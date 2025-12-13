ETV Bharat / bharat

आतंकवाद पीड़ितों की संपत्तियां उनके असली मालिकों को लौटाई जाएंगी: LG सिन्हा

एलजी मनोज सिन्हा आतंकवाद पीड़ित को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए ( झPTI )

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को आतंकवाद पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे. श्रीनगर के लोक भवन ऑडिटोरियल में आयोजित समारोह में सिन्हा ने दोहराया कि प्रशासन प्रभावित परिवारों को न्याय, नौकरी और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर सिन्हा ने कहा कि प्रशासन जम्मू कश्मीर में हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और हर मुमकिन तरीके से उनकी मदद करता रहेगा. सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की पहल लगभग 13 महीने पहले शुरू हुई थी, जब कश्मीर डिवीजन के कुछ पीड़ित परिवार उनसे मिले थे और अपने दर्दनाक अनुभव शेयर किए थे. उन्होंने कहा, "उनकी कहानियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और हमने पुनर्वास के लिए सही मामलों की पहचान करने और उन्हें सरकारी नौकरी देने का फैसला किया." उपराज्यपाल ने कहा कि आज कश्मीर डिवीजन के 39 परिवारों को नियुक्ति पत्र मिले, जबकि जम्मू में पहले ही 41 ऐसे परिवारों को लेटर दिए जा चुके थे. उन्होंने कहा कि हाल ही में नौगाम ब्लास्ट से प्रभावित नौ परिवारों को शुक्रवार शाम को नियुक्ति पत्र भी दिए गए. उन्होंने कहा, "इस साल अब तक 200 से अधिक परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है." पीड़ितों से अपनी बातचीत को याद करते हुए सिन्हा ने कहा कि वे कई ऐसे परिवारों से मिले जिन्होंने आतंकवाद में अपने प्रियजनों को खो दिया और उन्हें सालों तक चुपचाप संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने कहा, "उनमें से एक ने मुझे बताया कि उनका घर तबाह हो जाने के बाद उनकी मां को उन्हें पालने के लिए भीख मांगनी पड़ी. कई बच्चे बिना माता-पिता के बड़े हुए, फिर भी कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया." उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन ने यह भी तय किया है कि पीड़ितों और उनके परिवारों की संपत्ति, जो आतंकवाद के सालों के दौरान छीन ली गई थी, उन्हें उनके असली मालिकों को लौटा दिया जाएगा. उन्होंने कहा, “हम यह पक्का कर रहे हैं कि कोई भी लायक परिवार पीछे न छूटे. जिन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उनकी भी जांच की जाएगी और न्याय मिलेगा.”