ETV Bharat / bharat

आतंकवाद पीड़ितों की संपत्तियां उनके असली मालिकों को लौटाई जाएंगी: LG सिन्हा

जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ित परिवार के लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे.

LG Manoj Sinha handing over appointment letter to a terrorism victim
एलजी मनोज सिन्हा आतंकवाद पीड़ित को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए (झPTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 13, 2025 at 2:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को आतंकवाद पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे. श्रीनगर के लोक भवन ऑडिटोरियल में आयोजित समारोह में सिन्हा ने दोहराया कि प्रशासन प्रभावित परिवारों को न्याय, नौकरी और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस अवसर पर सिन्हा ने कहा कि प्रशासन जम्मू कश्मीर में हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और हर मुमकिन तरीके से उनकी मदद करता रहेगा. सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद पीड़ित परिवारों को सरकारी नौकरी देने की पहल लगभग 13 महीने पहले शुरू हुई थी, जब कश्मीर डिवीजन के कुछ पीड़ित परिवार उनसे मिले थे और अपने दर्दनाक अनुभव शेयर किए थे.

उन्होंने कहा, "उनकी कहानियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और हमने पुनर्वास के लिए सही मामलों की पहचान करने और उन्हें सरकारी नौकरी देने का फैसला किया."

उपराज्यपाल ने कहा कि आज कश्मीर डिवीजन के 39 परिवारों को नियुक्ति पत्र मिले, जबकि जम्मू में पहले ही 41 ऐसे परिवारों को लेटर दिए जा चुके थे. उन्होंने कहा कि हाल ही में नौगाम ब्लास्ट से प्रभावित नौ परिवारों को शुक्रवार शाम को नियुक्ति पत्र भी दिए गए. उन्होंने कहा, "इस साल अब तक 200 से अधिक परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है."

पीड़ितों से अपनी बातचीत को याद करते हुए सिन्हा ने कहा कि वे कई ऐसे परिवारों से मिले जिन्होंने आतंकवाद में अपने प्रियजनों को खो दिया और उन्हें सालों तक चुपचाप संघर्ष करना पड़ा.

उन्होंने कहा, "उनमें से एक ने मुझे बताया कि उनका घर तबाह हो जाने के बाद उनकी मां को उन्हें पालने के लिए भीख मांगनी पड़ी. कई बच्चे बिना माता-पिता के बड़े हुए, फिर भी कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया."

उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन ने यह भी तय किया है कि पीड़ितों और उनके परिवारों की संपत्ति, जो आतंकवाद के सालों के दौरान छीन ली गई थी, उन्हें उनके असली मालिकों को लौटा दिया जाएगा. उन्होंने कहा, “हम यह पक्का कर रहे हैं कि कोई भी लायक परिवार पीछे न छूटे. जिन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उनकी भी जांच की जाएगी और न्याय मिलेगा.”

सिन्हा ने बताया कि कैसे दशकों तक, आतंकवाद से सच में प्रभावित लोगों को नज़रअंदाज़ किया गया, जबकि “आतंक के इकोसिस्टम से जुड़े लोगों” ने इसका गलत फ़ायदा उठाया.

उन्होंने कहा, “एक समय था जब बेगुनाह आम लोग मारे जा रहे थे, लेकिन टेरर इकोसिस्टम फल-फूल रहा था। टेररिज्म से प्रभावित लोगों को चुपचाप तकलीफ झेलने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि आतंकवाद के हमदर्दों को खास अधिकार मिले हुए थे.”

उन्होंने इसे एक दर्दनाक विरोधाभास बताया कि एक समय आतंकवादियों के जनाज़ों को बड़ा माना जाता था, जबकि असली पीड़ितों को भुला दिया गया. उन्होंने कहा, “हम इस अन्याय को जारी नहीं रहने देंगे. जो लोग आज आतंकवाद का महिमामंडन करते हैं, उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.”

उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले पांच सालों में, आतंकवाद से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कई सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, और कहा कि संस्थाओं को आतंकी इकोसिस्टम के असर से साफ़ करने का काम जारी रहेगा.

उन्होंने कहा, "झूठी बातें फैलाने और आतंकवाद में मदद करने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जाएगी और उसे सज़ा दी जाएगी." अपनी सरकार के इरादे को दोहराते हुए सिन्हा ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम से पूरी तरह मुक्त करने के लिए पक्की है. उन्होंने कहा, “किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन करने वाले को कड़ी सजा मिलेगी. शांति बनाए रखना और यह पक्का करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि किसी भी परिवार को फिर से तकलीफ़ न हो.”

उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि पिछले दो सालों में, प्रशासन ने पुनर्वास की प्रक्रिया को तेज किया है. उन्होंने कहा, “पहले, कुछ परिवारों को मदद के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था. अब, हम समय पर मदद पक्का कर रहे हैं. यह कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक हर प्रभावित परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता.”

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी, कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग और पीड़ितों के परिवार के सदस्य शामिल हुए. उप राज्यपाल ने इस बात पर खुशी जताई कि सरकार सहानुभूति से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की ओर बढ़ गई है. उन्होंने कहा, “यह सिर्फ मदद नहीं है; यह उनके बलिदान के लिए हमारी श्रद्धांजलि है.”

ये भी पढ़ें- वक्फ संपत्तियों को लेकर महबूबा बोलीं, देशभर में 3 लाख 55 हजार वक्फ संपत्तियां गायब

TAGGED:

JAMMU AND KASHMIR
GOVT JOBS TO TERROR VICTIM FAMILIES
TERRORISM ENJOYED PRIVILEGES
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
LIEUTENANT GOVERNOR MANOJ SINHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.