवर्कों से जुड़ा था.
